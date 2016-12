Göz Sağlığında Doğru Bilinen Yanlışlar…

Göz sağlığı ve hastalıkları konusunda doğruluğuna inanılan birçok yanlış bilgi halk arasında dolaşıyor. Bu doğru bilinen yanlışlar bazen hastalıkların erken teşhis edilmesini engelliyor, bazen de tedavilerin başarısını olumsuz etkiliyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. Başak Bostancı, göz hastalıklarında en yaygın olan yanlış bilgileri sıraladı, doğrusunu açıkladı...



YANLIŞ: Bebeklere ancak çocuk doktorları tarafından gerekli görüldüğü takdirde göz muayenesi yapılır.

DOĞRU: Bebekler doğumdan hemen sonra ve bir yaşındayken göz doktoru tarafından muayene edilmeli



YANLIŞ: Gözde yanma, kaşıntı, kuruluk gibi şikâyetler olması halinde suni gözyaşı kullanılabilir.

DOĞRU: Her ne kadar göz kuruluğu toplumda sık görülen bir durum olsa da gözlerde yanma, batma, kaşıntı ile seyredebilecek pek çok farklı göz hastalığı bulunur. Alerjik konjonktivitelerden kornea iltihaplarına kadar değişebilen bu birçok farklı durumun tanı ve tedavisi ancak göz hastalıkları hekimince yapılacak muayene ile mümkündür. Suni gözyaşı kullanarak gözdeki bu rahatsızlıkların geçmesini ummak, gereken tedavinizi geciktirebilir.



YANLIŞ: Katarakt, yaşlı hastalığıdır.

DOĞRU: Yeni doğan bebeklerden ileri yaşlara kadar her dönemde görülebilecek bir durum olan katarakt, gözümüzün içinde yer alan doğal merceğimizin saydamlığını yitirmesine verilen isimdir. Bebeklerde anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, genetik veya metabolik hastalıklar bu duruma sebep olabilir. Kataraktın teşhis ve tedavisinin bir uzman tarafından yapılması gerekir.



YANLIŞ: Gözlük takmak gözleri tembelleştirir.

DOĞRU: Özellikle küçük yaşlarda doğru muayene ile verilmiş gözlüklerin kullanımı ambliopi adını verdiğimiz göz tembelliğinin önlenmesi ve tedavisinde mühimdir. İlerleyen yaşlarda da hastaya uygun olarak reçete edilmiş gözlüklerin kullanılması, gözün tembelleşmesine sebebiyet vermez.



YANLIŞ: Göz tansiyonu ağrı yapar.

DOĞRU: Toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu, çok az belirti gösteren sinsi bir hastalıktır. Genellikle göz doktorları tarafından muayene esnasında şüphelenilerek yapılan tetkiklerde ortaya konur. Özellikle periferik(çevresel) görme daralması yapacağından görme azlığı hasta tarafından fark edilmez.



YANLIŞ: Çocukların güneş gözlüğü takması gereksizdir.

DOĞRU: Ultraviyole ve mavi ışın adı verilen yüksek enerjili görünür ışınlar, küçükten büyüğe her bireyin göz sağlığı açısından tehlikelidir. Bu tür zararlı ışınlar katarakttan makula (sarı leke) dejenerasyonlarına pek çok hastalığa sebep olur. Çocukluk çağında bireylerin dış ortamda geçirdiği zamanın da birçok erişkinden fazla olduğu da göz önüne alınırsa, çocuklarımızın gözünü güneşten korumanın ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır.



YANLIŞ: Gözler yorulduğunda dinlendirici gözlük kullanmak gerekir...

DOĞRU: Tıbbi olarak dinlendirici gözlük diye bir kavram yoktur. Bu, genellikle halk arasında düşük numaralı gözlüklere verilen addır. Ancak gözlük takması gerekli olan bir hastaya doğru muayene ile verilmiş bir gözlüğün, hastalarda şakak ve göz ağrılarının önüne geçeceği ortadadır. Burada önemli olan husus gözlüğün sadece kırma kusuru veya kayma vb. problemleri olan kişilerce doğru muayene sonrası alınmasının gerekliliğidir.