Gucci T-shirtler Duvarlarda!

Kreatif Direktör koltuğunda oturan Alessandro Michele, geçtiğimiz günlerde Angelica Hicks ile yeni bir koleksiyona daha imzasını attı.



İngiliz illüstratör Angelica Hicks, Gucci için tam 11 farklı t-shirt hazırladı. Hazırlanan t-shirtler sınırlı sayıda da modaseverler için satışa sunuldu. Koleksiyondaki her birinden toplam 100 adet üretilmiş 11 ayrı tasarım t-shirt bulunuyor. Tarzına uygun bir şekilde de bu t-shirtler, vintage model metal bir kutu ile satılıyor ve kutunun üzerinde de alınan t-shirtin üzerindeki çizimin aynısı yer alıyor.Gelelim bu işbirliğinin vardığı noktaya. Tüm dünyayı etkileyen tasarımları ile Gucci, bu kez yeni koleksiyonu ile Milano ve New York sokaklarında kendine yer açtı. Duvarlardaki Gucci imzası ilk olarak, Şubat’ta New York City Soho’daki Lafayette Sokağı’nda, üzerinde San Franciscolu sanatçı Jayde Fish’in çiziminin bulunduğu 760 metre karelik duvara atıldı. Angelica Hicks’in tasarımlardan biri ilk Art Wall’un yer aldığı Manhattan’da, diğeri ise Milano’nun Largo la Foppa’sında bir duvarda bulunuyor.