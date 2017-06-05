Hafta Sonu Etkinlikleri



CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Oyuncaklar



Çocukların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz Oyuncaklar, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle...

Bozuldukları için ortadan kaldırılan oyuncaklar bu durumdan oldukça üzgündür. Yazın havalar ısınınca camlar açık kalır ve eve bir uğur böceği girer. Uğur böceğinin tamir etme özellikleri sayesinde bozuk olan oyuncaklarla dost olan uğur böceği, onları zamanla tamir eder. Gelişen olaylar, oyuncakların başına gelenler, uğur böceğinin vefası ve daha fazlası bu oyunda…

Interstellar Uzay Sergisi

2030’un teknolojilerine uzanan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların bulunduğu sergi, bilimsel alt yapısı ve merak uyandıran macerası ile Palladium Avm'de meraklılarıyla buluşuyor. Uzay dünyasını görülebilir hale getiren sergide; video mapping, 3D etkileşim simulasyonları, artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojileri 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuluyor.



Gökhan Türkmen Konseri

Çok sevilen şarkıları ve klipleri ile gönüllere taht kuran Gökhan Türkmen, 17 Haziran'da Marina Arena sahnesinde sevenleriyle buluşuyor... Etkinlik saat 21:30’da başlayacak.





PAZAR ETKİNLİKLERİ



Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Bir aileden üç kuşak kadın düşünün. Onların birbirlerine söyleyemedikleri, sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde iç sesleri ile konuşmalarını… Ve tabii ki arka planda da İstanbul’u… Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunun kadrosunda Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz yer alıyor.



Yan Sokağın Akıllı Kedileri

Oda Tiyatrosunda saat 14:00’da sahnelenecek olan oyunu, Meltem Yenigün yönetiyor. Çocuklara çevre bilincini ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatan oyunun sonunda çocuklara çevreci kedi rozeti hediye ediliyor.



MFÖ Konseri

Yazın habercisi açıkhava konserleri start aldı. Türk müziğinin efsanevi grubu MFÖ 18 Haziran Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.

