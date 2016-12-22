Gözler Ruhun Aynasıdır...

Fransız fotoğrafçı Réhahn Croqueville da çok genç olmasına rağmen farklı farklı gözlerden bu duyguları fotoğraflamayı başarabilmiş. Çalışmaları ile yüreğe dokunan Rehahn, fotoğrafladığı kişilerin gözlerindeki ışıklar, kırışıklıklar , bakışlardaki duygular ile bize ipuçları veriyor.



İşte Rehahn Croqueville'nin çarpıcı fotoğraf çalışmaları...