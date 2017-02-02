Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ

Modern Takı Yapımı

Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik Atölyesi’nde düzenlenecek olan workshopta, 2 saat boyunca atölye çalışmasında bulunacak, “Füzyon Cam” tekniğini tanıyacaksınız. Camın nasıl şekil aldığını öğrenirken bir yandan da sunulan malzemelerle kendi takılarınızı da oluşturabileceksiniz. Meraklıları için harika bir etkinlik olan ‘’Modern Takı Yapımı’’, saat 14:30’da başlıyor.

İstanbul ve Ötesi Resimleri Sergisi



İngiliz Ressam Ned Pamphilon’un İstanbul temalı eserlerinden oluşan İstanbul ve Ötesi resim sergisi, 5 Şubat’ta son buluyor. Palladium AVM’de ziyaret edilebileceğiniz sergi, sanatçının İstanbul ile ilgili 2016 yılı içinde boyadığı birbirinden farklı 27 eserine ev sahipliği yapıyor.

Macera Dolu Sömestr



19 Ocak’ta başlayan sömestr etkinliklerinin son bulacağı bu hafta sonunda, Akbatı’nın etkinliklerini çocuklarınızla beraber değerlendirebilirsiniz. Gorilden tarantulaya kadar geniş bir yelpazede vahşi hayvanların bakıcılığını öğrenecek olan çocukları macera dolu saatler bekliyor! Dev maketler ve çeşitli interaktif uygulamalarla keşfetmeyi tadacak olan çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek. Eğitimleri sonrası özel sertifikalarını alacak çocuklar, etkinlik alanında dev maketlerle de fotoğraf çektirebilecek.



Dünyayı Gezen Balon



Sevinçer Kukla Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan Dünyayı Gezen Balon, birbirinden meraklı iki arkadaşın hayallerini gerçekleştirme serüvenini anlatıyor. Dünyanın her yerini gezip, yeni bilgiler dostlar edinecek Boncuk ve Minnoş’un komik ve eğlenceli yolculuğu, çocuklarınızı da eğlendirecek.



PAZAR ETKİNLİKLERİ

Anadolu Ateşi 15. Yıl Özel Gösterim



Kurulduğu 1999 yılından beri 98 ülke, 293 şehirde gerçekleştirdiği binlerce performans ile büyük bir başarı yaklalayan Anadolu Ateşi, şimdilerde 15. yıl etkinliklerini düzenliyor. Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan özel gösterimde de yine geniş bir kadro ile 3 kuşak bir arada muhteşem bir sahne performansı izleyicisini bekliyor. Gösteri saat 19:00’da başlayacak.



Pollyanna

Dünya çocuk edebiyatının en mühim eserlerinden olan Pollyanna, şimdi de tiyatro sahnesinde.

Her türlü kötülük karşısında bile mutluluğun mutlaka bulunabileceğini, çözüm üretebilme yetisinin önemi ve hayata umutla bakılabileceğini anlatan oyun; Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde!

Sessizlikte Diyalog

Hayatınızın en farklı ve güzel deneyimi için 60 dakikanızı Sessizlikte Diyalog Sergisi'ne ayırıp; özel bir alana kurulmuş sergide işitme engelli rehberleriniz ile birlikte, tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişimi keşfedin. Hem empati kurma yeteneğiniz hem de farkındalığınızın artmasını sağlayacak bu sergi, Gayrettepe metro istasyonunda, kaçırmayın…



