Hafta Sonu Etkinlikleri
Yazın habercisi bugünlerde hafta sonunu en iyi şekilde geçirebilmeniz için etkinlikleri derledik...
Denizaltı Masalı
Barış Can Çelik'in yazıp yönettiği "Denizaltı Masalı", çocuklarınıza özel 1001 Sanat’ta sahneleniyor.
Bu cumartesi saat 13:00’da başlayacak olan oyun, denizin altında minik bir köy olan Şirince Köyü’nü konu ediniyor. Deniz Kızı Körli, yunus kardeşler Riamond ve Diamond ile davetsiz misafirleri köpek balığı Mudo’nun hikayesine hazır olun!
Ben Çağırmadım
Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak ve Tolga Yeter’in oyuncu kadrosunda bulunduğu oyunu yazan Noel Coward; çeviren, Reşiha Vafi; yöneten ise Engin Gürmen.
Yazmak istediği yeni kitabına konu arayan Mithat, bir akşam eşi ile beraber dostlarını evinde ağırlar. Doğaüstü yetenekleriyle ünlü misafirleri Madam sayesinde Mithat kendine biraz olsun malzeme toplamak derdindedir. Olaylar öyle bir gelişir ki Mithat ve eşi için her şey bambaşka bir hal alır…
PAZAR ETKİNLİKLERİ
Robin Hood ve Gizemli Orman
Yazarı ve yöneteni Bilal Ayoğdu olan oyun, bu pazar 15:30’daCevahir AVM FunLub Sahnesi’nde minikleri bekliyor. Bütün amaçları halktan haraç toplatıp üstüne büyük hazineyi ele geçirmek olan Baron ve eşi Barones, hedefe giden yolda Marian'ın özel kolyesine ulaşmalıdır. Bunun için çeşitli planlar yaparlarken maceraya iyilerin kahramanı Robin Hood ve en yakın arkadaşı Küçük John da karışır. Ve oyun sürükleyici bir hal alır…
Zorlu PSM Caz Festivali: Anadolu'nun Kayıp Şarkıları 'Canlı'
2009’da gösterime girmesi ile beraber hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir ilgiyle izlenen, bir Nezih Ünen filmi Anadolu'nun Kayıp Şarkıları, Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında 7 Mayıs’ta müziklerinin canlı performansıyla yeniden sahnede. Saat 20:00’da başlayacak olan etkinlik, Türkiye'nin önemli müzisyenlerini aynı sahnede bir araya getirip eşsiz bir müzik şöleni sunacak…
İstanbul Gençlik Festivali
Yenikapı Meydan Etkinlik Alanı’nda 4-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Gençlik Festivali’nin son gününü kaçırmayın! Spor, kültür-sanat, teknoloji ve pek çok kategoride onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival; 300 bin genci ağırlayacak ve 7 Mayıs Pazar günü MFÖ ile festivali sonlandıracak…
CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ
Zorlu PSM Caz Festivali Film Gösterimleri: "Amy"
Asif Kapadia’nın yönetmenliğini yaptığı 2015 yapımlı Amy, 6 Mayıs Cumartesi saat 20:30’da izlenecek. Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında gösterimi yapılacak olan film; aynı zamanda En İyi Belgesel Oscar'ına da sahip. Daha 27 yaşında iken 2011'de hayatını kaybeden şarkıcı-söz yazarı Amy Winehouse'un yaşamına ve sanat kariyerine arşiv görüntüleri eşliğinde uzanan film Amy’nin müzikal yeteneği ile oldukça etkileyici bir hale bürünüyor.
Denizaltı Masalı
Barış Can Çelik'in yazıp yönettiği "Denizaltı Masalı", çocuklarınıza özel 1001 Sanat’ta sahneleniyor.
Bu cumartesi saat 13:00’da başlayacak olan oyun, denizin altında minik bir köy olan Şirince Köyü’nü konu ediniyor. Deniz Kızı Körli, yunus kardeşler Riamond ve Diamond ile davetsiz misafirleri köpek balığı Mudo’nun hikayesine hazır olun!
Ben Çağırmadım
Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak ve Tolga Yeter’in oyuncu kadrosunda bulunduğu oyunu yazan Noel Coward; çeviren, Reşiha Vafi; yöneten ise Engin Gürmen.
Yazmak istediği yeni kitabına konu arayan Mithat, bir akşam eşi ile beraber dostlarını evinde ağırlar. Doğaüstü yetenekleriyle ünlü misafirleri Madam sayesinde Mithat kendine biraz olsun malzeme toplamak derdindedir. Olaylar öyle bir gelişir ki Mithat ve eşi için her şey bambaşka bir hal alır…
PAZAR ETKİNLİKLERİ
Robin Hood ve Gizemli Orman
Yazarı ve yöneteni Bilal Ayoğdu olan oyun, bu pazar 15:30’daCevahir AVM FunLub Sahnesi’nde minikleri bekliyor. Bütün amaçları halktan haraç toplatıp üstüne büyük hazineyi ele geçirmek olan Baron ve eşi Barones, hedefe giden yolda Marian'ın özel kolyesine ulaşmalıdır. Bunun için çeşitli planlar yaparlarken maceraya iyilerin kahramanı Robin Hood ve en yakın arkadaşı Küçük John da karışır. Ve oyun sürükleyici bir hal alır…
Zorlu PSM Caz Festivali: Anadolu'nun Kayıp Şarkıları 'Canlı'
2009’da gösterime girmesi ile beraber hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir ilgiyle izlenen, bir Nezih Ünen filmi Anadolu'nun Kayıp Şarkıları, Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında 7 Mayıs’ta müziklerinin canlı performansıyla yeniden sahnede. Saat 20:00’da başlayacak olan etkinlik, Türkiye'nin önemli müzisyenlerini aynı sahnede bir araya getirip eşsiz bir müzik şöleni sunacak…
İstanbul Gençlik Festivali
Yenikapı Meydan Etkinlik Alanı’nda 4-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Gençlik Festivali’nin son gününü kaçırmayın! Spor, kültür-sanat, teknoloji ve pek çok kategoride onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival; 300 bin genci ağırlayacak ve 7 Mayıs Pazar günü MFÖ ile festivali sonlandıracak…
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