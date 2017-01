HAFTANIN INSTAGRAM STİLLERİ

Fotoğraftaki kişiyi tanıyabildiniz mi? Evet, @iymel’in ta kendisi. Üzerinde göz kamaştıran en az üç renk olmadığı için tanımakta zorluk çekiyor insan. Aynalı güneş gözlüğü yerine kemik çerçeveli, degrade camlı bir gözlük kullansaydı farklılık yapmak için taktığı şapkası ile bir bütünlük oluşturabilirdi. @iymel, bu fotoğrafı paylaşırken baştan aşağı siyah giydiğinde kendini çok rahat hissettiğini söylemiş. Ne diyelim. Aramıza hoş geldin @iymel.



@dalalid bu hafta körüklü cepleri olan siyah bir ceket giymiş. Alexander McQueen’in eski koleksiyonlarından Resort 2014 koleksiyonunda olduğu gibi belinde, cekete ait kalın bir kemer olsa daha iyi olurdu. Ceketin bel bölümü çok boş görünüyor ve kemer istiyor. Pilili etek ve bağcıklı bot ikilisi adeta “ayrı styling’lerin parçalarıyız” diye fısıldıyorlar bana fotoğraftan. Pilili eteğin altına opak çoraplarla birlikte daha sade bir bot giyebilirdi. @dalalid

Uzun zamandır @elifd0gan’ı bu tarz renklerle görmüyorduk. Değişiklik iyi geldi. Saksı en iyi şekilde tamamlayan beyaz ve siyah ikilisini kullanmış bu hafta @elifd0gan. Gömleğinin önündeki düğüm detayı biraz göz yoruyor. Yelek kısa olduğu için bol siyah pantolon ve beyaz gömlekle eşleştirse daha sakin bir sonuca ulaşılabilirdi. @elifd0gan



Etnik bir kolye, spor çizgileri olan triko bir elbise, parmakların dışarı fırladığı rock stile uygun bir bot ve siyah içlik. Kim derdi ki dördünüz tek bir kombinde toplanacaksınız. Ama işte nasip-kısmet. @y.asmeena sayesinde bir aradasınız. @y.asmeena



Geçen haftaki yazıda benim favori stilim @senaseveer’in stili olmuştu. Bu hafta da @senaseveer’in kimono kollu uzun ceketi, çizgili eteği ve gri şal seçimi başarılı olmuş. Fakat ayakkabı-çorap-çanta üçlüsü karışık bir görüntü ortaya çıkarmış. Detaysız, kısa topuklu bir çizme ve yine detaysız bir çanta tercih etse daha iyi bir görüntü ortaya çıkabilirdi. @senaseveer



Birkaç sezondur sokak stillerinin en sık kullanılan trendi olan pijama trendi uygulaması zor trendlerden. Evden pijamanızla bakkala gidiyormuş gibi görünmemek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Saçların yataktan kalkmış gibi olmaması lazım. Ya da bizim için başörtüyle uyuyup kalmışız görüntüsü olmamalı. Bol aksesuar kullanılarak ev kıyafeti etkisi azaltmak gerekiyor. @bananalawneh ise bu pijama ceketi kullanırken, eksi bilmem kaç derecelerde buz tutmasına sebep olacak olsa da çorapsız çok daha iyi bir kombine imza atabilirdi. @bananalawneh

@fa6ma7sam bu hafta ayağı çirkin göstermek gibi bir çaba varsa ancak o zaman giyilebilecek türden bir ayakkabı giymiş. Tek omzuna da öyle bir kürk etol almış ki Kartal Tibet’li Tarkan filmlerini izleseydi bu kürkü omzuna aldıktan sonra “Atıl Kurt!” demeden duramazdı. İşin şakası bir yana pijama biyesi içeren pantolonu ile bu tarz bir etol kullanmasını doğru bulmadım. Altın detaylı çantası ile gümüş kolye mi takmış diye fotoğrafa milyon kere “zoom” yaptım ama emin olamadım. Altın mı değil mi? Kararı size bırakıyorum. @fa6ma7sam

Ve gelelim günün sürprizine. Takipçisi çok olan stil sahibi isimler kadar takipçisi az ama tarz sahibi isimlerden de bahsetmek gerektiğini düşündüm. Bundan sonra her yazıda belki tanıdığınız belki bu yazı ile tanışacağınız bir isim ekleyeceğim yazıya. Bu isimlerden ilki olan @histerikkahkaha, vintage gibi duran parçaları kullanmış styling yaparken. Bir kombinde 4’ten fazla renk nasıl uyum içinde durabilir onu göstermiş.

Renkleri ve zevkleri tartıştığımız bir yazının daha sonuna geldik. Sitede sizler için bir yenilik var. Artık bu yazının altındaki yorum bölümüne düşüncelerinizi yazabileceksiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.. Sevgiler.. Hazırlayan: @birsevde



@justfatema’nın üstünde öyle fazla ayrıntı var ki yazmaya başlamadan önce derin bir nefes almak gerekiyor. Öncelikle volanlı kollarının içindeki koyu kırmızı astarın Rönesans Dönemi’nin ihtişamını anımsatmasını sevdim. Günlük kullanım için fazla olsa da bir davete giderken vs giyilebilir. Fakat kabanda ekstra büyük volanlı kollar varken kürk cepler olmamalıydı. Ya da tam tersi. 14 ayar gibi görünen çantanın altın detayı ise nude stilettolar ile çok uyumsuz görünüyor.Siz de benim gibi beyaz pantolonların altında siyah bot görmekten rahatsız olanlardan mısınız? Öyleyseniz @elifyakaristanbul’un açık renk bot tercihi sizin de hoşunuza gitmiştir. Kombinde kağıt beyazı yerine bu kemik renginin kullanılması çiğ bir görüntü oluşmasını engellemiş. Tertemiz bir styling olmuş. Sadece fotoğrafa bakarken @elifyakaristanbul’un nasıl bir çanta seçimi yaptığını merak ediyorum.Bazı fotoğraflar var. Bakınca nerden başlasam bilemiyorum. @shahad_alqaysi’nin bu fotoğrafı da onlardan biri. Şapkası nedeniyle Tim Burton karakterine benziyor. Üzerindeki anvelop bluzun içine koyu renk giymiş. Kumaşın inceliğinden dolayı alttan renk geçişi net şekilde belli oluyor. Kalem eteği ise kalem etek olmak için fazla bol. Daha uzun ve daha dar olsaydı bu kadar rahatsız edici görünmeyebilirdi.@rafidaaaaaaaah bu sandaletlerle durabildiğine göre yaşadığı ülke sıcak bir ülke olmalı. Yine renklerle oynayarak güzel bir uyum yakalamış. Anneanne çantasını anımsatan çantasını da sevdim. İçinden yarısı örülmüş kazak ve bir çift şiş çıksa şaşırmam. Sadece ceketini giymesini isterdim. Böylece desen ile nasıl bir bütünlük yakaladığını görmüş olurduk.Birkaç senedir trend olmaya çalışan pantolon üstü eteklere ve elbiselere kimsenin alışamamasının en önemli sebebi @nabiilabee’nin kombini gibi kombinler. Halbuki elbisenin altına pantolon giyme işi bizden sorulur. Yıllarca Zara’da, Mango’da gördüğümüz elbiseleri giyilebilir yapmak için az göbeğimiz çatlamadı. @nabiilabee turuncu trikosunun üzerine gri-mavi şal örterek renk seçimine iyi başlasa da etek ve ayakkabı tercihi ile dev bir hayal kırıklığına neden olmuş.Elbiseyi pantolon ile kullanma konusuna @bsrayarar’ın bu hafta paylaştığı fotoğrafı örnek verebiliriz. Derin V yakalı, kolsuz, düz kesimli siyah elbisesini çan şeklinde manşeti olan beyaz bir gömlekle ve maskülen izleri olan pantolon-bot ikilisi ile kullanmış. Minimalist stilini yansıtan bu fotoğraf ofis şıklığı için de güzel bir çıkış noktası oluşturabilecek nitelikte.“En iddialı desen hangisi?” diye sorulsa hiç düşünmeden “leopar” derim. “En yanlış kullanılan desen hangisi?” diye sorsalar yine hiç düşünmeden “leopar” derim. Çok uzun ve detaylı bir konu olduğu için bugün @hzlaydnn’ın stilinden yola çıkarak sadece leoparın aksesuar olarak kullanılmasından bahsedeceğim. Leopar desenli bir parça almak istiyorsanız deseninin güzel bir leopar deseni olduğundan emin olmalısınız. Eğer emin olamıyorsanız, hayvanın kürkündeki desene en çok benzeyen desenli parçadan yana seçiminizi yapın. Leoparı tek parçada kullanmak her zaman etkiyi maksimumda tutmanızı sağlar. Kombininize her leoparlı parça ekleyişinizde bu etki azalır. Tercihinizi topuklu ayakkabıdan yana yapacaksınız sivri burunlu, sivri topuklu ve platformsuz topuklu ayakkabıları tercih etmelisiniz. Yani stilettoları. Böylece yuvarlak burunlu ayakkabılarda oluşan “pati” görüntüsünün önüne geçmiş olursunuz. Ve son olarak leoparın yüksek doz feminenliğini törpülemek için en doğru yöntem daha casual ve spor parçalarla beraber kullanmak. @hzlaydnn’ın styling’i için söyleyeceklerimi yukarıdaki paragraftan çıkarabilirsiniz.@leenalghouti’nin oturarak verdiği pozlar yüzünden kıyafetlerinin ayaktayken nasıl durduğunu düşünmeye çalışıyorum. Çantasının renginin üzerindeki XL ekose deseni ile oluşturduğu bütünlüğü sevdim. Tek içime sinmeyen güneş gözlüğünü okuma gözlüğü gibi burnunun ucuna indirmiş olması.İki hafta üst üste haftanın en beğenilen ismi seçilen @bbtlb’ye geldik. Giymenin yüksek cesaret isteyeceği fuşya bir kaban giymiş bu hafta @bbtlb ve rengin baskınlığını azaltmak için kabanını siyah parçalarla eşleştirmiş. Totalde iyi görünüyor fakat bu bornoz tipli kaban, denim pantolon ve beyaz sneaker’lar ile giyilse kabanın salaş havasına daha uygun bir görüntü ortaya çıkabilirdi.