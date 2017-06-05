  1. Anasayfa
  2. Hafta Sonu Etkinlikleri
Hafta Sonu Etkinlikleri

Hafta Sonu Etkinlikleri

Hem Babalar Günü haftası hem de bayram öncesi son hafta sonu. İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz etkinlikleri sizler için bir araya getirdik...

 
CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ
 

Oyuncaklar 

Oyuncaklar 


Çocukların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz Oyuncaklar, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle...
Bozuldukları için ortadan kaldırılan oyuncaklar bu durumdan oldukça üzgündür. Yazın havalar ısınınca camlar açık kalır ve eve bir uğur böceği girer. Uğur böceğinin tamir etme özellikleri sayesinde bozuk olan oyuncaklarla dost olan uğur böceği, onları zamanla tamir eder. Gelişen olaylar, oyuncakların başına gelenler, uğur böceğinin vefası ve daha fazlası bu oyunda…

Interstellar Uzay Sergisi

Interstellar Uzay Sergisi

2030’un teknolojilerine uzanan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların bulunduğu sergi, bilimsel alt yapısı ve merak uyandıran macerası ile Palladium Avm'de meraklılarıyla buluşuyor. Uzay dünyasını görülebilir hale getiren sergide; video mapping, 3D etkileşim simulasyonları, artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojileri 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuluyor.
 

Gökhan Türkmen Konseri 

Gökhan Türkmen Konseri 

Çok sevilen şarkıları ve klipleri ile gönüllere taht kuran Gökhan Türkmen, 17 Haziran'da Marina Arena sahnesinde sevenleriyle buluşuyor... Etkinlik saat 21:30’da başlayacak.


PAZAR ETKİNLİKLERİ
 

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin 

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin 

Bir aileden üç kuşak kadın düşünün. Onların birbirlerine söyleyemedikleri, sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde iç sesleri ile konuşmalarını… Ve tabii ki arka planda da İstanbul’u… Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunun kadrosunda Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz yer alıyor.
 

Yan Sokağın Akıllı Kedileri

Yan Sokağın Akıllı Kedileri

Oda Tiyatrosunda saat 14:00’da sahnelenecek olan oyunu, Meltem Yenigün yönetiyor. Çocuklara çevre bilincini ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatan oyunun sonunda çocuklara çevreci kedi rozeti hediye ediliyor.
 

MFÖ Konseri 

mfö

Yazın habercisi açıkhava konserleri start aldı. Türk müziğinin efsanevi grubu MFÖ 18 Haziran Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.  
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.