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Guess Saatleri, Doğanın Uyanışını Kutluyor

Guess Saatleri, Doğanın Uyanışını Kutluyor

Saat&Saat’in tek yetkili Türkiye distribütörü olduğu Guess saatleri, İlkbahar sezonuyla canlanan doğanın uyanışından ilham alıyor…

 

guess saat

Bulutların arasından sıyrılan güneşin ve masmavi gökyüzünün göz alıcı tonlarıyla bahar ayında enerjimiz yükselirken, bu enerjiyle ruhunu zenginleştiren Guess saatleri yeni modelleriyle sezonu karşılıyor.
Pembe altın tonlarının hakimiyetini sürdürdüğü İlkbahar 2017 sezonunda hasır bileziğe sahip saat modelleri saatseverlerin vazgeçilmezi olmaya devam ederken, marin ve beyaz tonların pembe altın detaylarla bir araya geldiği spor-şık saat modelleri ilgi odağı oluyor.
 
guess saat

Metalin yanı sıra silikon ve deri kayışlı modellere sahip Guess 2017 saat modelleri, her sezon olduğu gibi bu sezon da modaseverleri cezbetmeye hazırlanıyor. Günün her anında stilinizle mükemmel uyumu yakalayan Guess saatleri, kadın modellerinde ışıltılı taşlar ve pembe altın göstergeleriyle göz kamaştırırken erkek modellerinde fonksiyonel detaylar çarpıcı renklerle bir araya geliyor.
 
guess saat

 

 
 


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