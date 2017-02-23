Hafta Sonu Etkinlikleri

Movies In Concert: Amadeus Live



Sinema tarihine damgasını vuran 1984 yapımı klasik Miloš Forman filmi Amadeus, 25 Şubat’ta hafızalara kazınan müzikleriyle Zorlu PSM sahnesinde meraklıları ile buluşacak. Dev bir orkestra ve koro tarafından yapılacak Amadeus’un müzikleri, aynı zamanda filmden sahneler eşliğinde hem işitsel hem de görsel bir şölen sunacak. Etkinlik saat 20:00’da başlayacak…

İstanbul’un Yeraltı Arkeolojisi

Antonina Turizm’in düzenlediği "İstanbul’un Yeraltı Arkeolojisi" turu, 25 Şubat saat 09:00’da Taksim AKM önünden başlıyor. Tarihe ve İstanbul meraklılarına güzel bir hafta sonu alternatifi olacak etkinlikte; Bizans Sarnıçları, Antik Yunan ve Roma dönemi sivil yaşam kalıntıları, Bizans Eski Sarayları, kilise kalıntıları, Augustaion Meydanı, Artemis Lisizonos Tapınak Kalıntıları, yeni bulunan Khalke Kapısı, Theodosius Forumu ve Roma dönemi mezar yapıları gezilecek.

Shrek Karlar Ülkesinde

Çocukların en sevdiği kahramanlar bir sahnede buluşuyor. Ağaç sevgisi, çevrenin temiz tutulmasının önemi, nezaket kuralları, süt içmenin faydaları gibi mesajlar içeren oyun; Milli Eğitim Müdürlüklerinin “Değerler Sistemi Programı” na uygun olarak yazılıp sahnelenmiş. Oyun bu cumartesi Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon’da!



Kat Frankie



Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı Kat Frankie, bu cumartesi saat 21:30’da Salon IKSV’de sahne alıyor. Ansızın yükselip alçalan sesi, maskülen ve sert tarzıyla dikkatleri çeken Kat Frankie konserini kaçırmayın!



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Başak Yavuz Quartet



Boğaz’ın en güzel yerlerinden biri olan Sait Halim Paşa Yalısı’nda, pazar kahvaltıları caz konserleriyle hareketleniyor. 10.30’da açık büfe kahvaltı ile başlayan bu keyifli etkinlik, 11:15 sonrası caz konseri eşliğinde devam edecek. Türkiye, ABD, Kanada ve Avrupa’da sahne alan Başak Yavuz, Bahçeşehir Üniversitesi'nde caz vokal ve ensemble, Bilgi Üniversitesi'nde şarkı yazımı dersleri verip, Açık Radyo’da "Dünyanın Cazı" ve "Bi’ Şarkım Var" isimli programları hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda 2015 itibariyle Grammy ödülleri juri üyesi olan Başak Yavuz’dan caz dolu saatleri kaçırmayım.



Bir Kümes Hikayesi



Ümraniye Sahnesi’nde sahnelenecek olan oyun, kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakıyor. Kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; bir yandan da çocuklara beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor.



Hansel ve Gretel'in Öteki Hikayesi

Sırlarla dolu iki kardeşin hikayesinde ortada kalan birçok soruya cevap arayarak bize modern bir Hansel ve Gretel masalı anlatan oyun, bu pazar 16:00’da Oyun Atölyesi’nde!