Güvenirliğin ve Misafirperverliğin Sembolü: Rakoczi Müzesi

Avusturya'nın işgali ile ayaklanan Macarlar, bekledikleri yardımların gelmemesi üzerine II. Frenc Rakoczi liderliğinde başarılı olamadılar. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi’nin yolu; sırasıyla Polonya ve Fransa'da yaşadıktan sonra en son Tekirdağ’a düşmüş.

Vefatına kadar burada yaşayan Rakoczi için daha sonraları Macar hükümeti, gösterilen misafirperverliğe karşı Rakoczi'nin yaşadığı Osmanlı mimarisindeki 3 katlı evi satın alıp müzeye dönüştürüyor.



"Rakoczi Müzesi, Türk-Macar Dostluğunun En Önemli Sembolü"



Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, bu müzenin Macar-Türk ilişkilerinin ana damarlarından biri olduğunu belirterek, "Rakoczi Macar tarihinin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir. Türk Macar dostluğunun en büyük simgelerinden bir tanesidir. Macarların Tekirdağ'a gelmelerindeki etken %99 Rakoczi Müzesi'ni gezmek. Yıllık 3 bin civarında ziyaretçimiz var. Bunların yarısı Macar ziyaretçiler" dedi.