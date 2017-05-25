Gözaltı Morluklarına Savaş Açalım!

Kimi zaman yorgunluktan, kimi zaman uykusuzluktan kimi zaman ise genetik olarak moraran gözaltlarımız yok mu? İşte o gözaltı morlukları çoğu fotoğrafta gün gibi ortaya çıkıp tüm moralimizi yerle bir etmeye yetiyor! Kadınların kâbusu gözaltında oluşan morluklara karşı hem basit hem de etkili çözümlerin olduğunu söylesek…



Temel bakımı aksatmayın

Gözaltı morlukları deyip geçmeyin hanımlar! Yüzünüzün tüm ifadesini birdenbire yorgun ve düşük gösterebilecek kadar etkili olan gözaltı morluklarını kontrol altında tutmakta fayda var. Bunun en basit yöntemi ise bol bol su tüketmek ve soğuk suyla gözaltlarınıza kompres yapmak.



Kaliteli uyku ve dinlenme

Gözaltı morluklarınıza iyi gelecek bir diğer önerimiz de kaliteli uyku düzeni ve dinlenmiş olmanızdır. İyi uyuyarak ve stresten uzak durarak sadece gözaltı morluklarınızdan değil, yüzünüzdeki yorgun ifadeden de kurtulabilirsiniz.



Salatalık mucizesi

Gözaltında oluşan morlukların en etkili savaşçısı hiç şüphesiz salatalıktır. Gözlerinize 3-4 gün üst üste uyguladığınız salatalık kompresleri ile gözaltı morluklarınızın azaldığını fark edebilirsiniz.



Elma

Elmanın içeriğinde bulunan asidik bir bileşen, göz altı morluklarına ve göz çevresinde oluşan kararmalara ciddi anlamda iyi gelmektedir.



Zerdeçal

Zerdaçal, birçok faydasının yanında iyi bir antioksidandır. Zerdeçalı toz haline getirerek ananas suyuyla karıştırdığınızda ortaya çıkan karışım gözaltı morluklarınız için birebirdir.

