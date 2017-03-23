Guerlain’ın Yeni Yüzü; İyilik Elçisi Angelina Jolie
Sosyal sorumluk projeleri ve yardımseverliğiyle tanınan Hollywood’un iyilik elçisi Angelina Jolie, uzun zaman süren sessizliğini yine bir yardım için bozuyor.
41 yaşındaki güzel oyuncu, Fransız kozmetik markası Guerlain’in yeni parfümü Mon Guerlain’in yüzü oldu. Mart ayında satışa çıkarılacak olan parfüm, Angelina’nın bizzat kendisinden esinlenilerek üretilmiş.
41 yaşındaki güzel oyuncu, Fransız kozmetik markası Guerlain’in yeni parfümü Mon Guerlain’in yüzü oldu. Mart ayında satışa çıkarılacak olan parfüm, Angelina’nın bizzat kendisinden esinlenilerek üretilmiş.
Kadının özgürlüğüne ve bağımsızlığına destek hedefleyen projede Jolie, kampanyadan elde edeceği tüm gelirini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin İyi Niyet Elçisi olarak çalışmaları kapsamında bağışlayacağını açıkladı. Bilindiği gibi 2012 yılında bu göreve getirilen Jolie, mültecilerin haklarına yönelik 50’den fazla görevde yer aldı.
Yapılacak bağışın oranı ve konu ile ilgili yardım çalışmaları ile organizasyonlar ise henüz açıklanmadı.
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