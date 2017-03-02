Hafta Sonu Etkinlikleri

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Çocuklara Özel Karnaval



Farklı konseptleri ile ilklere imza atan Watergarden İstanbul’da, 25 Şubat’ta başlayan ve 26 Mart’ta sona erecek olan karnavalı kaçırmayın. Bu cumartesi çocuklarınızla beraber güzel vakit geçirmek, onları bu eğlenceli ve rengarenk dünyaya götürmek ilk işiniz olsun.



Hepsi birbirinden eğlenceli aktiviteler ile çocuklar saat 12.00’dan 18:00’a kadar kokulu sabun, cup cake, kukla yapımı, X-box futbol, kar partisi gibi atölyelere katılabilecek.

Oburcuk

Dünyamızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite artık ilkokul dönemindeki çocuklarda da sıklıkla görülüyor. Çok ciddi problemlere ve psikolojik rahatsızlıklara yol açan obezieteye karşı Oburcuk, konu ile ilgili mücadele noktasında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan, çocuklara bunun önemini anlatan müzikli ve özel dekorlu bir oyun. Saat 12.00’da başlayacak olan Oburcuk, Tiysav’da sahnelenecek.

Komik-i Şehir Naşit Bey



Gökhan Erarslan’ın yazıp Ali Yaylı’nın yönettiği oyun, tulüat tiyatromuzun öncülerinden ve ''Komik-i Şehir'' ustalığına erişmiş Naşit Bey'in biyografisini sahneliyor. Bilindiği gibi Naşit Bey’in çocukları Selim ve Adile de babalarının yolundan yürümüş ve Türk tiyatrosunda iz bırakmış isimler arasında yer almışlardır. a sineması'nda da büyük iz bırakmıştır. Oyunda ise dönem ülkede ok partiliye geçiş zamanıdır. Üzerine Almanya'nın Çekoslavakya'ya saldırdığı haberi de gelir ve usta isimde buhrana yol açar. Naşit ile Neyzen'in sohbeti ile de son bulan oyun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde!



PAZAR ETKİNLİKLERİ

İbiş'in Rüyası

1930’lu yılların Nuran Tiyatrosu ve Nahit… Usta isim Tarık Buğra’nın geleneksel tiyatromuza bıraktığı nadide temsilcisi ve karakteri İbiş… Hüznün, neşenin, tutkunun ve çabanın eseri şimdi sahnede, Cevahir Sahnesi Salon 1’de!

Fantastik Hikayeler Makinesi



Can Yılmaz’ın yazıp Serdar Biliş’in yönettiği bu bol müzikli masal yolculuğu, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak. Çocuklar Fantastik Hikayeler Makinesi ile uçağın mucidi Wright Kardeşler’den Hezarfen Ahmet Çelebi’ye, sinemanın mucidi Lumiere Kardeşler’den taş devrine uzanan eşsiz bir yolculukta çokça eğlenecek! Etkinlik bu pazar, İş Sanat Kültür Merkezi’nde!

Çok Çikolatalı



Çikolataya kim dayanabilir? Hepimizin aşkı olan çikolata ile dayanılmaz lezzetlerde hazırlanacak çikolatalı tarifler için rotanız, Eataly Mutfak Atölyesi olsun. 3 renkli çikolata mousse, dark, beyaz ve sütlü çikolatalı mousse, tortino fondente al cioccolato, sıvı kalplı çikolatalı kek, panna cotta al cioccolato ve çikolata soslu panna cotta sizleri bekliyor!