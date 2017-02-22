Gucci Bildiğiniz Gibi…

Başlayan moda haftaları bir bir devam ederken sıra Milona’ya geldi. Modanın kalbinin attığı şehir Milano’ya da elbette Gucci yakışırdı. İlk kez erkek ve kadın hazır giyim koleksiyonunu tek bir defilede sunan Gucci, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonuna da damga vuracağa benziyor. Kendi hayvanat bahçesini oluşturan marka, bahçesinde arı ve kelebekler uçururken bir yandan da Asya'nın etkisiyle çiçek desenlerini hayvan motifleriyle buluşturuyor.



Koleksiyonun devamına gelirsek, tam bir renk armonisinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Capcanlı renkler, birbirine karışan desenler, farklı türde kumaşlar ve bunlardan kimonolar, elbiseler ve maxi etekler… Ve üstelik hepsi baş döndüren bu parçalar, alışık olunduğu üzere sadece kadınlar için değil erkekler için de yapılmıştı. Gucci farkı da bu noktada yine bir adım öne çıkıyor.



Defile sonunda podyuma çıkan Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele ise marka tarihine saygı duruşunda bulunarak üzerine vintage bir Gucci t-shirt giymişti. Son zamanların hit parçası bu t-shirtleri Michele’de görmek elbette şaşırtmadı…



İşte bütün sezon konuşulacak koleksiyonun en dikkat çeken parçaları…

