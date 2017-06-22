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Hafta Sonu Etkinlikleri

Hafta Sonu Etkinlikleri

Cumartesi arife, pazar bayram… Büyükleri ziyaret ettikten sonra aileniz ve sevdiklerinizle yapabileceğiniz en güzel etkinleri, sizler için bir araya getirdik…


FEYHAMAN DURAN - İKİ DÜNYA ARASINDA
30 Temmuz’da sonlanacak olan sergi Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaret edilebilir. İki Dünya Arasında”; Feyhaman Duran’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan cumhuriyete geçiş sürecinden izler taşıyor. Sergi, dönemin bütün çelişkilerini, çatışma ve gelişmelerini aktarıyor.
 
POWERPUFF GIRLS
Kanyon’da 25 Haziran’da son bulacak olan etkinlik için bu cumartesiyi değerlendirmenizi öneririz. Çocuk kanalı Cartoon Network’ün hazırladığı özel programda minikler, Powerpuff kızları ile tanışacak, çeşitli atölye ve şovlarla eğlenecek…
 
BAYRAM ALIŞVERIŞ GÜNLERİ
CNR Expo’da süren bayram alışveriş günleri için cumartesi son gün. Hala bayramlıklarınızı almadıysanız, bir bakmanızda fayda var. Kıyafetten kozmetiğe, hediyelik eşyadan ayakkabıya hatta gıda ürünlerine kadar birçok ürünü oldukça indirimli fiyatlara bulabilirsiniz.
 
PAZAR ETKİNLİKLERİ
 
İLYAS YALÇINTAŞ KONSERİ
 
Türk pop müziğinin son dönem yıldızlarından İlyas Yalçıntaş, bayramın birinci günü Beyrut Performance’ta sevenleriyle buluşuyor. Birbirinden güzel hit şarkıları canlı dinlemek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir program…

JURASSIC LAND
Bayramda çocukları unutmak olmaz. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Jurassic Land, özgün ve eğlence dolu atölyeler ile bayramda minik ziyaretçilerini bekliyor…
 
 


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