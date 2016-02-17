Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Dany Brillant



Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant; Akdeniz ritimlerinden Fransız şansonlarına ve Porto Rico ezgilerine kadar uzanan geniş ve zengin repertuarı ile Zorlu PSM’de. Sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatacak olan Brillant, konserine 21.00’da başlayacak.



Geç Kalanlar



Sordukları sorularla izleyicisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteren Geç Kalanlar’ın yazarı Pervin Ünalp, yönetmeni ise Nihat Alpteki. Farkındalık oluşturma amaçlı oyun, Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde oynanacak.

Tarkan Konseri



Amerika konserleri öncesinde Volkswagen Arena sahnesinde sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, en sevilen şarkılarını seslendirecek. Darüşşafaka yararına düzenlenen konserde Tarkan, günlerce konuşulacak olan sahne şovuyla dinleyicilerinin karşısında olacak.



‘Aşktan Geriye Kalanlar’ Sergisi



İstinyePark, ilk kez 2010’da ev sahipliği yaptığı ve büyük beğeni toplayan dünyaca ünlü “Museum of Broken Relationships - Aşktan Geriye Kalanlar Müzesi”ni tekrar ağırlıyor. Sevgililer Günü’ne özel olarak açılan serginin son günü 19 Şubat. Bitmeden, gidip görmenizde fayda var… Hırvat sanatçılar Olinka Vištica ve Dražen Grubišic’in küratörlüklerini yaptıkları sergide, her ülkeden toplanan “aşk hikâyeleri ve yadigârları” ziyaretçilere sunuluyor.

Kediler ve Fareler Müzikali



Kediler ve Fareler Müzikali; çocuklara yardımlaşma, paylaşma, problem çözebilme gibi nitelikler kazandırmayı ve uyandırmayı amaçlıyor. Çocuklar eğlenip öğrenirken yetişkinler de onlara eşlik ediyor. Canlı vokal ve dans performanslarıyla geçecek olan müzikal, Massk Sahne’de saat 14.00’da!



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Sevgili Hayat



1922 senesinin İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın hayatlarını ele alıyor oyun. Yolları kesişen bu iki kadın savaşın tam ortasında gitmekle kalmanın ince çizgisinde, çekilen acı ise oyunda! Sevgili Hayat, DT Küçük Sahne’de sizlerle.



Gulyabani



Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eseri Gulyabani, saf ve temiz yürekli Muhsine’yi anlatıyor. Muhsine’nin cehaletin ve geleneklerin girdabından kendini ve beraberindeki diğer kadınlar kurtarmaya çalışması, Cevahir Sahnesi Salon 1’de!

Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi

Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’ndeki gösteri, dans engel tanımaz diyor. Sanat Danışmanlığı’nı Tan Sağtürk’ün üstlendiği “Rüya ve Maskeler”, engellenerek yaşamaya bırakılmış amatör bir dansçının, toplum baskısı olmaksızın özgürce ve dışlanmadan dans edebilmek için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları anlatıyor.









