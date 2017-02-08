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Hafta Sonu Önerisi; Riva’s Club

Hafta Sonu Önerisi; Riva’s Club

Riva’s Club, şehirden sadece 20 km uzaklıkta, Şile otoyolu Beykoz sapağından 2 km mesafede. 22 dönüm üzerine kurulu olan bu tesiste, 19 butik oda ve 52 yatak bulunuyor. Tüm odaların da yeşilliğe bakan terası mevcut.

Tesiste ayrıca ana salonda soğuk ve kasvetli kış günlerine hoş bir görüntü katan güzel bir şömine ile manzarayı ve gün batımının zevkini çıkarabilmek için ısıtmalı kış bahçesi bulunuyor. Yaz günleri için, yüzme havuzu ve güneşlenme terası bulunmakla birlikte, yeşillikler üzerinde de şezlonglarda kahvenizi yudumlamak çok büyük bir keyif verecektir.
 

rixos riva club


Dekorunun büyük kısmı yurt dışından getirtilen bu tesiste toplantı salonları ile bilardo, langırt gibi oyunlar bulunuyor. Tesis, her Pazar sunulan ve 41 değişik bölge ve 100’ü aşkın çeşitleri ile Türkiye Lezzetleri Kahvaltı Büfesi ile de ünlü. Otel;  şirket piknikleri, barbekü partileri, düğün ve nişanlar ile kurumsal etkinliklere, düz alan olması dolayısı ile bu çeşit organizasyonlar için son derece müsait.
 

rixos riva club


Riva’s Club’ta  özel olarak düzenlenen ve  balık, kars kazı, ördek lezzetler sunulan  konseptli geceleri; tamamen butik ve yaşamınıza renk katacak kareler içeriyor.  Booking.com derecelendirme notu
8,5 ( çok iyi ) olan bu tesis şehir gürültüsünden uzak ama şehre yakın, özellikle hafta sonlarında sizleri dinlendirecek çok güzel bir alternatif.
 
www.rivaclub.net
 


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