Haftanın Instagram Stilleri

Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta birbirinden iddialı stillerin olduğu bir haftaydı ve oy çokluğu ile @bbtlb haftanın en şık ismi seçilmişti. Bu hafta, soğuk havaların etkisi ile kışa oldukça yakışan fotoğraflar paylaşılırken, bir taraftan da “Bu fotoğrafta poz veren kişi donarak öldü!” temalı fotoğraflar gördük. Ben paylaşılan fotoğrafları yorumlamaya hazırım, siz de hazırsanız 10. Haftanın Instagram stillerini yazmaya başlıyorum.



@rimelaskina bu hafta enerjisi yüksek bir renk olan turuncuyu, yüzüne çok yakışan yeşil şal ile kullanarak güzel bir şekilde sakinleştirmiş. Fakat şalının iki ucunun uzunluğu arasında bu kadar fark olması, insanda eline makas alıp uzun olanı kısaltma isteği uyandırıyor. Boyları eşit olarak bırakılsa veya uçlardan birini hiç görmesek çok daha içime sinen bir görüntü ortaya çıkabilirdi.



@nabiilabee’nin fotoğrafına anlam verebilmek için baktım. 400 bin takipçisine prenses gibi hissettiğini söylediğini ve fotoğrafa yorum yapan insanların gözlerinden kalpler fışkıran ifadelerini görünce de nefessiz kaldım. @nabiilabee, saymaya başlasam 356215 tane kusuru söylenebilecek, bacak boyunu yok eden bu elbiseyi Kuala Lumpur Moda Haftası’nda giymiş. Amacı unutulmamaksa başarmış çünkü bilinçaltım uzun süre bu görüntüyü silmeye çalışacak.

@senaseveer’in başarılı stylingini görmek çok iyi geldi. Önden fermuarlı çan eteğini düz triko yerine çizgili triko ile kullanmasına bayıldım. Çizgili triko kullanarak düz renkle oluşacak silik görüntünün ve şalını gri tercih ederek kırmızı-beyaz-siyah klişesinin önüne geçmiş. Bandajlı ayakkabılarının içine giydiği kırmızı çoraplar ise altın vuruşu yapan etkileyici bir seçim olmuş.

Başını dizilerin cenaze sahnelerindeki gibi örten @fa6ma7sam, bu hafta bol şifon pantolonu ile mevsimi şaşıranlardan. Şifon pantolonu görmezden gelsem bile likralı dar dantel üstü pantolonun üzerine bırakması ile oluşan özensiz görüntüyü görmezden gelemem. İnsanın içinden soğuk havalardan dolayı bastırılamaz bir kürk giyme isteği geliyor olabilir. Ama bu kadar iddialı bir parçayı kuralına uygun giyemedikten sonra hiç giymemek daha iyi. Sizden kürkler ile alakalı çok fazla mesaj geldiği için yakın zamanda bir kürk dosyası hazırlayacağım. Orada daha detaylı bir şekilde konuşuruz artık.

Eveeet. Beni mutlu eden fotoğraflardan birine geldik. Muhafazakar bir kadının gittiği ortama uygun bir şekilde giyinebiliyor olması gurur verici. Eşofmanla kaymaya, denim pantolonla yürüyüşe gitme devri çoktan kapandı. Artık çalışan, sosyal hayatta aktif ve spor yapan muhafazakar bir kadın var. Ve bu kadın değerlerinden ödün vermeden denizde, sporda, ofiste, okulda veya bir davette ortama uygun bir şekilde giyinebiliyor. @mademoisellememe de başına taktığı pilot şapkası ve kayak stylingi ile bizlere bunu bir kez daha göstermiş. Siz tercihe bağlı olarak @mademoisellememe’nin kısa ceketi yerine daha uzun olan kapitone kayak montlarından da giyebilirsiniz.

@dalalid düz kesimli, klasik bir kaban, yakada ışıltılı bir broş ve kürk etol varken bu iddiayı kaldırabilecek bir ayakkabı seçimi yapmalıydı. Kuşlu çoraplarını da bu kaban yerine pijamaları ile kombinleyebilir. Daha önce de söylemiştim. “@dalalid bu ara boy kabanları çok sık kullanıyor fakat vücut tipine uygun değil.” diye. Dizde ya da diz altında bir kaban tercih etseydi bacakları olduğundan ince görünebilirdi.

Bu haftalık da bu kadar. Birbirinden farklı muhafazakar kış stillerini inceledik. Haftanın en beğenilen ismi kim olacak çok merak ediyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere… Sevgiler…

bu hafta da eşsiz uyarlamalarından bizi mahrum etmemiş ve yeşil bir tulumu kendi stiline göre yorumlamış. Tulumun modelini de basen kısmının darlığını da beğenmedim. Tulumun altına giydiği bantlı ayakkabılar ise tüm vücut bu kadar kapalı iken ayaklarının çok çıplak görünmesine neden olmuş.’ten şimdiye kadar korse, mini etek, kırmızı çizme ve birbirinden farklı tulumlar gördük. Bakalım bu gözler daha neler görecek?Instagram’daki kullanıcı adında kaç “a” olduğunu bir türlü öğrenemediğim, yine mükemmel renk tonlarını bir arada kullanmış. Böylece styling yaparken her zaman ekstra renk ekleme zorunluluğu olmadığını gösteren bir fotoğraf ortaya çıkmış.’ın takdir edilecek bir başka özelliği ise her fotoğrafında sadece kombinasyonunu değil, fotoğrafın arka planını da düşünüyor olması.Geçtiğimiz hafta stili ile en beğenilen isim seçilenRoma’da buz gibi havaya dayanabilmek için kürk detaylı paltosunu giymiş ve hepimizin bayıldığı çantasını takmış. Modellerin moda haftalarında defilelere giderken ortaya çıkardıkları sokak stillerini anımsatan bir styling oluşturmuş. Bol bol yürüyeceğini ima eden sneakerları da bu nedenden dolayı gözümü rahatsız etmedi.Gelelim o olmadığında bir parçamız eksik kalan’e. Beyaz şalını çok artistik bir şekilde başından aşağı bırakan, çapraz olarak taktığı kırmızı kepiyle sanatsal imajının altını çizmek istemiş herhalde. Ama sarı çoraplarıyla ne yapmaya çalışmış ben de bilmiyorum.Bel yeri belli olmayan, ön ortası dikişli, dümdüz devam eden tulumlar bana bebek tulumlarını anımsatıyor. Her ne kadargüzel bir styling yapmış olsa da tulumunu sevmediğim için kombinini de sevemedim.Kıyafetindeki bütünlüğü boynuna aldığı şal ile sağlaması eskiden beri hoşuma gidenbu hafta da kendi tarzını yansıtan bir kombinasyon yapmış. Gri, siyah ve kahverengi tonlarını kullandığı stylinglerini ona çok yakıştırsam da farklı renkleri nasıl kullanacağını da çok merak ediyorum.ütüsüz kıyafetleri yüzünden kutu giymiş gibi görünüyor. Üstündekileri gardıroptaki kışlık kıyafetlerin altından yeni çıkarmış herhalde. O nasıl bir kat izi? Bu kırışıklıkların evde ütü olmaması dışında başka bir açıklaması olamaz diyorum ve yorum yapmadan diğer stile geçiyorum.bu hafta kürk cepli, turuncu bir kaban giymiş; kabanını gümüş şal ve botlarla eşleştirmiş. Tupturuncu gezmek yüksek cesaret istese de farklı stili ile ön plana çıkan’den böyle şeyler bekliyoruz zaten. Dümdüz siyah bir elbise giyse bile özgün bir dokunuşu olacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar çok fazla sokak stili fotoğrafı paylaşmasa da paylaştığı kadarı bizde bu yüksek beklentiyi oluşturmaya yetti.’nin botlarına bayıldım fakat güzel olmasına rağmen birbirine benzeyen kombinasyonlarından sıkılmaya başladım açıkçası. Biraz daha kışa uygun, birbirinden farklı katmanlar içeren paltolu, montlu stylingler bekliyorum ondan. Umarım bir sonraki yazıya kadar böyle fotoğraflar paylaşır.bu kışın en trend ceketlerinden biri olan shearling ceketlerden giymiş. Yerlerde kar varken ceketinin altına şifon etek ve bez ayakkabı tercih etmiş, fotoğrafı paylaşırken de “Hava eksi dereceleri gösterirken etek ve sneaker giymek akıllıca bir hareket değil.” diye belirtmiş. Uyumlu olsun diye giydiyse şifon etek ve bez spor ayakkabılar zayıf kalmış ve bu ceketin hakkını verememiş zaten. Kışlık kumaştan dar kesimli bir etek ve siyah botlarla eşleştirse çok daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. Bu kombinle, beyaz kürklü olanları da inanılmaz güzel olan, sezondaki “cool tavrın” anahtarı shearling cekete yazık olmuş.’ün kışa çok yakışan fotoğrafı da fotoğraftaki botları da çok güzel. Sadece eldivenlerinin siyah olmasını ve yeleğin kendine ait olan ince kumaşlı kemeri yerine başka bir kemer kullanmasını tercih ederdim. Stylinge en önemli etkiyi sağlayan aksesuarlardan biri kemer. Ve hazır giyim mağazalarında kıyafetle beraber gelen kemerlerin % 98’i zayıf seçimler oluyor. O nedenle siz de kendinize joker sayılabilecek birkaç tane güzel kemer alıp kombinlerinizin havasını bambaşka bir noktaya taşıyabilirsiniz.’nın şalının rengi kombinine de kendisine de çok yakışmış. Fakat giydiği denim pantolonun rengi artık demode olan bir denim rengi. Onun yerine başka bir denim pantolon giyebilirdi. Ama ben yine de volanlı gömleğin tunik olarak kullanılmasındansa gömlek olarak kullanılmasını tercih ederdim. Volanlarından dolayı bel vurgusu olan, bedene oturan bir görüntü çok daha iyi olacaktır.