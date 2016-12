Güneşle Yıkanan 3 Masal Diyarı

Biraz uzak ama uçakta geçirdiğiniz her dakikaya değecek 3 yer: Langkawi, Maldivler ve Mauritus… Hepsi de doğanın birbirinden güzel hallerine tanıklık edebileceğiniz, farklı kültürler tanıyabileceğiniz ve mahremiyet duygusuna özen gösterilen adresler.



Saffet Emre Tonguç

Malezya'ya bağlı bir adalar topluluğu Langkawi’ye Kuala Lumpur'a vardıktan sonra bir saatlik bir uçuşla ulaşıyorsunuz. Her yan yeşil ve mavinin egemenliğinde. Aslında 104 adadan oluşuyor ama gelgit zamanı ada sayısı 99’a düşüyor. Dünyada 26 ülkede 90 Geopark bulunuyor; UNESCO’nun Güney Doğu Asya’da belirlediği ilk park Langkawi’de. 40 kilometrekarelik bir alanda mangrove ağaçları var ve tekneyle Geopark’taki bu bölgeye gidebiliyorsunuz. 118 ülkede, 80 değişik çeşit mangrove ağacı yetişiyor; en ilginci de bu ağaçların deniz suyunda yaşamaları. Boyları 60 metreye kadar çıkabiliyor. Mangrove turunda bazı kuşları ve kartalları görmek de mümkün. Teleferikle Mat Cincang Dağı’na çıkıp 708 metreden manzarayı seyretmek ise tatilinizi unutulmaz kılacak anlardan… Göreceğiniz orman ve Andaman Denizi birlikteliği oldukça etkileyici. İsterseniz hem karada hem denizde giden ördek turlarına da katılabilirsiniz.Four Seasons Hotel, yağmur ormanlarının içinde, sırtını 550 milyon yıllık kayalara dayamış 48 hektarlık bir alana 91 villa inşa etmiş. Plajı 1,5 kilometre uzunluğunda. Ortada gereksiz kalabalıklar yok. Şimdiye dek gördüğüm en güzel otellerden biri. Ama bisiklet kiralamanız gerekiyor, çünkü odadan restorana bisikletle gitmek bile 5 dakika sürüyor.Hindistan’ın güneybatısından okyanusa doğru inci bir gerdanlık gibi uzanan Maldivler bir İslam ülkesi. Domuz eti ve alkol yasak ama turistik tesislerde bulunmasına izin veriliyor. Mavinin en göz kamaştıran tonu, palmiyeler, gökyüzünde tembel bir ifadeyle dolaşan beyaz bulutlar... Fotoğraflarda görüp ve hayalinizde yaşattığınız her şeyin fazlası var Maldivler’de. 90 bin kilometrekarelik bir alana yayılan Maldivler’in tarihi binlerce yıl önceye dayansa da dünya bu harika yeri 1800’lü yılların başlarında tanımış. Portekiz ve Hollanda’nın arasında el değiştiren adalar 75 yıl İngiliz hâkimiyetinde kalmış. 1965’te bağımsızlığını ilan eden Maldivler’de halkın %100’ü Müslüman. Özellikle ticari konularda İngiliz adalet sisteminin etkileri görülse de ülkede İslami kurallar uygulanıyor. Sekiz adet UNESCO Dünya Kültürel Mirası’nın bulunduğu Sri Lanka ise Maldivler’e sadece bir saat uzaklıkta; aklınızda bulunsun… Ülkenin başkenti Male, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek şehirlerinden biri. Tatilde kalabalıktan uzak kalmak isteyebilirsiniz ama Cuma Camii’ni (Male Hukuru Miskiy) görmek için şehre uğramanızı öneririm. 17. yüzyıl ortasında inşa edilen cami, kırmızı rengini mercandan alıyor. Üç bölümden oluşan yapıda bulunan geleneksel ahşap oymalar hayranlık uyandırıcı. Caminin haziresindeki mercan mezar taşlarının işçiliği görülmeye değer.Constance Moofushi, 15-20 dakikada gezilebilecek kadar küçük bir adada yer alıyor. Okyanus manzaralı bungalovları tercih edin. Dalış merkezi ve gezi aktivitelerinden mutlaka yararlanın. Temiz odaları ve cana yakın personeli otelin artı puanları. Yemekleri mükemmel değil. Ama nerede kalırsanız aklınızda bulunsun, Maldivlerde mutlaka yarım pansiyon rezervasyon yaptırın. Çünkü yemek için tek seçenek kaldığınız otel… Başka bir adaya gitmek, hem zahmetli hem de pahalı.Sığ kayalıklar, palmiyeler, Hindistan cevizi ağaçları ve şeker kamışı tarlaları ile çevrili Mauritius, Afrika’nın güneydoğusunda bulunan bir ada ülkesi. Hint Okyanusu’nda, Madagaskar’ın yakınında yer alıyor. Farklı din ve kültürlerden insanlar bir arada yaşıyor.Mauritius Arap tüccarlar tarafından keşfedilmiş, sonrasında adaya Portekizli denizciler ayak basmış. 1968’de bağımsızlığını kazanan ülke, 1992’den beri cumhuriyet ile yönetiliyor. Dünya üzerinde, ordusu bulunmayan ender ülkelerden biri. Büyük bir ülke değil; bir uçtan diğerine ulaşmak 2 saat! Ama diğer egzotik adalardan farklı olarak pek çok ilginç yere, göz kamaştıran doğa harikasına, şelaleye ve dünyanın en güzel sahillerine sahip.Fransız kolonilerinin eserlerini görmek için başkent Port Louis, doğa yürüyüşlerine meraklıysanız ve yeşil alanlarla dolu keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız 7 Cascades (Yedi Şelale), su altı dünyasının renkli kapısını aralamak için 200’den fazla balık türüne ve deniz canlısına ev sahipliği yapan Mauritius Akvaryumu uğramanız gereken duraklardan. İri gövdeli ağaçları ve Victoria Amazonica olarak bilinen devasa nilüferleri fotoğraflamak için dünyanın en eski bahçelerinden olan Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanik Bahçesi’ne gidebilirsiniz. Adada asırlık kaplumbağalar ile tanışabilir; 60 yılda bir çiçek açıp hemen ardından ölen Tallipot Palmiyesi’ni de görebilirsiniz. Chamarel Köyü ve buradaki Yedi Renkli Dünya ise mutlaka ziyaret edilmeli. Kırmızı, kahverengi, yeşil, mavi, sarı, menekşe ve mor tonlarıyla bilinen dünyanın tek yedi renkli toprağı; her türlü iklim koşulunun, fırtınanın hatta sağanak yağışların bile renklerini değiştiremediği olağanüstü güzellikte bir yer. Bölge koruma altında; hediyelik eşya dükkânlarında satılan toprak örneklerinden hatıra olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca bir öğleden sonranızı muhakkak deniz canlılarının yaşamına tanıklık etmek için su altı yürüyüşüne ayırın. Halka açık şeker kamışı tarlalarında da dolaşabilirsiniz…Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Constance Hotels and Resort grubuna ait iki otel, seçenekleriniz arasında bulunsun. Le Prince Maurice, çarpıcı bir mimari tasarıma sahip. 64 adet süit odası, 12 aile süiti ve villaları ile Mauritius’ın en nezih otellerinden biri. ‘Sonsuzluk Havuzu’ oldukça etkileyici. Otelde iki adet 18 çukurlu golf sahası da yer alıyor. Belle Mare Plage ise güneşin üzerinde ışıldadığı bembeyaz sahillerin ve masmavi okyanusun ortasında konumlanmış gruba ait bir diğer otel. 92 nezih odası, 137 süiti, 6 lüks süiti ve villaları var. Ülkenin doğu sahilinin tüm güzelliğini gözler önüne seren 2 kilometrelik bir kumsala sahip.