Güneş Kalkanınızı İyi Seçin!

Yaz geliyor... Beklediğimiz güneş tepemizden bize gülümsemeye başladı. Bir yandan güneş istiyor, bir yandan da “zararlı ışınlarından nasıl korunuruz”u düşünüyoruz. İşte tam bu noktada imdadımıza sizin için seçtiğimiz güneş kalkanları yetişiyor...





ANTI-AGING ETKİLİ GÜNEŞTEN KORUNMA

Eau Thermale Avène Anti-Age Solaire SPF 50+, hassas ciltlere özel kapsamlı güneş korumasını ve yaşlanma karşıtı etkiyi bir arada sunuyor. UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlarken, E vitamininin antioksidan etkisiyle serbest radikallere karşı savaşıyor. Avène Termal Suyu sayesinde doğal yatıştırıcı ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olan Avène Anti-Age Solaire; kolay emilen, şeffaf ve yağsız dokusu ile cildinizin ihtiyacı olan hassas korumayı sağlıyor. Nemlenen ve güçlenen cilt ışıltılı ve eşit bir bronzluk kazanıyor.



Yaz sezonunun yaklaştığı bugünlerde Caudalie, güneş lekelerine karşı cilt koruyucu ürünler öneriyor. Caudalie’nin güneşe çıkmadan önce uygulanan Soleil Divin Anti-Aging Etkili Yüz Koruyucu ile lekesiz, doğal ve uzun süreli bir bronzluk elde edebilirsiniz. Soleil Divin Anti-Aging Yüz Koruyucu SPF50, cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korurken içeriğindeki antioksidan polifenoller sayesinde anti-aging koruma da sağlıyor. Yapışkan olmayan yapısı ile cilt tarafından anında emiliyor.geniş spektrumlu foto-koruyucu sistemi ile cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı korur. Leke oluşumunu sınırlar ve güneş kaynaklı yaşlanmaya karşı bariyer oluşturur. Nemlendirme sağlayan Ducray Melascreen UV Creme Legere SPF 50+ cilt bakım kremi, aynı zamanda emici pudra özelliğiyle cildi mat gösterdiği için makyaj bazı olarak da kullanılabilir. Parlamayı önleyici, “kuru” ve görünmez yapısı sayesinde sıcak iklimlerde bile fotostabildir, suya ve terlemeye karşı dayanıklıdır. Alerjik reaksiyon riskini en aza indirecek şekilde formüle edilmiştir.Photoderm Max Aquafluid ile çok yüksek güneş korumasının ultra hafif dokuyla ve hızlı emilimle birleşiminin en iyi örneğini sunuyor. Hassas, karma ve yağlı ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için uygun olan yüksek koruma faktörlü güneş kremi Photoderm Max Aquafluid SPF 50+, hücresel bioprotection özelliği ile %99.8 DNA koruması sağlıyor. Su bazlı yapısıyla yağlı bir his bırakmayan, kolaylıkla uygulanan Photoderm Max Aquafluid SPF 50+, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumanın yanı sıra gün boyu ipeksi bir yumuşaklıkla cildinizin güneş kaynaklı erken yaşlanmanın engellenmesine de yardımcı oluyor.Her ne kadar güneşi gördüğü an enerjisini ve coşkusunu içinde hissetse de, bilinçli güzellik tutkunları ciltlerinin güneşin zararlı etkilerine maruz kalmasını istemiyor! Sezonun gelmesiyle birlikte Daylong’un her cilt tipine uyumlu güneş ürünü Daylong Extreme SPF 50+ Lipozomal Güneş Koruyucu Losyon ile ciltler yeni bir yolculuğa başlıyor. Ürün, içerdiği geniş spektrumlu filtreler sayesinde UVA, UVB ve IR’ye karşı yüksek seviyede koruma sağlar. İçeriğinde bulunan E vitamini ve aloe vera ile cildi nemlendiren ve bakım sağlayan bu losyon, yaşlanma belirtilerine ve hücre hasarına karşı da cildi koruma altına alıyor. Suya ve terlemeye karşı uzun süre dayanıklılık sağlayan Daylong Extreme SPF 50+; bahar ayları boyunca hem günlük şehir hayatınızda hem de açıkhava aktivitelerinizde, yaz aylarında ise tatilinizin tadını sağlıkla çıkarmanız için tüm olanakları sağlıyor.Dermaceutic Laboratuvarları cildin güneşe karşı korunmasını, nem düzeyinin dengede kalmasını ve cildin doğal bariyerini destekleyen birçok farklı bakımı K Ceutic ile tek bir üründe sunuyor. İçerdiği spf 50 güneş koruma faktörü, shea ağacı ve aloe vera ile cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken, aynı zamanda nemlendirmeye, vitamin ve mineraller ile cildinizi beslemeye de yardımcı oluyor.içerdiği Kompleks K ile ciltteki ödem ve kızarıklık oluşumunu en alt düzeye indirmeye yardımcı oluyor. Hyaluronik asit ve glikoproteinler ile cildin yeniden yapılanmasını, E vitamini ile hücre zarlarını serbest radikallerin yıkıcı etkilerine karşı korumayı, C vitamini ile kolajen oluşumunu destekliyor. K Ceutic; oksibenzon, oktokrilen, paraben ve koku verici maddeler de içermiyor.Güneş artık eskisi kadar cildimize dost değil, bu nedenle tüm uzmanlar yaz-kış ayırt etmeden nemlendirici ile birlikte güneş koruyucu kullanmasını öneriyor. Cetaphil Dermacontrol Serisi yüz nemlendirme losyonu ihtiyacınız olan bu iki etkiyi tek üründe sunuyor. Dermacontrol Serisi yüz nemlendirme losyonu seramid teknolojisi sayesinde cilt bariyerini yenileyip cildin nem ihtiyacını karşılarken, içeriğindeki SPF 30 koruma faktörü ise cildinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyor. Akneye eğilimli ciltler için önerilen Cetaphil Dermacontrol Serisi yağ içermeyen yüz nemlendirme losyonu hızlı emilen formülü ile cildin nem ihtiyacını karşılıyor üstelik akne ilaçlarıyla birlikte kullanılabiliyor.yüz nemlendirme losyonunu; içeriğindeki çinko glukonat sayesinde cildin sebum üretimini düzenleyen Cetaphil Dermacontrol Yüz Yıkama Köpüğü ile temizlediğiniz cildinize uygulayarak daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.Teoxane’dan çok özellikli yepyeni bir ürün! Işık dolgusunun içeriğinde de yer alan patentli “Resilient” hyaluronik asit ile cilde gençlik ışıltısı sağlarken aynı zamanda özel formülü ile cildin canlanmasına, sıkılaşmasına ve yeniden ışıl ışıl parlamasına yardımcı oluyor, içeriğinde yer alan SPF-30 özelliği ile cildi güneşin zararlı etkilerinden de koruyor.koruma ve yapılandırma özelliklerinin yanı sıra renkli dokusuyla da dikkat çekiyor.Güneş ışınlarının neden olduğu zararlı etkiler ve erken yaşlanma belirtilerine karşı cildi korumaya yardımcı olanUV ışınlarının neden olduğu serbest radikallerin etkisini gidermeye yardımcı olmak için E vitamini ve Aquarich ile zenginleştirilmiştir. Anti-aging uzmanları cilt sağlığı açısından güneşten korunmanın önemini sürekli vurguluyor. Solait cildinizi güneşin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerine karşı korurken; bileşimindeki E vitamini ve 24 saat nemlendirici kompleks ile cildinizin nem oranını da dengelemeye yardımcı oluyor. Yolculuklarınızda kendinizi güneşe karşı her yerde kolaylıkla koruyabilmeniz için Solait Mattifying yüz güneş losyonu yüksek koruma 30 GKF ve 50 GKF özel seyahat boy seçenekleriyle her an yanınızda.günlük kullanıma uygun nemlendirici özellikli SPF 50 faktörlü güneş koruma losyonu; güneş yanıkları, erken cilt yaşlanması (kırışıklık, sarkma, koyu lekeler) ve cilt kanserine karşı gelişmiş koruma sağlıyor. Antioksidan özellikli E vitamini içeren formülümüz cildi nemlendirirken serbest radikallere karşı koruyor. İçeriğindeki Fransız Kızıl Gülü özüyle güneşe maruz kalan tahriş olmuş cildi sakinleştirir ve pürüzsüzleştirir. İnce yapılı formülümüz hafif dokusuyla hızlı ve kolayca emiliyor ve ciltte mat görünüm bırakır.