  1. Anasayfa
  2. Hafta Sonu Etkinlik Rehberi
Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

Hafta sonunu en güzel şekilde geçirmeniz için sizlere özel seçtiğimiz etkinlikleri bir araya getirdik...

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ
  
Dany Brillant
 
Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant; Akdeniz ritimlerinden Fransız şansonlarına ve Porto Rico ezgilerine kadar uzanan geniş ve zengin repertuarı ile Zorlu PSM’de. Sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatacak olan Brillant, konserine 21.00’da başlayacak.
 
Geç Kalanlar
 
Sordukları sorularla izleyicisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteren Geç Kalanlar’ın yazarı Pervin Ünalp, yönetmeni ise Nihat Alpteki. Farkındalık oluşturma amaçlı oyun, Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde oynanacak.

geç kalanlar

Tarkan Konseri
 
Amerika konserleri öncesinde Volkswagen Arena sahnesinde sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, en sevilen şarkılarını seslendirecek. Darüşşafaka yararına düzenlenen konserde Tarkan, günlerce konuşulacak olan sahne şovuyla dinleyicilerinin karşısında olacak.

‘Aşktan Geriye Kalanlar’ Sergisi
 
İstinyePark, ilk kez 2010’da ev sahipliği yaptığı ve büyük beğeni toplayan dünyaca ünlü “Museum of Broken Relationships - Aşktan Geriye Kalanlar Müzesi”ni tekrar ağırlıyor. Sevgililer Günü’ne özel olarak açılan serginin son günü 19 Şubat. Bitmeden, gidip görmenizde fayda var… Hırvat sanatçılar Olinka Vištica ve Dražen Grubišic’in küratörlüklerini yaptıkları sergide, her ülkeden toplanan “aşk hikâyeleri ve yadigârları” ziyaretçilere sunuluyor.

aşktan geriye kalanlar

Kediler ve Fareler Müzikali

Kediler ve Fareler Müzikali; çocuklara yardımlaşma, paylaşma, problem çözebilme gibi nitelikler kazandırmayı ve uyandırmayı amaçlıyor. Çocuklar eğlenip öğrenirken yetişkinler de onlara eşlik ediyor. Canlı vokal ve dans performanslarıyla geçecek olan müzikal, Massk Sahne’de saat 14.00’da!
 
PAZAR ETKİNLİKLERİ
 

Sevgili Hayat

 
1922 senesinin İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın hayatlarını ele alıyor oyun. Yolları kesişen bu iki kadın savaşın tam ortasında gitmekle kalmanın ince çizgisinde, çekilen acı ise oyunda! Sevgili Hayat, DT Küçük Sahne’de sizlerle.
 

sevgili hayat

Gulyabani

 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eseri Gulyabani, saf ve temiz yürekli Muhsine’yi anlatıyor. Muhsine’nin cehaletin ve geleneklerin girdabından kendini ve beraberindeki diğer kadınlar kurtarmaya çalışması, Cevahir Sahnesi Salon 1’de!

Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi

Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’ndeki gösteri, dans engel tanımaz diyor. Sanat Danışmanlığı’nı Tan Sağtürk’ün üstlendiği “Rüya ve Maskeler”, engellenerek yaşamaya bırakılmış amatör bir dansçının, toplum baskısı olmaksızın özgürce ve dışlanmadan dans edebilmek için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları anlatıyor.

rüya ve maskeler





 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.