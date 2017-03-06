Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ

100'lerce Yüz

100'lerce Yüz, 11 Mart Cumartesi günü Pera Müzesi'nde! Bosna-Hersek sanatının önemli simalarından olan ressam Mersad Berber’in tanınmasında büyük rolü olan büyük boyutlu ve karışık teknikler kullandığı eserleri ve bu eserlerdeki yüzler, etkinlik boyunca incelenecek. Devamında ise akrilik boya ve spatula yardımıyla seçtiğiniz farklı yüzleri tuval üzerinde kolaj tekniği ile tamamlayacaksınız. Etkinlik saat 11:00’da başlıyor.



Giydirici



Cevahir Sahneleri Salon 2’de oynanacak olan Giydirici, II. Dünya Savaşı sırasında ölümüne tiyatro yapan bir grubu anlatıyor. Yazarının Ronald Harwood olduğu Giydirici’de Celal Kadri Kınoğlu, Hakan Çimenser, Rüyam Dirin, Hülya Gülşen, Ebru Demirdöven ve Aral Seskir oynuyor.

Neşeli Orman



Masal Gerçek Tiyatrosu'nun oyunu "Neşeli Orman", bu cumartesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde sizlerle. Çok iyi geçinen ormandaki hayvanlar, bir süre sonra kendilerini kandırmak isteyen tilkinin de kurnazlıklarına dayanamazlar ve ona bir oyun oynayıp cezalandırırlar. Ceza sonrası tilki, acaba dersini almış mıdır?

Türk Kahvesi Kültür Turu



Antonina Turizm tarafından gerçekleştirilecek olan "Kırk Yıllık Hatırın Türk Kahvesi Kültürü Turu’'nda önce kahve üzerine genel bir seminer, devamında ise Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Kapalıçarşı’daki Şark Kahvesini ve ardından bir dönem kahve ekonomisinin kalbinin attığı Balkapanı Han’ını, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin nostaljik dükkanını ve Matbah Restoran’ı bulacaksınız…



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Rengârenk Makarna



Pazar akşamına bir plan yapmadıysanız bu etkinlik önerisi bizden size gelsin. Haftayı güzel sonlandırmak için saat 19:00’da başlayacak olan makarna odaklı atölye, Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleştirilecek…

Kutup Macerası



Çocuklar için hem eğlendirici hem öğretici oyunlardan biri daha! Küresel ısınmanın kutuplarda meydana getirdiği tehlikenin anlatıldığı, geri dönüşümün faydalarının aktarıldığı oyun; bu anlamda çocuklar için oldukça eğitici. Bu aktarım ise çocukların anlayabileceği düzeyde, Mo ve Mi kardeşler üzerinden yapılıyor. Oyun KKM Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Suret-i Cihan Sergisi



Fotoğrafın en önemli isimlerinden Murat Gür ve Mustafa Yılmaz, “Suret-i Cihan” sergisiyle karşımızda. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sergide, Anadolu coğrafyasının kültürüyle yoğrulmuş fotoğraf eserlerini ve Anadolu’nun eşsiz güzelliklerini bulacaksınız.

