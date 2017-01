Güzel Bir Gülüş Herkesin Hakkı

Günümüzde estetik kavram anlayışının artması ile birlikte insanlar daha güzelini elde edebilmek adına birçok estetik işlem yaptırıyor. Kimi zaman yüz ile ilgili bir cerrahi operasyon, kimi zaman da vücut ile ilgili bir operasyon... Fakat birçok kişinin farkında olmadığı konu, güzelleşmenin bir ayağının da düzgün dişlerden ve güzel bir gülüşten geçtiğidir...



Yüz estetiğinizdeki toplam güzelliğinizin, %35’lik kısmını güzel bir gülüş, %15’ini burun ve %15’ini de göz çevresi dokular oluşturuyor. Peki, günümüz diş hekimliği ile güzel bir gülüşe nasıl sahip olabilirsiniz?



Estetik ve kozmetik olarak, diş hekimliğinde gelişen teknoloji sayesinde artık birçok yöntemle “invasiv”, yani kalıcı olarak bunu elde etmek, doğru bir hasta ve hekim ilişkisi içerisinde mümkün hale geliyor. Bu yazımda sizlere günümüzde arzı artan Lamina Venerlerden bahsetmek istiyorum. Peki, nedir bu “Lamina Venerler” ?



Lamina, ince yaprak; venerler, kaplama anlamına gelen Latince sözcüklerdir. Bunlar; dişlerinin şekil, form ve rengine bağlı olarak gülüşünden memnun olmayan hastalarda tercih ettiğimiz, dişlerin ön yüzeyine gelen 0,2 mm - 0.3 mm kalınlığında ( kontakt göz lensi kalınlığında ) ince yaprak şeklinde, dişlerin ön yüzeyine gelen kaplamalardır. Hatta dişlerin zamana bağlı aşınması veya çevre dokulardan yeteri kadar destek alamadığı durumlarda, dişlere hiç dokunulmadan yapılan estetik kaplamalardır. Doğru endikasyonun konulması için hekimin muayenesi şarttır.



Gelişen teknoloji ile birlikte 1 hafta gibi kısa sürede sizler de hayal ettiğiniz gülüşe ‘Lamina Venerler’ ile kavuşabilirsiniz. Güzel bir gülüş tasarımı için burun, gözler, dudak yapısı ve şekli, yüzün yapısı için önemli parametrelerdir. Gülüş tasarımı yapılırken mutlaka bunlar da göz önüne alınmalıdır. Gülüş tasarımında dişlerin dışında, dişi çevreleyen dudak ve yanak çevresi gibi destek dokular gerekli görüldüğü taktirde, kozmetik olarak botoks veya dolgu ile desteklenmelidir. Burada ise planlamayı yapan hekimin gözü çok önemlidir.



Güzel Bir Gülüşün Tedavi Prosedürü Nedir ?



Tedavinin başlangıç aşamasında, hasta anatomik olarak değerlendirilir ve ne tarz bir gülüş tasarımı yapılacağına karar verilir. Doğru endikasyonun konulmasının ardından dişler üzerinde preparasyon yapılıp ölçü alınır. 1 hafta gibi kısa bir sürenin ardından 2. seansta ise, laboratuvar ortamında üretilen laminaları dişler üzerine uygulayarak provasını yapılır. Hastanın istekleri doğrultusunda minik düzenlemelerin yapılması ile bitim işlemi gerçekleştirilir. Planlamadan bitime kadar yapılan her işlem, çok dikkatli olunması ve titizlik gerektiren bir süreçtir.



Lamina Venerler; gülüş tasarımının yanı sıra tek diş veya birkaç diş grubunun estetik olarak restore edilmesi gerektiği durumlarda, doğal diş anatomisinin ve renginin taklit edilmesinde diş hekimlerince kullanılan en estetik ve doğal yöntemdir.



Lamina Venerlerin bir diğer avantajı ise zamanla yaşa veya dış etkenlere bağlı olarak dişlerde oluşan renklenmelerin önüne geçmesidir. Lamina Venerler ile kalıcı beyazlık oluşur, dişleriniz dış etkenlere bağlı olarak renk değişikliğine uğramaz. Titizlikle yapıldığı taktirde kolay kolay pek bir problemle karşılaşmanız söz konusu değildir. Burada en önemli konulardan birisi ise doğru hekim - hasta ilişkisidir. Diş hekimliğinde hastaya uygulanan her işlemin ardından, hekimin hastaya vereceği ağız hijyen eğitimi ve nelere dikkat etmesi konusundaki uyarıların yanı sıra, hastanın da ne kadar doğru uygulayacağı ve verilen talimatlara ne kadar uyacağı yapılan işin ömrü açısından çok önemlidir. Kısacası dişlerinize ne kadar iyi bakarsanız, dişlerinizin ömrünü o kadar uzatmış olursunuz.



Non - Prep Veneers



Non- Prep Venerler kendi dişlerine dokunulmasını istemeyen hastalarda uygulanan, dişlerde kesme veya törpüleme yapılmadan, yeni nesil Lamina Vener ile yapılan kaplama yöntemidir. Bu yöntem yeni nesil bir uygulama olup dişlerde herhangi bir küçültme işlemi yapılmadığından, kendi doğal dişinizin üzerine gelen ince yaprak porselenler ile estetik bir gülüş tasarımı yapılıyor.

Bu işlem için hastanın diş arkı ve ağız yapısı, Non - Prep Venerler için uygun olmalıdır. Bu işlem için doğru endikasyonun konulmasının ardından, hastadan gerekli ölçüler ve fotoğraflar alınıp modellemesi yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında herhangi bir iğne ya da anestezi işlemi uygulanmadığından, hasta açısından oldukça konforlu ve kısa bir işlemdir. Ölçülerin alınmasının ardından 1 hafta - 10 günlük süre sonunda, 2. seansta laboratuvar ortamında ince işçilikle tek tek yapılan incecik yaprak porselenlerin ağız içerisinde provası yapıldıktan sonra, görsel olarak değerlendirilip yapıştırılması işlemine geçilir.



Lamina Venerler diş hekimliğindeki geleneksel kaplama yöntemlerinin yapıştırılmasından farklı olarak, Adhesiv Sistemler ile kalıcı olarak ve diğer yapıştırma yöntemlerine göre daha kuvvetli bir şekilde diş yüzeyine yapışmaktadır. Non - Prep Venerler, zirkonyum ve porselen kaplamalara göre onda bir oranında daha ince ve estetiktir. Doğal diş yapısının taklit edilmesi gereken durumlarda, diğer yöntemlere göre daha iyi estetik sonuçlar alınmaktadır.

Yapılan işlemler uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buradaki en önemli detay, hastanın ağız bakımını atlamamasıdır. En uzun ömürlü işler, sağlıklı bir diş eti ve diş uyumu olan işlerden çıkmaktadır. Dikkat etmeniz gereken şeyler ise Lamina Venerler yapıldıktan sonra kabuklu sert yiyecekler ve kuru yemişlerin tüketiminden uzak durulmasıdır ki; bunu kendi doğal dişleriniz için dahi tavsiye ediyorum.



Lamina Venerlerden iyi bir estetik sonuç alınmasında ve doğru gülüşün tasarlanmasında, hekim - seramist - hasta ilişkisi çok önemlidir. Hekim, gülüş tasarımı için başvuran hastanın isteklerini ve estetik beklentisini çok iyi bir şekilde kavrayıp , seramistini bu doğrultuda yönlendirmelidir. Geri dönüşümü olmayan işlerde ek bir seans daha yapılarak hastalara Wax - Up tekniği dediğimiz, dişlerinin bitmiş halinin ağızda gösterilmesi ve bu doğrultuda ilerlenmesi ile de yapılabilir. Bu sayede karasız olan hastalarda dişlerin bitim halinin gösterildikten sonra onayı alınıp işleme başlanacağından, ileride oluşabilecek estetik kaygıların da önüne geçilmiş olunur ve daha güvenilir adımlarla ilerlenmiş olunur.



Dt. Eyüp Çelik