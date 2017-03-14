Göz Kremi Sürerken Dikkat!

İşte göz çevresi kremlerini kullanırken yapılan en büyük 4 yanlış ve doğruları!



Alandan dışarı çıkmayın

Göz kremi uygulama alanı bellidir. Göz kremini elmacık kemiğinizin başladığı yere kadar uygulayabilirsiniz. Bu alanın dışına çıkmamalı ve sınırlarını aşmamalısınız!



Kirpiklerinize yakın sürmeyin

Kirpiklerinize yakın alanlara uyguladığınız göz kremleri, kirpikleriniz sayesinde gözünüze bulaşabilir ve bu durum gözünüzü tahriş edebilir ve şiş görünmesine neden olabilir.



Krem miktarını abartmayın

Göz çevresine krem uygulaması yaparken bazen elimizin ayarı kaçabiliyor. Unutmayın, göz çevresi için küçük bir miktar krem yeterli olacaktır. Çünkü göz çevreniz hassastır ve size küçük miktar gibi gözüken o kremi hızlıca emer.



Yağlı ve yoğun kremlerden uzak durun

Göz çevresi için kullandığınız kremlerin içerisinde mineral yağlar ve parafinden uzak durmalısınız. Bu maddeler hassas göz çevresinde bulunan elastik yapıya zarar verebilir ve erken kırışıklıklara sebep olabilir.

