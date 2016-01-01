Haftanın Instagram Stilleri

Haftaya @mthayelalali’nin mükemmel gözlükleri ve içten gülümsemesiyle giriş yapalım. Tek olarak kullandığı eldiveninin coolluğu, gözlükleri ile yarışıyor. Eldivensiz elini bomboş bırakmayarak yüzük ve saat ile doldurması çok doğru bir yaklaşım olmuş. Tek sıkıntı manşetlerinde ve eldiveninde birbirinden alakasız kürkler olması. Ama diğer güzelliklerin hatırına onu görmezden geliyorum.

@mthayelalali

Ah Rihanna… Sen uzun gömleğinin üzerine mini etek giydin ama sonuçlarına biz katlanıyoruz. @duaa.h.b, Rihanna’nın stylingini muhafazakar stiline uyarlamaya çalışan diğer kazazedelerden. Umarım yakında bu anlamsız çabalarından vazgeçerler de biz de metroya binerken böyle mini etekli kızlar görmek zorunda kalmayız.

@duaa.h.b

@dilaranazanertan kadife takımını, çok beğendiğim deri kemeri ile kombinlemiş. Etek ile bluzun birleştiği yeri göstermemesi, ideal kalınlıkta ve modelde kemer kullanması ve doğru ayakkabı seçimi ile yine başarılı bir stylinge imzasını atmış.

@dilaranazanertan

@gonulkolatsusam’ın kırmızı, kanun pilili eteğinin Ulyana Sergeenko’nun eteği gibi yüksek bel olması gerekirdi. Bu şekilde beden boyu çok uzun görünmüş. Gri, dantelli üst yerine eteğinin içine koyacağı başka bir parça tercih etse sonuç daha iyi olurdu. Pötikare, ekose, düz renkli gömlekler veya basic, gri trikolar ile kombinleyebilirdi.

@gonulkolatsusam

@kuaybegider’in tek omuzuna aldığı siyah trikosu bana annemin yarısını ördükten sonra üzerime tutup ölçü aldığı kazakları anımsattı. Birazı var, birazı yok. Minik, siyah Manu çantası ve ayakkabılarını çok beğendim. Fakat trikosunun simsiyah olmasındansa Miroslava Duma’nın kombinasyonunda olduğu gibi içindeki takım ile bütünlük oluşturmasını tercih ederdim.

@kuaybegider



Kuala Lumpur Moda Haftasını takip ederken denk geldiğim profillerden biri @inspiredsoul.co’nun profili oldu. Dikkatimi tabi ki Rapunzel şalıyla çekmeyi başardı. Bu başı yapan bir kadının şık olma ihtimali yok maalesef. Neyse ki Türkiye’de böyle bir şey görmüyoruz da göz sağlığımız tehlikeye girmiyor.

@inspiredsoul.co



Havasından mı suyundan mı bilmem ne varsa bizim ülkemizde var. XL güneş gözlüklerine bayıldığım @ilaveten, ezber bozan stili ile bu hafta çok konuşuldu. Fotoğraftan önce paylaştığı videoda kıyafetinin üzerine haki renkli bir parka almıştı. O hali de çok güzeldi. Bir moda çekimi olsa rahatlıkla kabul edeceğim, 60’lı yılların uzay modasını anımsatan beyaz ayakkabıları konusunda kararsızım. Sokak stiline daha uygun olan kısa ahşap topuklu beyaz bir bot tercih etse içime daha çok sinebilirdi.

@ilaveten



@serogluuu uzun, güzel bir spor ceket tercih etmiş geçtiğimiz hafta. Bu pantolonu yerine vintage renkli, yüksek bel denim pantolon giyse çok daha iyi görünürdü. Topuzunun geniş olması, şalını bağlama şekli ve düğün makyajı, başının abiye başı gibi görünmesine neden olmuş. Kıyafeti günlük sokak stilini yansıtırken başı adeta düğüne gidiyor.

@serogluuu



Aşağıdaki gibi bele oturan kısa dış giyim parçalarını dar pantolonlarla kullanmak feminenliği vurguladığı için muhafazakar stillerde yanlış sonuçlar ortaya çıkmasına sebep oluyor. O nedenle @fa6ma7sam gibi bol paçalı pantolonlar ve sneakerlar kullanarak bedene oturan parçalarınızın feminenliğini kırabilirsiniz.

@fa6ma7sam



Kış sezonunda sokak stillerinde bolca rastladığımız kürk etollerle iddialı bir görüntüye ulaşmak mümkün. Fakat omuza paspas almış gibi görünmeden, paltonuz ile uyumlu bir şekilde kullanmak biraz maharet istiyor. @withloveleena’nın bu kombininde etol, apayrı bir parça gibi duruyor. Omuzlar bu kadar hacimliyken şalını bu kadar sıkı yapması ise başının vücuduna oranla çok daha küçük görünmesine sebep olmuş.

@withloveleena

@rimelaskina mağazadaki tüm güzel parçaları giydi ve geriye bir tek bu elbise kaldı sanırım. Bazı elbiseler vardır, ne kadar stil sahibi olursanız olun, ne ile kombinlemeye çalışırsanız çalışın sonuç yine hüsran olur. Bu elbise de o elbiselerden. @rimelaskina, püsküllerin etnik duruşunu desteklemek için başını bu şekilde bağlasa da elbiseyi kurtaramamış. Son olarak keşke hazır elini kaldırmışken şalının kat izini de kapatsaymış.

@rimelaskina



@mervehifa bu hafta, pastel yeşile en çok yakışan renklerden biri olan şeftali tonlarında bir şal tercih etmiş. Eline de zaman döndürücüsü olmadan alamayacağımız dede yadigârı bir çanta almış. Ama kış günü de olsa stilimden ödün veremem demiş ve terlik giymiş. Muhtemelen bu fotoğraftan sonra hasta olup yatak döşek yatmıştır.

@mervehifa

@saimascorner’ın 200k takipçisine şu soruyu sormak istiyorum: “Neden?”

Dünyaca ünlü modaevleri sonbahar-kış defilelerinde ekstra güzel ve ekstra uzun paltolara yer verirken bazı tesettür firmaları hala on yıl önceki pardösü modellerini üretmeye devam ediyor. @saimascorner’ın bunları anımsatan pardösüsünün demode görünmesinde ise modeli kadar kemerinin de etkisi var. Dikiş yerini kapatmak için daha kalın, metal tokalı dümdüz bir kemer kullansa pardösüsü biraz daha modernleşebilirdi. Ama şalını düğmeleri alttan görünecek şekilde örtmesi, sivri topuklu botları ve yarım santimlik gömlek manşeti ile yine de şık olamazdı.

@saimascorner



@senaseveer bu hafta renklerden ve çizgilerden dolayı kolej stilini anımsatan bir styling yapmış. Öyle ki arkadaki cami uzaktan gözüme Harvard gibi bile göründü. Kış sezonun kombinlemesi zor eşofman pantolon trendini başarılı bir şekilde yorumlayan @senaseveer spor bir stil oluşturmaya çalışanlara bu kombini ile ilham verebilir.

@senaseveer

@bbtlb’nin kış aylarına çok yakıştırdığım degrade camlı gözlüğünü de, çantasının kullandığı diğer parçalarla uyumunu da çok beğendim. Renkleri kullanmakta zorluk çekenler @bbtlb’nin bu kombinasyonunu örnek alarak kendi stillerinde de aynı rengin birden fazla tonunu kullanabilirler.

@bbtlb



Yerçekimsiz ortamda yürüyormuş gibi görünen @feeeeya’nın kombini beresine ve kısa pantolonuna rağmen güzel duruyor. Fotoğraftan da belli olduğu üzere baştan aşağı simsiyah giyinmek cool görünmenin en kolay anahtarı. Kış aylarında gardırobunuzu açıp ne giyeceğinize karar veremediğiniz ama stilinizden de ödün vermek istemediğiniz günlerde @feeeeya gibi simsiyah giyinip, renkli camlı bir gözlük takabilirsiniz.

@feeeeya

@justfatema içindeki Banu Alkan’ı durduramamış ve bu hafta neon kürklü bir parka tercih etmiş. Fuşya kürkünü görmezden gelmeye çabaladım ama fuşya rujundan kaçamadım maalesef. Neon renklerin haki ile sı-fır. Ama “Bana ne? Ben fuşya kürklü bir parka giymek istiyorum” derseniz kombinin diğer parçalarını toprak tonlarında seçmemelisiniz. Simsiyah bir pantolon, deri botlar, siyah şal ile bundan çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Ama yine de benim tavsiyem fuşya kürklü parka yerine sağ alttaki şeftali tonlu bir parkadan yana olurdu.

@justfatema

Dünyada nakışı en çok seven 10 insan listesine adımı baş harflerle yazdırabilecekken beni bile şu nakışlardan soğutan Kadıköy piyasasına teşekkür ediyorum. Gözümü nereye çevirsem şu nakıştan görmekten bana gelen fenalık @leenalghouti’ye henüz gelmemiş anlaşılan.

@leenalghouti



Geçtiğimiz haftanın birbirinden farklı stillerine göz gezdirdik. Bir önceki yazıda haftanın en şık ismi sizler tarafından @senapektemek seçilmişti. Bakalım bu haftanın birincisi kim olacak?



Haftaya pazartesi görüşmek üzere..

Hazırlayan: @birsevde





