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Göz Kremi Sürerken Dikkat!

Göz Kremi Sürerken Dikkat!

Göz çevresi cildin en hassas ve en bakım gereken yerlerinden biri. Fakat göz çevremize uyguladığımız yanlış kremler ya da yanlış uygulamalar sonucunda bazen göz çevremizi gereksiz yere tahriş edebilir hatta gözaltında oluşan koyu halka ve göz kenarlarında oluşan çizgilere de davetiye çıkarabiliriz.

İşte göz çevresi kremlerini kullanırken yapılan en büyük 4 yanlış ve doğruları!

Alandan dışarı çıkmayın
Göz kremi uygulama alanı bellidir. Göz kremini elmacık kemiğinizin başladığı yere kadar uygulayabilirsiniz. Bu alanın dışına çıkmamalı ve sınırlarını aşmamalısınız!

Kirpiklerinize yakın sürmeyin
Kirpiklerinize yakın alanlara uyguladığınız göz kremleri, kirpikleriniz sayesinde gözünüze bulaşabilir ve bu durum gözünüzü tahriş edebilir ve şiş görünmesine neden olabilir.

 Krem miktarını abartmayın
Göz çevresine krem uygulaması yaparken bazen elimizin ayarı kaçabiliyor. Unutmayın, göz çevresi için küçük bir miktar krem yeterli olacaktır. Çünkü göz çevreniz hassastır ve size küçük miktar gibi gözüken o kremi hızlıca emer.

Yağlı ve yoğun kremlerden uzak durun
Göz çevresi için kullandığınız kremlerin içerisinde mineral yağlar ve parafinden uzak durmalısınız. Bu maddeler hassas göz çevresinde bulunan elastik yapıya zarar verebilir ve erken kırışıklıklara sebep olabilir.
 


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