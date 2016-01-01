Gucci’nin İlham Veren Koleksiyonları



1-Elbise: H&M 49,95 TL

2-İpek Şal: İPEKEVİ 120 TL

3-Kemer: MANGO 39,99 TL



Gucci’nin Resort 2017 koleksiyonunda olduğu gibi, bu sezon hazır giyim markalarındaki aksesuarlara eklem bacaklı detaylar eşlik ediyor.





1-Çanta: ZARA 119,95 TL

2-Çanta: MANGO 99,99 TL

3-Çanta: ZARA 119,95 TL





1-İpek Şal: İPEKEVİ 120 TL

2-Kazak: ZARA 199,95 TL

3-Pilili Etek: İPEKYOL 699 TL

4-Çanta: ZARA 149,95 TL

5-Gözlük: MANGO 49,95 TL

6-Kaban: İPEKYOL 699 TL

7-Şal: GUCCI €275



Hazırlayan: @birsevde















Alessandro Michele’nin sihirli değneği Gucci’nin parlamasını sağlamaya devam ediyor. Kreatif direktörlüğüne geldiği ilk günden itibaren markanın üzerindeki ölü toprağı atmayı başaran Michele, sadece tasarımları ile değil başarılı stylingleriyle de bizlere ışık tutuyor.1-Fular: ZARA 39,95 TLSezon ürünlerinde, Gucci’nin sadece son koleksiyonlarının izleri yok. Alessandro Michele’nin Gucci için ilk tasarladığı koleksiyondan da yansımalar var.1-Çanta: MANGO 99,99 TL2-Ayakkabı: GUCCI €6503-Elbise: ROMAN 429 TLİtalyan Rönesans’ına olan merakı bilinen Michele, bu merakını 70’lerin desenleriyle, 80’lerin aksesuarlarıyla, bomber ceketlerle, Uzak Doğu nakışlarıyla ve daha birçok ilham kaynağı ile birleştiriyor.Farklı dokularda ve desenlerdeki parçaları bir araya getirerek stilinizde “Gucci Etkisi” oluşturabilirsiniz. Bu etkiyi tek bir elbiseyle yakalamanız da mümkün.1-Elbise: GUCCI €35002-Elbise: GUCCI €36003-Elbise: ROMAN 399 TLGucci ile hayatımıza giren metalik pilili etekler bu kış da raflarda yerini aldı. Kombinasyonun vurucu noktası ise yeşil ile kırmızının bir arada kullanılması.1-Gözlük: MANGO 59,99 TL2-Suni Kürk: ZARA 269,95 TL3-İpek Şal: İPEKEVİ 140 TL4-Gömlek: MANGO 139,99 TL5-Pilili Etek: ROMAN 289 TL6- Ayakkabı: HOTİÇ 149 TLGeometrik desenler, floral desenlere eşlik ederek tezat bir uyum yakalıyor. Ayakkabının içine giyilen renkli soket çoraplar sizi sıra dışı ve eğlenceli göstermeye yetecek detaylardan.1-Yüzük: MASSIMO DUTTI 95 TL2-Kazak: MUDO 79,95 TL3-Etek: H&M 119 TL4-Kaban: MANGO 429,99 TL5-İpek Şal: İPEKEVİ 120 TL6-Ayakkabı: ZARA 189,95 TLAlessandro Michele’nin renkleri kullanmadaki ustalığından ilham alarak, klasik renk ekürilerinin dışına çıkmayı deneyebilirsiniz.