Gurme Tatlar, LUX* Bodrum Resort & Residences’ta…
LUX* Resorts&Hotels zincirinin egzotik reçeteleri Bodrum’un Akdeniz dokunuşlu doğal ürünleriyle LUX* Bodrum Resort&Residences’ta bir araya geliyor.
İtalyan’ca “yıldız” anlamına gelen Stella Restaurant, İtalyan mutfağının seçkin lezzetlerine yaptığı özgün dokunuşlarla misafirlerine gurme tatlarla eşsiz bir lezzet şöleni yaşatıyor.
Stella Restaurant mutfağında hazırlanan ve lezzeti kadar şık sunumlarıyla da göz dolduran yemekler arasında Cicchetti olarak Olive all’ascolana (kızarmış dolgulu zeytin) Taze Trüf mantarlı Risotto, Ossobuco, Sous Vide tekniği ile hazırlanmış kuzu incik öne çıkan spesiyallerden sadece bir kaçı. Şef Barış Torcu ve ekibi Stella’nın mutfağında harikalar yaratmaya devam ediyor.
AKDENİZ ESİNTİSİYLE HARMANLANAN TATLAR
Beach Rouge Restaurant, Akdeniz mutfağının favori lezzetlerini yerel tatlarla birleştirerek oluşturduğu güçlü menüsüyle hafif ve sağlıklı tatlar arayanlar için ideal bir menü sunuyor. Mevsimin taze ve doğal ürünleriyle hazırlanan lezzetli sunumlara tropikal aromaların da yer aldığı içecekler eşlik ediyor.
İletişim: luxresorts.com
Lüks ve konforu yeniden yorumlayarak dünyanın en özel lokasyonlarında hizmet veren ve her zaman bir tatilden daha fazlasını arayanların ilk tercihi olan LUX* Bodrum Resort&Residences, Bodrum’un eşsiz güzellikteki koyu Adabükü’nde, LUX*ın Türkiye ve Avrupa’daki ilk ve tek tesisi olarak hizmet veriyor.
Gerçek İtalyan lezzetlerini keşfetmek isteyenlerin uğrak mekanı olan Stella Restaurant ve Akdeniz ve Türk Mutfağı’na has çok özel lezzetler sunan Beach Rouge Restaurant ile Bodrum’un doğal ve taze ürünleri LUX* Bodrum Resort & Residences’ın deneyimli şeflerin reçetelerinde buluşacak.GASTRONOMİ YILDIZI STELLA
İtalyan’ca “yıldız” anlamına gelen Stella Restaurant, İtalyan mutfağının seçkin lezzetlerine yaptığı özgün dokunuşlarla misafirlerine gurme tatlarla eşsiz bir lezzet şöleni yaşatıyor.
Stella Restaurant mutfağında hazırlanan ve lezzeti kadar şık sunumlarıyla da göz dolduran yemekler arasında Cicchetti olarak Olive all’ascolana (kızarmış dolgulu zeytin) Taze Trüf mantarlı Risotto, Ossobuco, Sous Vide tekniği ile hazırlanmış kuzu incik öne çıkan spesiyallerden sadece bir kaçı. Şef Barış Torcu ve ekibi Stella’nın mutfağında harikalar yaratmaya devam ediyor.
AKDENİZ ESİNTİSİYLE HARMANLANAN TATLAR
Beach Rouge Restaurant, Akdeniz mutfağının favori lezzetlerini yerel tatlarla birleştirerek oluşturduğu güçlü menüsüyle hafif ve sağlıklı tatlar arayanlar için ideal bir menü sunuyor. Mevsimin taze ve doğal ürünleriyle hazırlanan lezzetli sunumlara tropikal aromaların da yer aldığı içecekler eşlik ediyor.
İletişim: luxresorts.com
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