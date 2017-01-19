Gözlükte Metal Cazibesi

GIVENCHY

Givenchy’nin maskülen bir cazibe sunan 7033S modeli, gövdede göze çarpan ikonik zımba detayı ve sıfır baz lensleri ile ‘mutlaka edinilmesi gerekenler’ listesindeki yerini alıyor. Gold alternatifi ile de sunulan çift köprülü metal çerçeve, lenslerle kusursuz bir uyum yakalıyor. Geniş renk paletine sahip model, minimal ve hafif tasarımıyla sezonda dikkatleri üzerine topluyor.



Fendi’nin sezona damgasını vuran grafik şekilli tasarımlarından 193S modelinde, geniş tasarımın ultra ince metal çerçeve ile kusursuz kontrastına şahitlik ediyoruz. Modaevinin benzersiz ve öncü tasarım anlayışı, cesur gözlük tasarımlarında tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Sıfır baz lenslerdeki fark yaratan tasarım, modelin sofistike şıklığını pekiştiriyor.Oscar’lı ünlü oyuncu Jared Leto’nun marka yüzü olduğu Carrera, tüm dünyada çabasız bir şıklık sunan, rahat ve cool tasarımları ile adından söz ettiriyor. Her yüz tipine uygun unisex 128S modeli, asetat gövdeye eşlik eden ince metal klipsler ve üst köprü detayı ile modern bir şıklığı konfor ile birarada sunuyor.Tommy Hilfiger’ın yuvarlak tasarımlı metal çerçeveli gözlük modelleri, farklı lens renk alternatifleri ile de tercih ediliyor. Yukarı doğru hafifçe yuvarlatılmış orijinal çift köprü detayı, modele modern bir şıklık katarken, lenslerdeki degrade geçişler ise göz okşuyor.