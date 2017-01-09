Gripten Korunmak Mümkün Mü?

Hastalanmadan, grip geçirmeden kışı atlatmak zor olsa da, giderek artan ve hastanelerin acil servislerinde yığılmalara neden olan grip hastalığının nedenleri ve korunma yolları ile ilgili Levent Tıp Merkezi ve İçerenköy Hastanesi Uzm. Dr. Aylin İzat Liceoğlu bilgiler verdi...



Havaların aşırı soğuk gitmesi, bazı ortamlarda kişilerin birbirleri ile yakın teması gribe davetiye çıkarıyor. Ayrıca hastaların bulaştırıcı oldukları süre boyunca dinlenmeyip işe devam etmeleri de hem hastalığın devam etmesine hem de daha fazla insana bulaşmasına sebebiyet verebiliyor.



Kışın, sonbahar itibariyle görülmeye başlayan İnfluenza enfeksiyonları artış gösteriyor. Mevsim boyunca tek bir grip etkeni olmasa da en sık İnfluenza H3N2 ve daha az sıklıkla İnfluenza B’ye bağlı grip görülüyor. Nisan sonuna kadar da, ilk çıktığında domuz gribi olarak adlandırılan ancak artık mevsimsel grip etkeni olarak kabul edilen İnfluenza H1N1 de dahil olmak üzere grip etkenlerine bağlı hastalıklar görülmesi bekleniyor.



Hastalık, kişiye göre farklı belirtilerde ve şiddette ortaya çıkıyor. Çoğunlukla yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, yaygın kas ağrısı ve bazen de ishal şeklinde kendini gösteren bu hastalıktan, korunmak veya diğer insanlara bulaştırmamak mümkün...



Gripten Korunmanın ve Bulaştırmamanın Yolları



Aşı



6. aydan sonra tüm bebek, çocuk ve yetişkinlerin grip aşısı yaptırması, toplum sağlığı açısından büyük önem taşır.



Hastadan Uzak Durun



Grip olan kişilerle temasta bulunmamak gerekiyor. Hatta aranızda yaklaşık bir metre mesafe bulundurmanız iyi olacaktır.



Tokalaşın



Sarılmak ve öpüşmek, henüz virüs kendisini göstermeden önce dahi bulaştırmayı sağlar. Tokalaşma yapmak ve sık sık el yıkamak; bulaşmayı veya bulaştırma riskini önemli derecede engeller.



Dinlenin



Grip geçiren kişiler, ateşleri düşse dahi mümkünse 1-2 gün daha evinde dinlenmeli.



Mendiller Çöpe!



Hapşırma veya öksürme sırasında ağız ve burun için kullanılan mendiller derhal çöpe atılmalı, devamında yeni mendil kullanılmalı.



Gözlerinize Dokunmayın



Ellerinizle burun, ağız ve gözlerinize dokunmaktan dikkatle kaçınmalısınız...



Bol Su ve C Vitamini...



Grip belirtileri görüldüğü zaman bir hekime başvurulmalı ve antiviral ilaçlar ancak hekim tavsiyesiyle kullanılmalı.



İlaca özellikle hastalığın ilk 2 gününde başlamak, etkinliğini arttırır.



Bol su içmek, C vitamini yönünden zengin meyvelerle veya takviye olarak almak, iyice istirahat etmek hastalık süresinin daha rahat geçmesini sağlar...









