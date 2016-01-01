Haftanın Filmleri

Oldu Mu Şimdi?

Hayatı hep yanlış anlaşılmalar nedeniyle mahvolan Yaşar, yine bir yanlış anlama sonucunda kendisini hapiste bulur. Burda Ömer ile tanışıp dost olurlar. Bu ikili, hapisten çıktıktan sonra da ayrılmaz ve birçok işe bulaşır. Tabii ki başlarını dertten kolay kolay kurtaramayacaklardır…



Yönetmenliğini Kenan Öztürk'ün yaptığı bu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Yavuz Seçkin, Orhan Aydın, Seda Güven, Serkan Şengül, Emre Mutlu, Oğuzhan Yıldız, Esra Sönmezler, Yakup Yavru gibi isimler yer alıyor.



Tereddüt

Son dönemde adından çokça bahsettiren ve sinemanın önemli kadın yönetmenlerinden biri olan Yeşim Ustaoğlu, 5. uzun metrajlı filmi ile yine dramatik bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıyor. Filmin başrollerinde ise Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık yer alıyor.



İstanbullu genç bir kadın psikiyatrist, şehre çok da uzak olmayan bir taşra kasabasına tayin olur. Hafta içi görevini yaparken, hafta sonları da İstanbul'daki evine gelir. Eşi Cem ile dışardan mükemmel görünen bir evlilik sürdürür ama yolunda gitmeyen bazı şeyler vardır…



Zuzula

Aşk romanlarıyla bilinen yazar Vildan Akın, artık eskisi gibi yazacak konu ve o gücü kendisinde bulamaz. Yayınevi yetkilisinin tarzının dışına çıkıp gerilim ve psikoloji türüne yönelmesi önerisine önce sıcak bakmasa da zamanla denemeye karar verir. Yazmak için bir süre dağ evine giden Vildan, burada anlam veremediği olaylarla karşılaşır ve kendisini çok farklı durumlar içerisinde bulur…

Korku, gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Canan Ünal, İnanç Akbulut, Fatih Selim Emek, Tuğba Şakar ve Seçil Koçak gibi isimler yer alırken; filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Kemal Özdemir üstlenmiş.





Sen Sağ Ben Selamet

Sağ Salim ile başlayıp Sağ Salim 2: Sil Baştan’la devam eden seri, bu kez de Sen Sağ Ben Selamet ile devam ediyor.



Aynı tarafa giden üç kaçağın yollarının kesişmesini konu alan filmde, cezaevinden arkadaş olan Selamet ile Sansar’ın hikâyesi anlatılır. İkiside aynı yolun yolcularıdır ama yolun karşı yönünden gelen bir misafirleri daha vardır...



Filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin ve Murat Kocacık gibi isimler yer alıyor.





