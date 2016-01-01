Hafta Sonu Etkinlikleri

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Leonardo Da Vinci İle Müzede

Babası bir müzede bekçi olan Pıtırcık, bir gün babasını iş yerinde ziyaret eder. Bu sırada Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen iki hırsızın konuşmalarına şahit olur. Ancak babası onları müfettiş sandığı için, hırsız olduklarına inandıramaz. Bu sırada Leonardo Da Vinci’nin heykeli canlanır ve Pıtırcık’a hırsızlara karşı yardım eder.

Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla götürebileceğiniz oyun, 10 Aralık saat 12:00’da Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde!



El Perro Del Mar / Sin Fang

İsveçli El Perro del Mar ile İzlandalı deneysel indie müzisyeni Sin Fang Salon İKSV’de sevenleri ile buluşuyor.

Romantik anların fon müziği olan “Change of Heart”, “God Knows”, “Dog” gibi hit parçaların sahibi olan El Perro del Mar ve folk öğelerini elektronik düzenlemelerle birleştirdiği son albümü ‘Spaceland’i eylül ayında yayımlayan Sin Fang’ı kaçırmak istemiyorsanız; 10 Aralık saat 22:30’u not almayı unutmayın.



İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı

Sözde “modern metotlarla” hazırlanan başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmak bir yanda; eşe dosta, aileye karşı işsiz konumunda olmak bir yanda… Peki, bu süreçte nasıl olur da sağlıklı, ilkeli, tuttuğunu koparan bir vatan evladı olarak kalabilirsiniz? Hal böyleyken doğal olarak yaşananlar da absürt olacaktır. Keyifli bir kara komedi olan ‘’İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı’’, Cevahir Sahneleri Salon 2’de sizleri bekliyor.



Gece Yolcuları Trump Cadde’de!

Pop-rock çizgisinde şarkılarıyla müzik listelerine giren Gece Yolcuları, 10 Aralık Cumartesi Trump Cadde’de sevenleriyle buluşuyor. Konser saat 18.30’da başlayacak.



Saadet Hanım

Oyun, tenha bir banka şubesine para çekmek için gelen emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu’nun hikâyesini konu ediyor. Saadet Hanım aynı zamanda o gün oğlu Sermet'in de doğum günü için sürpriz bir kutlama planlar. Fakat güne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir. Bankada yaşananlar, Saadet Hanımın başına gelenler ve daha fazlası 10 Aralık Cumartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Ahmet Levent Pala’nın yazıp Tolga Yeter’in yönettiği oyunun kadrosunda; Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Ceren Kaçar, Çağlar Ozan Aksu gibi isimler yer alıyor.



Vodafone FreeZone Festivali / Teoman-MFÖ-Kalben

Vodafone FreeZone Festivali, Türk müziğinin en sevilen isimlerini Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluşturuyor. 10 Aralık Cumartesi günü son dönemin yükselen yıldızı Kalben, efsane grup MFÖ ve rock müziğinin en sevilen isimlerinden Teoman şarkılarıyla sahnede olacak. Üç ismin şarkılarıyla damga vuracağı bu konser Volkswagen Arena’da!



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Kuş Öpücüğü

Kuş Öpücüğü, yıllar sonra oğluna kavuşan bir anne ve hayatını sokaklarda akordeon çalarak kazanan hasta oğlunu konu ediyor. Hayatın hızlı aktığı mahallede küçücük bir evin içinde, Mehmet ile Hatice'nin geçmişle ve birbirleriyle hesaplaşmalarıyla oyun hareketlenir. Berkay Ateş’in yazıp Can Kulan ve Emir Çubukçu’nun yönettiği oyunda; Berkay Ateş, Güneş Hayat ve Emir Çubukçu rol alıyor.



Bütün çıkmaz sokakları drama çıkan bir mahallede umut arayan anne ve oğlun hikâyesini anlatan "Kuş Öpücüğü", 11 Aralık'ta ‘’Kadıköy E..K Tiyatrosu'’nda sizlerle. Oyun saat 18:30’da başlıyor.



Akciğer

Kafalarındaki delice sorularla büyük bir boşluğa düşen bir çifti konu eden oyun, sorunun sorulduğu ana sıkışmış çiftle beraber bu sorunun olası binlerce cevabının ortaya çıkardığı karmaşa ile bir kaosa doğru hızla ilerler. Mehmet Birkiye’nin yönettiği oyunun yazarı, Duncan Macmillan. Oyunun başrollerini ise Engin Hepileri ve Nergis Öztürk paylaşıyor. Akciğer, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde saat 20:30’da perde açıyor!

Bulutlar Ülkesi

Bulutlar Ülkesi, pedagojik gelişimde hayal gücünün önemini masalsı bir kurguyla dramatize ediyor. Hayal gücü gelişen bir çocuk olan Yusuf’u, ebeveynleri gerektiği kadar teşvik ve takdir etmez. Ancak bu durum Yusuf’u yıldıramaz zira Yusuf kendisini ancak hayal gücünü kullanarak çözebileceği bir sorunun karşısında bulur… Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu çocuk tiyatrosu, Cevahir AVM FunLub Sahnesi’nde saat 15:00’da sizlerle.



