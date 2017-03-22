gülsha Cilt Bakımında Gülün Adı

Gülü, günlük bakım ritüeli haline getirerek bu topraklara özgü en eski güzellik sırlarını sunan gülsha, cilt güzelliği için ürettiği gül suyu, yüz yağı, arındırıcı gül tozu ve gül misel suyu, cildi dengeleyerek rahatlatıyor ve tazeliyor. Isparta’daki yüksek rakımlı gül bahçelerinden elle toplanan, kat kat yaprakları ve yoğun kokusuyla tanınan nadide “Rosa Damascena” gülleri, gülsha serisiyle cildi gerçek güzellikle buluşturuyor. Gülün mucizesini ve kalitesini tüm doğallığıyla sunan gülsha serisinin laboratuvarı, Fransa’da bulunuyor. Fransa’nın önde gelen kozmetik uzmanlarıyla çalışan markanın ürünleri, başta Türkiye olmak üzere ABD, Çin, Hong Kong ve Singapur’da satılıyor.



Üç adımda pırıl pırıl bir cilt...



gülsha cilt bakım serisi, 3 adımda cildi arındırıyor, tazeliyor ve besleyerek canlandırıyor. gülsha Purifying Rose Dust arındırıcı gül tozu, cildi temizlerken tahriş etmeden pürüzsüz ve parlak hale getiriyor, aromaterapik etkisiyle rahatlamaya yardımcı oluyor. gülsha Ultimate Rose Water tonik, cildi derinlemesine temizleyip nemlendirerek, canlandırıcı bir etki yaratıyor. gülsha Perfecting Rose Elixir, cildin elastikiyetini artırıp sıkılaştırırken, aynı anda parlaklık ve yumuşaklık veriyor. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki saf ve değerli gülyağı sayesinde, anti-ageing etkisi yaratıyor. gülsha ürünleri her cilt tipi için kullanıma uygun.



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gülsha’nın her yıl limitli sayıda üretilen ürünlerine, Türkiye genelindeki seçkin eczanelerden ve www.gulsha.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. gülsha güzellik sırlarını öğrenmek, bu ürünlerin kullanılabileceği alanlar hakkında bilgilenmek ve sosyal kampanyalara dahil olmak için, kurumsal :



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