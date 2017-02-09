Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Show Zone



Bu sene İstanbul Street Dans Karnavalı bünyesinde 2. defa düzenlenecek olan "Show Zone’’; genç koreograflara, profosyonel ve amatör dansçılara yeteneklerini sergileyecekleri, yarışabilecekleri ve birbirlerinden bir şeyler öğrenebilecekleri ortam sunuyor.



Her yıl oldugu gibi bu sene de dünya çapında büyük başarı kazanmış isimlerden oluşan jüride; Ekin Bernay ( Türkiye), Miraldo J. ( Hollanda ) , Jiggy ( Fransa ) , Jonna H. ( Isveç ) ve ünlü rap sanatçısı Ayben ( Türkiye ) bulunuyor.



Geçtiğimiz yıl rekor bir katılımcı sayısına ulaşan Show Zone, bu cumartesi saat 19:00’da Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında!



Frankenstein



Geçtiğimiz yıl rekor bir izleyici sayısı ile tiyatro sezonuna damgasını vuran oyun; görselliği, prodüksiyonu ve oyuncu kadrosu ile sanatseverlerin beğenisini kazanıyor.



Londra National Theatre'da 5 sezondur kapalı gişe olarak oynanan Frankenstein, Türkiye’de ilk kez Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Cansel Elçin, Deniz Uğur , Yılmaz Gruda ve Kerem Alışık’ın oyuncu kadrosunda bulunduğu oyun; 11 Şubat akşamı saat 20:30’da Zorlu PSM’de seyiricisini bekliyor.



Niloya Müzikali 2



Miniklerin sevgilisi Niloya yeni gösterisi ile 11 Şubat'ta sahnede.



Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde izleyicilerini bekleyen müzikal; Niloya’nın yeni maceralarını, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara sunuyor.



PAZAR ETKİNLİKLERİ





Coriolanus



Oyunda soylu bir savaş kahramanı olan Coriolanus’un suç işlemediği halde utanç verici duruma düşmesi ve politikacılar ile halk tarafından cezalandırılması anlatılıyor.



Erdem kavramına aşırı bağlı olan Coriolanus'un bu özelliği, onun "suç"unu oluşturur fakat yine de inandıklarını söylemeye devam eder…

Oyuncu kadrosunda Tolga Evren, Tansel Öngel, Fatih Dokgöz, Hülya Çelik Kalebayır ve Eylem Yıldız’ın bulunduğu oyun; Cevahir Sahnesi Salon 1’de saat 20:00’da başlıyor.



Karlar Ülkesi



Pazar gününü çocuklarına ayıranlar için harika bir etkinlik var.



Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından "bir sosyal sorumluluk projesi olarak" sahnelenen, Özlem Saraç'ın Hans Christian Andersen'in "Karlar Kraliçesi" masalından yola çıkarak yazdığı Karlar Ülkesi; miniklere hem dostluğun önemini hem de doğa sevgisini anlatıyor. Oyun pazar günü saat 12:00’da sahnede olacak, kaçırmayın!



MSA - Kahvaltı Keyfi



Mutlulukla ilişkisi malum olan kahvaltı için harika bir workshop düzenleniyor.



Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) tarafından düzenlenen etkinlik ile zengin ve lezzetli bir kahvaltı menüsü oluşturabilir, orjinal tarifler öğrenebilirsiniz. Etkinlik boyunca sizi peynir, yeşillikler, marine domates-salatalık, zeytin ve çay-kahvenin de beklediğini unutmayalım… Etkinlik saat 10:00’da başlıyor.