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Güvenirliğin ve Misafirperverliğin Sembolü: Rakoczi Müzesi

Güvenirliğin ve Misafirperverliğin Sembolü: Rakoczi Müzesi

Yüzyıllar önce Osmanlı Devlet'ine sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenli bir şekilde yaşadığı ev, Osmanlı'nın güvenilirliği ve misafirperverliğinin sembolü olarak bugün müze halinde varlığını sürdürüyor.

Avusturya'nın işgali ile ayaklanan Macarlar, bekledikleri yardımların gelmemesi üzerine II. Frenc Rakoczi liderliğinde başarılı olamadılar. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi’nin yolu; sırasıyla Polonya ve Fransa'da yaşadıktan sonra en son Tekirdağ’a düşmüş.

Vefatına kadar burada yaşayan Rakoczi için daha sonraları Macar hükümeti, gösterilen misafirperverliğe karşı Rakoczi'nin yaşadığı Osmanlı mimarisindeki 3 katlı evi satın alıp müzeye dönüştürüyor.
 
"Rakoczi Müzesi, Türk-Macar Dostluğunun En Önemli Sembolü"

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, bu müzenin Macar-Türk ilişkilerinin ana damarlarından biri olduğunu belirterek, "Rakoczi Macar tarihinin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir. Türk Macar dostluğunun en büyük simgelerinden bir tanesidir. Macarların Tekirdağ'a gelmelerindeki etken %99 Rakoczi Müzesi'ni gezmek. Yıllık 3 bin civarında ziyaretçimiz var. Bunların yarısı Macar ziyaretçiler" dedi.


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