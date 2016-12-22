Gözler Ruhun Aynasıdır...
Gözler; insanı ele veren, duygularını açığa çıkaran, saklaması en zor yansımasıdır insanın. Ruhun, dile dökemediğini anlatandır...
Fransız fotoğrafçı Réhahn Croqueville da çok genç olmasına rağmen farklı farklı gözlerden bu duyguları fotoğraflamayı başarabilmiş. Çalışmaları ile yüreğe dokunan Rehahn, fotoğrafladığı kişilerin gözlerindeki ışıklar, kırışıklıklar , bakışlardaki duygular ile bize ipuçları veriyor.
Fransız fotoğrafçı Réhahn Croqueville da çok genç olmasına rağmen farklı farklı gözlerden bu duyguları fotoğraflamayı başarabilmiş. Çalışmaları ile yüreğe dokunan Rehahn, fotoğrafladığı kişilerin gözlerindeki ışıklar, kırışıklıklar , bakışlardaki duygular ile bize ipuçları veriyor.
İşte Rehahn Croqueville'nin çarpıcı fotoğraf çalışmaları...
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