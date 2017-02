Gucci’den Sanat Dolu Duvar Çalışması

Dünyaca ünlü marka Gucci, bu sefer de New York sokaklarında sanat ve modayı bir araya getiren ilgi çekici bir çalışmayla karşımıza çıkıyor.



Sürekli değişen, gelişen moda dünyasına yenilikler getirmek ve enerjiyi her zaman için canlı tutmak gerekiyor. Gucci de bunu başarabilen nadir markalardan. Tüm dünyanın gözünün New York Moda Haftası için o sokaklarda olacağı haftaya az bir zaman kala Gucci, dış mekân reklamcılığını boyama sanatıyla bir arayan getiren Colossal Media ile birlikte bir çalışmaya imza atıyor.



New York'un ünlü Lafayette Caddesi'nde büyük bir duvara yapılan çalışma, ressam Jayde Fish ile gerçekleştirilmiş. 6 gün boyunca süren çalışma, bilinmeze doğru yolculuğu sırasında teleskop ile etrafı inceleyen bir kadını gösteriyor bizlere.



Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele'in Instagram'da keşfettiği Jayde Fish, Michele'i o kadar etkilemiş ki çizimlerinin bazıları Gucci 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda da yer almış.



“The Hermit” adı verilen duvar resmi, New York Moda Haftası'nın başlamasıyla beraber, Mart ayının sonuna kadar Lafayette Caddesi'nde görülebilecek.