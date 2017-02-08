Hafta Sonu Önerisi; Riva’s Club

Tesiste ayrıca ana salonda soğuk ve kasvetli kış günlerine hoş bir görüntü katan güzel bir şömine ile manzarayı ve gün batımının zevkini çıkarabilmek için ısıtmalı kış bahçesi bulunuyor. Yaz günleri için, yüzme havuzu ve güneşlenme terası bulunmakla birlikte, yeşillikler üzerinde de şezlonglarda kahvenizi yudumlamak çok büyük bir keyif verecektir.





Dekorunun büyük kısmı yurt dışından getirtilen bu tesiste toplantı salonları ile bilardo, langırt gibi oyunlar bulunuyor. Tesis, her Pazar sunulan ve 41 değişik bölge ve 100’ü aşkın çeşitleri ile Türkiye Lezzetleri Kahvaltı Büfesi ile de ünlü. Otel; şirket piknikleri, barbekü partileri, düğün ve nişanlar ile kurumsal etkinliklere, düz alan olması dolayısı ile bu çeşit organizasyonlar için son derece müsait.





Riva’s Club’ta özel olarak düzenlenen ve balık, kars kazı, ördek lezzetler sunulan konseptli geceleri; tamamen butik ve yaşamınıza renk katacak kareler içeriyor. Booking.com derecelendirme notu

8,5 ( çok iyi ) olan bu tesis şehir gürültüsünden uzak ama şehre yakın, özellikle hafta sonlarında sizleri dinlendirecek çok güzel bir alternatif.



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