Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

OYUNBAZLAR

Can Bora ve Nuh Kerem Pilavcı'nın hem yazıp hem yönettiği Oyunbazlar, sezonun en iddialı çocuk oyunu olarak biliniyor.

Baloncu, Pufpuf ve Mavi adındaki oyunbazlar; miniklere hayallerine inanmalarını ve onların peşinden gitmeleri gerektiğini; İstanbul’u bir oyun içinde tanıtarak anlatıyor. Oyunda; Nuh Kerem Pilavcı, Gözde Şimşir ve İlsu Olcahan Kubak oynuyor.

İLERI DÖNÜŞÜM ATÖLYESI

9 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşecek olan atölye, Artim Projects'de yapılacak. Burada geçireceğiniz 3 saat sonunda eski gazete ve kolilerden bardak altlığı, kalem, kapı süsü, dekoratif parçalar ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Kendi ellerinizle yaptığınız ürünleri sevdiklerinize hediye etmek ise başka bir mutluluk verecektir…



KÜÇÜK PRENS VE ÇIÇEK

Saint Expury’in eşsiz eseri Küçük Prens şimdi Dersu Yavuz Altun’un uyarlama ve yönetimi ile birlikte sahnedeki yerini alıyor. Unutulmaz kitapta olduğu gibi oyun da çocuklara sevgi, sorumluluk, emek vermenin güzellikleri, onların anlayabileceği dilden anlatıyor.



SIYAH BEYAZ

Egemen Sancak'ın yönettiği oyun, Tiyatro Karakutu'da sahneleniyor. Bay Siyah ve Bay Beyaz, hapishanede iki mahkûmdur. Burada her şey siyah ya da beyaz, kazanmak ya da kaybetmek değildir. Hamit Mutlu ve Emir Baran Sezginer’in oynadığı Siyah Beyaz’ı Erşan Özhim yazdı, Egemen Sancak yönetti.





