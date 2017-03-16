Güne Güzel Bir Kahvaltı İle Başlamak

Peki, doğru beslenme ile fazla kilo ve yağlarımızdan kurtulabilir miyiz? İşte ünlü diyetisyenlerden günün en önemli öğünü olan kahvaltıda yenilebilecek en sağlıklı ve yağ yakımını hızlandıran tarifler:



Salata

Öyle bir salata düşünün ki hem sağlıklı hem oldukça doyurucu hem de vücudunuzda biriken ödemi atmanıza yardımcı oluyor. İçindeki ince kıyım dereotu, maydanoz ve nane olan bu salata, yeşilliklerin sağladığı tüm vitamin ve mineralleri vücudunuza kazandıracak ve aynı zamanda salatanın içerisine kattığınız nar taneleri sayesinde sabah antioksidan almanıza da yardımcı olacaktır. İsteğe göre yumurta, lor ve zeytin eklediğiniz bu salata ile uzun süre tok kalabilir, salatanıza katacağınız farklı yağlar ile metabolizmanızı şaşırtabilirsiniz.



Klasik Kahvaltı

Eğer klasik bir kahvaltıdan vazgeçemeyenlerdenseniz; sabah kahvaltı tabağınızda mutlaka yumurta olmalıdır. Çünkü yumurta sizi tok tutacak ve ihtiyacınız olan besinleri de almanızı sağlayacaktır. Yanında zeytini ihmal etmemelisiniz. Tabağınızda az yağlı peynir olmazsa olmazlardan. Renk katmak için maydanoz, biber, nane, roka ise en güzel alternatifler. Haftada birkaç sabah ise ezilmiş yarım avokadoyu limon ile birlikte tüketebilirsiniz.

