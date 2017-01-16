Haftanın Instagram Stilleri



Haftanın en cesaret isteyen kombini @rimelaskina’dan geldi. 2000’li yılların başında muhafazakar genç kızların, giyecek bir şey bulamamanın verdiği ruh haliyle beyaz “badi” ile giydiği elbiseler, 2016-17 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında da sık sık karşımıza çıktı. Trikolarla soğuk havalara adapte edilen bu elbiseleri görünce kendi travmatik geçmişimizdense Friends’in stil sahibi Rachel’ını hatırlamayı tercih ediyordum. Ama artık bu kadar çabalamama gerek kalmadı çünkü ip askılı elbise-triko ikilisi sokak stillerinde de çok görüldü. @rimelaskina’nın ince yapısı bu tarz elbiseleri kullanmaya uygun olsa da elbise modeli itibariyle kullanmaya müsait bir elbise değil. Bu trendi uygulamak istiyorsanız belden oturan değil düz kesim, bileğe kadar olan uzun elbiseleri tercih edebilirsiniz. Ve tabii yine sneaker’lar veya botlarla birlikte. Böylece askıların feminenliğini tek bir noktada bırakmış olursunuz.



@rimelaskina

@fa6ma7sam

@rafidaaaaaaaah

@elifd0gan

@dalalid



@ilaveten

@asyalliee

@asma.nasa

@gulsummelkhatroushi

@vivyyusof



@ebrusevertrk

@ranihatta

@bbtlb

@ascia_akf



@senaseveer

@leenalghouti

@senanurbostan

@fa6ma7sam’ın açık renklerden oluşan styling’i zarif görünse de Pantone kartelasını anımsatan bantlı ayakkabıları ayak bileklerini olduğundan kalın göstermiş ve kombinasyonuna gölge düşürmüş. Bir gün kaban, bir gün incecik bluz giyen @fa6ma7sam, gündüzleri sıcak ve kurak, geceleri ılık ve yağışlı olan bir yerde yaşıyor herhalde. (İçindeki ortaokul coğrafyasını durduramadı)Artık Instagram’ın en iyi ton sür ton yapan kullanıcısı ödülünü hak eden @rafidaaaaaaaah’ın giydiği bluzun desenine de renklerine de bayıldım. Koyu renklerden oluşan desenli bluzunu nude pantolon ve nude eşarp ile eşleştirerek aydınlık bir styling ortaya çıkarmış.@elifd0gan bu hafta haki renkli uzun bir elbise ve hakinin güçlü etkisini destekleyen deri bir ceket giymiş. Beyaz sneaker’ları ve beyaz püsküllü çantası kombine göre zayıf kalmış. Deri ceketin ve gözlüğün cool tavrını destekleyecek nitelikte siyah botlar ve siyah çanta kullanılsaydı @elifd0gan çok daha karizmatik bir styling’e imza atabilirdi.@dalalid, pilili eteklerin doğasında olan hanım hanımcıklığı, oversize kazakla salaş bir bölgeye çekme fikri ile başlamış kombinasyonuna. Fakat sezonda birbirinden güzel tonlarca kazak varken neden bu kazağı tercih etmiş anlamak zor. Üstelik kazağının önünü eteğinin içine sokarak bel hattını ortaya çıkarmadığı için vücut proporsiyonu bozulmuş görünüyor.Geçtiğimiz hafta @ilaveten dokunmatik ekrana uygun eldiveni ile Kars’ı karış karış gezdi. Biz de teknolojinin nimetlerinden faydalanıp “Gezelim Görelim” tadında olan hikaye’sini izleyerek onunla beraber gezdik. Kars inanılmaz derecede soğuk olacak ki @ilaveten bavulunda götürdüklerinin hepsini üst üste giymiş gibi görünüyor. Seferi olduğu için bu hafta sadece fotoğrafı paylaşıp geçecektim ama gömleğin manşetlerini gördükçe geçmekte zorluk çekiyorum.Sizce de @asyalliee, uzaktan bakıldığında sempatik bir anime karakteri gibi durmuyor mu? Çantasını tamamladığı için bonesinin çok görünmesi bile rahatsız etmedi beni. Sadece ayakkabıları demode görünüyor. Yerine daha modern, düz tabanlı herhangi bir ayakkabı tercih edebilirdi.Geçtiğimiz hafta İstanbul’da olan ve bu fotoğrafı da Taksim’den paylaşan @asma.nasa militer bir ceket giymiş. Eldivenleri ile ceketinin militer etkisinin altını çizmiş fakat monogramlı kahverengi çantası kombindeki diğer parçalar ile alakasız duruyor.@gulsummelkhatroushi Dubai’de giydiği feracesini paylaşmış bu hafta. Feracedeki kat izleri ve feracenin içine giyilen takımdaki kırışıklıklar, kombinasyonun özensiz görünmesine neden olmuş. Bluzunda olduğu gibi, ince kumaşların etek ucundaki o 5 cm’lik detay, bluzun dış mekandan çok ev giysisi gibi görünmesine neden oluyor. @gulsummelkhatroushi’nin barok tarzındaki çantasına ise Dolce&Gabbana’nın o koleksiyonu çıktığı günden beri aşığım. Fakat güzelim çantaya bu styling ile yazık olmuş maalesef.Fashionvalet.com’un kurucu ortağı olan @vivyyusof hem modelinde hem renginde pijama esintileri olan bir tulum giymiş ve pijama esintili tulumunu evden sokağa uyarlarken topuklu ayakkabılardan yardım almış. Kombin parçaları doğru olsa da üç aksesuarın da aynı renk olması styling’inin biraz zorlama görünmesine neden olmuş.@ebrusevertrk geçtiğimiz hafta ışıltılı boyun detayı olan siyah, kadife bir elbise giymiş. Bütün olarak güzel görünse de bu tarz önü kısa elbiseler giyildiğinde platformlu ayakkabı yerine platformsuz topuklular daha zarif duruyor. Abiye elbiselerde yüksek platform giymek istediğiniz zaman elbisenin ayakkabıyı göstermeyecek şekilde uzun olmasına dikkat edebilirsiniz.@ranihatta, minimalist ve maskülen tarzı ile ülkesinde öne çıkan Endonezyalı bir tasarımcı. Bu hafta pötikare gömlek giyerek beline çizgili bir kurdele bağlamış. Bu küçücük farklı desen kullanımı bile beni heyecanlandırmaya yetti. Yazıyı yazdığım ilk günden beri desenlerin karıştırıldığı bir styling görecek miyim diye bekliyordum. Yıllardır bize “Desenli giydiğin zaman düz renkli parçalar kullanmalısın” diye dikte edildiği için desenleri karıştırma konusunda çekingen davranıyoruz. Bu ustalık isteyen styling’e @ranihatta’dan esinlenerek başlayabilirsiniz. Aynı renkleri içeren farklı desenli parçalar bu karışımı yapmanızı kolaylaştıracaktır.Son üç haftanın en sevilen ismi olan @bbtlb daha önce Instagram’da paylaştığım, shearling detaylı denim bir palto giymiş. Yorumlarda da paltonun markası ile alakalı soru yağmuruna tutulmuş. @bbtlb’nin taktığı çapraz çanta lacivert mi yoksa ışıktan dolayı mı öyle görünüyor bilmiyorum. Palto çok güzel olsa da bol pantolon yerine dar jean ile daha etkileyici olabilirdi.@ascia_akf’yi doğumdan sonra ilk defa yazıyorum sanırım. İnsanın 2 milyon takipçisi olunca bebeğini taşıdığı şala bile özen gösteriyor herhalde. Bebeğin patiklerini şal ile uyumlu olsun diye mi o renkte tercih etti diye merak etmeden duramıyorum. Çocuğu aksesuar olarak kabul edersem başarılı bir kombinasyon olmuş.@senaseveer bu hafta nude tonlarda bir takım tercih etmiş. Şalı nude-siyah bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmuş. Çanta ve ayakkabı göremediğimiz için styling konusunda bir eksiklik hissetsem de at ile tatlı bakışmaları bu eksikliği unutturuyor.@leenalghouti oversize kazağı ve yeleği ile 90’ların gençlik filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Ama filmdeki erkek karakter olarak. Bu umursamaz tavır ona yakışmış. Eğer ilerde torunlarım “2016 nasıl bir yıldı” diye sorarlarsa “Dışarıda içi kürklü terlik giyilen bir yıldı” diye cevaplayacağım.Bu hafta “İçimizden Biri” bölümünde @senanurbostan var. Soğuktan ve üşümekten hiç haz edilmese de kış mevsimi katmanlar halinde giyilebildiği için sevilmeye değer bir mevsim. Yazın tek parçayla tarz görünmek çok zor iken kışın gömlek üstü-ceket üstü-kaban giyerek birbiriyle uyumlu katmanlar oluşturmak mümkün oluyor. O nedenle @senanurbostan’ın stylingi başarılı görünüyor. Ama düz gömleği yerine vintage desenli bir gömlek giyse o zaman çok daha etkileyci bir styling elde edebilirdi.Bu haftalık da benden bu kadar. Favori isminizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Son kısım dahil yazıda görmek istediğiniz isimleri de yazabilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.. Sevgiler..