Hafta Sonu Etkinlikleri
CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ
Yağlı Boya Workshop
Mecidiyeköy’de bulunan İlhamevi Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan workshop, günlük hayatın tüm stresini üzerinizden atmanız için güzel bir alternatif. Konusunda uzman hoca eşliğinde, 3 saat boyunca yağlı boya tablolar yapacak, sevdiklerinize vermek ya da duvarınıza asmak için kullanabileceksiniz. Etkinlik saat 13:00’da başlıyor.
Bersisa
Mevlevilikle ilgili sırları bulmaya çalışan bir akademisyen olan Mâtuf Hoca’nın hikayesini anlatan oyunun yönetmeni, Gülebru Turna. Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde oynanacak oyun, 20 Ocak Cumartesi günü saat 20:00’da sizleri bekliyor.
MFÖ
Türk müzik tarihinin efsanevi grubu MFÖ, 28 Ocak'ta Atlantis iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel Gururla Yerli konserleri kapsamında Zorlu PSM'de sahneye çıkıyor. Grubun 7’den 70’e herkesin dilinde olan tüm şarkılarının seslendireleceği geceyi, kaçıranlar çok üzülecek…
Kuzey Haliç Gezisi
Lohusa Hatun Türbesi’nden başlayacak olan Kuzey Haliç gezisi; Cezayirli Hasan Paşa Kışlası (dışardan),Bahriye Nezareti Binası (dışardan), Cezayirli Hasan Paşa Çeşmesi, Camii Kebir, Mimar Sinan Piyale Paşa Camii, Aynalı Kavak Kasrı, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi, Rahmi Koç Sanayi Müzesi, Hasköy Yahudi Sinagogları (dışardan), Humbaracı Kışlası (dışardan), Mihrişah Sultan Camii, Sadabad Cami ve Bilgi Üniversitesi Kampüsü ile son bulacak. Taksim The Marmama önünde saat 09:00’da toplanılacak olan geziyi, Bilgi İstasyonu düzenliyor.
PAZAR ETKİNLİKLERİ
İstanbul’da Köşkler ve Kasırlar
Yakınçağ Osmanlı tarihinin sessiz tanıkları olarak bilinen "İstanbul'da Köşk ve Kasırlar", 29 Ocak'ta geziliyor. Taksim AKM önünde toplandıktan sonra gezi boyunca; Aynalı Kavak Kasrı, Maslak Kasrı, Malta Köşkü(dışardan), Yıldız Sarayı ve Ihlamur Kasrı gezilecek.
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Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye
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Savaş Dinçel, Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın yazdığı ve Savaş Dinçel’in Faik’in öykülerinden, anılarından, yazılarından yola çıkarak uyarladığı oyun; izleyenlere dolu dolu bir İstanbul turu yaptırıyor. Sırasıyla önce Burgazada, Karaköy, Tünel, Beyoğlu, Hristaki Pasajı ve Taksim Parkı'na gideceğiniz oyun; Stüdyo Sahne’de!
Sushico-Sushi Kursu
Uzak Doğu lezzetlerini sevenleriyle bir araya getiren SushiCo, kendi sushi'nizi kendinizin yapmasını sağlıyor. SushiCo'nun tecrübeli ustaları ile geçireceğiniz workshoptan, sertifikanızı almayı unutmayın!
Etkinlik, SushiCo – Karaköy’de saat 17:00’da başlıyor.
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