Hafta Sonu Etkinlikleri

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Müzik Masal İçinde



CreAtolye Çocuk Atölyesi, “Müzik Masal İçinde” ile 2. kez miniklerle buluşuyor. Çocuklar bu oyunla, masalları müzikle dinlerken öğrenecek, heyecanlanacak ve bu etkileyici dünyanın içine girecek. Yetişkin çocuk demeden tüm masal ve müzik sevenlerin davet edildiği etkinlik, bu pazar saat 15:00’da sizlerle.



Kapalıçarşı’nın Hikâyesi



Kapalıçarşı'nın heyecan veren hikâyesinde tarihi hanlar ve çarşıları keşfetmek, burada nostaljik bir yolculuğa çıkmak tam da beklenen gezi programı!

14 Ocak 09.00’da Çemberlitaş Tramvay Durağındaki buluşma ile başlayacak olan gezi; Nuruosmaniye Camii, Kapalıçarşı, Çuhacı Hanı, Valide Han, Büyük Yeni Han, Kürkçüler Çarşısı, Sandal Bedesteni, Çukur Muhallebicisi, Zincirlihan, Kızlarağası Han, Şark Kahvesi, Beyazid Meydan, Sahaflar Çarşısı, Küçük Yeni Han, Mahmut Paşa Camii, Mahmutpaşa Hamamı, Yazmacılar Çarşısı, Kürkçü Han, Rüstempaşa Camii, Mısır Çarşısı ve Kurukahveci Han ile son bulacak.



Hamlet



William Shakespeare’in en bilinen ve en fazla oynanan oyunlarından Hamlet; şimdi Bülent Emin Yarar’ın canlandırmasıyla sahnede. Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirisi ile aktarılan oyun, 14 Ocak Cumartesi saat 15.00’da Cevahir Sahnesi’nde!



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Sihirli Fasulyeler



Salim Dörtcan'ın uyarlayıp yönettiği "Sihirli Fasulyeler’’, müzikal bir çocuk oyunu. Dekorundan kostümlerine kadar her şeyiyle minikleri etkileyecek olan oyunda, sorumluluklarını yerine getirmediği için sürekli ikaz edilen Jack’in hikâyesi anlatılıyor. Bir gün annesinin Jack'e ineklerini pazara götürüp satmasını istemesiyle macera başlar ve Jack, pazarda hem eğlenceli hem de bol heycanlı bir gün geçirir…



Oyun Profilo AVM’de saat 13.00’da başlıyor!



Düşler Mozaiği Sergi



Beylikdüzü Migros AVM içinde müze görünümü verilen bir alanında, ücretsiz olarak gerçekleşecek olan “Düşler Mozaiği” sergisi; Hatay Arkeoloji Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi ve Haleplibahçe Müzesi’nde yer alan eserler arasından seçilmiş 12 adet eserin 100x70 ebadındaki canlandırmalarından oluşuyor. Ocak ayında başlayan sergi, 15 Ocak Pazar günü son buluyor.



Sergilenecek eserler: Soteria Mozaiği - Hatay Arkeoloji Müzesi, Zenci Balıkçı Mozaiği - Hatay Arkeoloji Müzesi, Apollon Ve Daphne Mozaiği - Hatay Arkeoloji Müzesi, Koç Başları Mozaiği - Hatay Arkeoloji Müzesi, Süleyman’ın Düğümü Mozaiği - Hatay Arkeoloji Müzesi, Ktisis Mozaiği - Haleplibahçe Müzesi, Çingene Mozaiği - Zeugma Mozaik Müzesi, Okeanos Ve Tethys Mozaiği - Zeugma Mozaik Müzesi, Geometrik Desenli Oda Tabanı Mozaiği - Zeugma Mozaik Müzesi ve Pasiphae-Daidalos Mozaiği - Zeugma Mozaik Müzesi.



Şark Oyunları



İstanbul’dan Almanya’ya doğru yola çıkmış Türk bir aile, gece konaklamak için Sofya’da dururlar. Ancak gece, ırkçı bir çetenin saldırısıyla mahvolur. Şark Oyunları, iki Bulgar kardeşin hikâyesine ve yaptıkları seçimleri sorgulamalarına değiniyor. Kamen Kalev’in yönetmenliğini yaptığı Şark Oyunları, filmde kendisini canlandıran oyuncu Itso’nun deneyimlerinden esinlenilerek yapılmış.



Filmin gösterimi bu pazar Pera Müzesi’nde, saat 14.00’da!



