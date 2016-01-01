Hafta Sonu Ne Yapıyoruz?

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Şeb-i Arus Sema Töreni



Her yıl 17 Aralık tarihine denk gelen haftada yapılan ve Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da biliniyor. İsmi hoşgörünün diğer anlamı olarak kabul edilen büyük değer Mevlana Celaleddin Rumi’nin, onun deyimiyle vuslatının bu yıl 743. yılı kutlanıyor.



Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği'nin düzenlediği Sema Töreni, Galata Mevlevihanesi Müzesi'nde, 17 Aralık saat 17:00’da!



Çizgi Diyarında Bir Gün

İzlediği çizgi filmin içinde kendisini bulan Berke, karakterlerle arkadaş olur ve bu sayede bilmediği birçok şey öğrenir. En önemlisi de gittiği çizgi diyarında kitap okuma alışkanlığı kazanması ve kitapları sevmeye başlamasıdır…



Çocuklarınızın güzel vakit geçirmesini vadeden oyun, saat 15:00’da Cevahir AVM FunLub Sahnesi’nde.



Selami Şahin 50. Sanat Yılı Konseri

Selami Şahin, 50. sanat yılını kutladığı "Altın Yılı" şerefine son konserini Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro'da veriyor.



30 kişilik dev bir orkestranın eşlik edeceği konserde, birçok sürpriz şovlar ve özel bir de konuk yer alacak. Konser, saat 21:00’da başlıyor.



12. Gece

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece, Zeynep Avcı’nın çevirisiyle sahnede!

Oyunda, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian’ın bir gemi kazasından sonra birbirlerini öldü sanıp ayrı düşmeleri ve iki kardeşin yolları tekrar kesişene kadar yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor.

Bennu Yıldırımlar, Berk Samur, Doğan Şirin, Erkan Sever, Ersın Umulu, Eylül Soğukçay, İsmet Şahin, Kubilay Penbeklioğlu ve Levent Öktem’in oyuncu kadrosunda bulunduğu oyun; Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde perde açıyor.



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Köpeklerin İsyan Günü

Avrupa’nın seçkin tiyatro topluluklarını ağırlayan São Luiz Teatro Municipal ile İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımı olan ‘Köpeklerin İsyan Günü’, Lizbon’dan sonra artık İstanbul’da.



Flaubert’in “Madam Bovary” isimli romanının günümüze uyarlaması olan Köpeklerin İsyan Günü, Nişantaşı’nda geçen serbest bir oyun olarak sahneleniyor. Küçük lüksleri için durmaksızın çalışan, yıpranan evliliğiyle boğuşan Suzan için o gün her şey sıradan görünür ama annesi, bakıcı kadın ve köpek gezdiricisi gencin ekseninde ev; tedirgin edici bir hâl alır.



Mark Levitas yönetmenliğinde sahnelenen “Köpeklerin İsyan Günü”; Zuhal Gencer Erkaya, Kanbolat Görkem Arslan, Elif Ürse ve Sercan Gülbahar’dan oluşan kadrosuyla 18 Aralık Pazar günü Zorlu Performans Sanatleri Merkezi Studio’da meraklılarıyla buluşuyor.



Mikrop ile Köpük

Çocukların hem eğlenip hem de bir şeyler öğrenebileceği bir oyun daha bu pazar sahnede!

Yere düşürdüğü elmayı temizlemeden yemesiyle beraber Bay Mikrop ile tanışan Ilgın’ın tek kurtarıcısı, "Bayan Köpük"tür. Bayan Köpük, Bay Mikrop ile savaşacak ve Ilgın’ı ondan kurtarıp temiz bir çocuk olmaya ikna edebilecek midir? Cevabı, pazar günü Cevahir Avm FunLub Sahnesi’nde…



MSA- Sushi

Uzak Doğu'nun en meşhur lezzeti Sushi'nin yapımını usta ellerden, MSA şeflerinden öğrenmek isterseniz bu etkinlik tam size göre!



Sunset Grill&Bar’ın sushi şefi Hiroki Takemura, MSA mutfağına konuk olup en özgün ve sevilen sushi uygulamalarını, bütün sırlarını katılımcılarla paylaşıyor…

Tatlının ikram olduğu program, pazar sabah saat 10:00’da Mutfak Sanatları Akademisi’nde!

