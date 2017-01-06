Hafta Sonu Etkinlikleri

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Mozaik Atölyesi



7 Ocak 2017 16.00

Çocukları zevkle, eğlenceli bir şekilde sanatla buluşturan Akbank Sanat, Mozaik Atölyesi ile cumartesi gününüzü keyiflendirmeye geliyor.

Küçük küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşan mozaik resimleri 'Millefiori' tekniği ile yaparken, çocuklarınızla kaliteli ve eğlenceli zamanlar geçireceksiniz.

5 - 12 yaş grubu çocuklar için uygun olan etkinlik Akbank Sanat’ta, saat 16.00’da!



Frankenstein

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran "Frankenstein", yeni sezonda da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.



Mary Shelley'in romanından Nick Dear tarafından uyarlanan dünya sinemasının kült filmleri arasında gösterilen Frankenstein, Şakir Gürzumar yönetiminde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.



Oyuncu kadrosunda Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Deniz Uğur, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı Frankenstein; 7 Ocak Cumartesi saat 20.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde!



Kutup Macerası



Kutuplarda yaşayan iki çocuğun hikâyesini anlatan Kutup Macerası, Kozyatağı kültür Merkezi Gazanfer Özcan Salonu'nda sizlerle...



Saat 14.00’da başlayacak olan oyun, Mo ile Mi kardeşlerin kutup ayısı Ponpi’yi kurtarma çabalarını eğitici, eğlenceli, danslı ve müzikli bir şekilde anlatıyor.

Erol Evgin





"Altın Düetler" albümüyle hayranlarının kalbinde yeniden taht kuran Erol Evgin, Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da saat 21.00’da sahnede!



Erol Evgin, unutulmayan eserlerinin yanı sıra pop müziğin sevilen klasiklerini de seslendirecek. Dört neslin birlikte şarkılar söyleyeceği konserde sanatçıya özel orkestrası da eşlik edecek…



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Deniz Kızı

Murat Altınok'un yazıp yönettiği Deniz Kızı oyunu, Okyanus Krallığı’nda mutlu bir yaşam sürdüren prensesi ve babası kralın kızına koyduğu yasakları konu ediniyor.

Oyun 8 Ocak Pazar, saat 13.00’da sahnede!

İki Efendinin Uşağı Alaturka

İtalyan yazar Carlo Goldoni’nin yüzyıllardır dünya çapında büyük ilgi gören klasik komedyası, Kıvanç Kılınç’ın çağdaş uyarlaması ile toplamda dört kişilik canlı orkestra eşliğinde “Alaturka” bir komedi olarak izleyiciyle buluşuyor.

Oyun Bo Sahne’de, saat 18.00’da başlayacak.



Eataly Mutfak Atölyesi



Dünyanın en güzel ve en meşhur, aynı zamanda yapması zor olan tatlılarından cheesecake’i, Eataly Mutfak Atölyesi’nde öğrenebilirsiniz.



Menüsünde, Classic New York cheesecake, Orman Meyveli sos, Çikolatalı sos ve Limonlu beyaz çikolatalı cheesecake’nin bulunduğu workshop saat 13.00’da başlayacak.

