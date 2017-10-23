Günahların Affedildiği Gece; Berat Kandili

BERAT KANDİLİNİN FAZİLETİ



Berat Kandili; Ramazanın müjdecisi…



Duhan suresinin 2,3 ve 4. ayetlerinde Berat gecesinin anlatıldığı ifade edilir. Bu gecede tövbe ve ibadet yapılmalı, bol bol kaza ve nafile namazı kılınmalı, çokça dua edilmeli, Kur’an-ı Kerim okunmalı, anlamı ve tefsiri üzerine kafa yormalı ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için salat ve selam getirmeliyiz.



Hz. Peygamber şöyle buyurur:



“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)



Rivayet edildiğine göre bu gece; bu sene içinde doğacak her çocuk deftere geçirilir, sene içinde vefat edeceklerin isimleri özel deftere yazılır, herkesin rızkı ayrılır ve ameller Allahü Teâlâya ulaşır.



Bu gecede kendiniz, sevdikleriniz, ülkeniz için çokça dua ederken, Peygamber Efendimizin Berat Kandili için yaptığı bu duayı da edebilirsiniz: “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.”

