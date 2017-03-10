Güzellik İçin Muz

Dişlerin beyazlamasında ve cildin daha aydınlık ve pürüzsüz görünmesine fayda sağlayan muz, aynı zamanda ayak bakımı için de kullanılır.



Özellikle muz kabuğunun içeriğinde zengin miktarda amino asitler ve kuru deriyi nemlendiren A, B, C ve E gibi besleyici vitaminler bulunur. Bu faydaları sebebi ile muzun içini afiyetle yedikten sonra kabuğunu çöpe atmak yerine cilt bakımında kullanmak için bir kenara ayırabilirsiniz.



Muz kabuğunun içinde bulunan lifli kısımları çıkartarak cildinizdeki ve ayağınızdaki kuru bölgelere sürerek bekleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından ayaklarınızı su ile yıkayarak muz kabuğu liflerinin cildinize işlemesine yardımcı olabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 2-3 kez yaparak hem teninizdeki hem de ayaklarınızdaki kuru bölgelerin nemlendiğini hissedeceksiniz.

