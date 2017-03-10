Guy Finley: "Vazgeçebilmek"

Bireyle bireyin mutluluğu arasındaki kalın duvarı yıkabilmenin vazgeçebilme gücüne bağlı olduğunu söyleyen yazar Guy Finley, “Vazgeçin ve mutlu olun” formülüyle kişisel gelişim dünyasında çığır açıyor.



“Sizi mutluluktan alıkoyan şeyler ne düşünün ve hepsinden vazgeçin gitsin. Bunu söylemesi kolay ama yapması da hiç zor değil” diyen yazar, vazgeçmemiz gereken şeyleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi yalın ve öyküsel bir dille anlatıyor.



Öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu ve daha pek çok olumsuz düşünceyi sonlandıracak olan vazgeçebilme gücü, her sorunun cevabını bulabileceğiniz kaynağa da işaret ediyor.



“Vazgeçebilmek,” gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorularıyla, zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri veriyor.

