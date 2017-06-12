Gurme Tatlar, LUX* Bodrum Resort & Residences’ta…



Lüks ve konforu yeniden yorumlayarak dünyanın en özel lokasyonlarında hizmet veren ve her zaman bir tatilden daha fazlasını arayanların ilk tercihi olan LUX* Bodrum Resort&Residences, Bodrum’un eşsiz güzellikteki koyu Adabükü’nde, LUX*ın Türkiye ve Avrupa’daki ilk ve tek tesisi olarak hizmet veriyor.





Gerçek İtalyan lezzetlerini keşfetmek isteyenlerin uğrak mekanı olan Stella Restaurant ve Akdeniz ve Türk Mutfağı’na has çok özel lezzetler sunan Beach Rouge Restaurant ile Bodrum’un doğal ve taze ürünleri LUX* Bodrum Resort & Residences’ın deneyimli şeflerin reçetelerinde buluşacak.