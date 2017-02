Haftanın Instagram Stilleri

Yazıya yine haftanın öne çıkan fotoğraflarından biriyle başlıyorum. Geçtiğimiz hafta @senaseveer’in kravatlı fotoğrafının altında, okuyanı kanser edecek türden yorumlar vardı. Bu yorumlar bana 2014 yılında kravatlı, maskülen takımı ile gazetecilik yapan ve her kesim tarafından eleştirilen Büşra Akın’ı hatırlattı.



Her neyse.. İşin stil kısmına gelirsek bu kış Ralph Lauren şovunda da gördüğümüz kravatları, bir moda çekimi vs yoksa sokak stilinde kullanmak için fazla buluyorum. @senaseveer’in kombinasyonunda kullandığı renkler kravatı ile mükemmel bir uyum yakalasa da kravatın sebep olduğu zorlama görüntüye bir türlü ısınamıyorum. Eğer TV’de ya da moda çekiminde kravat kullanmak isteniliyorsa zaten iddialı olan bu aksesuarı, baba kravatı görüntüsünden çıkarmak için kombindeki renklerin içinde kaybolacak şekilde seçmekte fayda var.



@senaseveer



Kullanıcı adında 8 “a” harfi olduğunu sonunda öğrenebildiğim, her zaman olduğu gibi fotoğraf için mükemmel bir arka plan ile karşımızda. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran, bir kot-bir tişört akımı olan “normcore” akımına uygun şekilde giyinmiş bu hafta. Sade stiline, 60’ları anımsatan beyaz çerçeveli güneş gözlüğü ile farklılık katmış.Siyah beyaz çizgili parçalar ile toprak tonlarının uyumu aşık olunacak türden bir uyum değil mi sizce de?bu hafta, önde detayı olan kahverengi ceketini dar triko etek ile eşleştirerek oldukça başarılı bir kombinasyona imza atmış. Eteğinin altına siyah opak çorap giyerek de etek ile bot arasında görüntünün kesilmesinin önüne geçmiş.mavili yeşilli ekose bir trençkot tercih etmiş. Pantolonun paçası boyunu kesmiş ve bacak boyunun olduğundan kısa görünmesine neden olmuş. Çanta-şal-ayakkabı üçlüsü ekose için çok açık renkli olduğundan trençkot ile bütünlük sağlayamamışlar. Başka aksesuarlar ile çok daha can alıcı bir kombin yapılabilirdi.mavinin bu tonunu beyaz bir takım ile kullanarak aydınlık bir görüntü sağlamış. Fakat cepleri, kesimi ve fermuarı nedeni ile spor bir duruşu olan uzun ceket, stiletto ile çok uyumsuz görünüyor. Uzun kabanlarda fermuarın gizlenmemesi özensiz bir duruşa sebep olduğu için fermuarsız, vatkalı, düz kesimli bir kaban ile çok daha iyi bir kombinasyon elde edilebilirdi.Instagram’ın ören bayanıgeçtiğimiz hafta siyah-beyaz ağırlığı olan bir kombinasyon yapmış. Volanlı bluzunun üzerine iç organlarının büzüşmesine yol açabilecek kadar sıkı bir kemer bağlamış. Baktıkça ben nefes alamıyorum. Sağ böbreğinin sol böbreğine yapışmasına neden olan kemerinin iki ucu, bluzunun volanları ile beraber karışık bir görüntüye sebep olmuş., üst bedenini olduğundan geniş gösteren ip askılı elbisesiyle yaptığı kombini ile oldukça manasız görünüyor. Özellikle Balenciaga 2016-17 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile gündeme oturan ve bu kışın it silueti haline gelen ceketleri omuzlardan düşürerek kullanma trendini uygulamış. Bu trend, doğru uygulandığında çok çarpıcı ve güzel görünebiliyor. Fakat’nun ceketinin iç kısmının görünmesi ve renk farklılığı, ceketi çıkarmadan hemen önce fotoğraf çektirmiş gibi durmasına sebep olmuş.Etek üzerine giyilen oversize kazaklar sokak stiline oldukça yakışıyor. Amabu hafta yaptığı styling ile proporsiyonunun bozuk görünmesine neden olmuş. Kazak ve gömlek ile üst beden çok uzarken bacak boyu kısalmış. Kazak bir tık daha kısa olsa ve kalın, yüksek topuklu botlar ile giyilse iki beden bölümü arasındaki uzunluk dengesi sağlanabilirdi.İkinci çocuğunu doğuran, yeşilin tonlarını içeren kombini ile bakın nasıl da doğurdum pozu vermiş. Yılbaşı ağacına asılsa yadırganmayacak olan simli botları ile şık bir yere gideceğini düşünüyordum ki gömleğinin salaşlığı bu düşünceme engel oldu. Yine de renklerden dolayı hoş görünüyor., ceplerinin ağzı burnu başka tarafa bakan oversize, iki düğmeli, vintage gibi görünen çok güzel bir ceket tercih etmiş bu hafta. Artık çakmasından geçtim orjinalini bile görmek istemediğim kapitone çantasını ve ahenkle dans eden şalını saymazsak gayet iyi bir kombinasyon yapmış.boynuna kravat gibi görünen ekose bir aksesuar bağlamış geçtiğimiz hafta. Oradaki kırmızılığı yalnız bırakmamak adına da kırmızı sapı olan bir çanta tercih etmiş ve çantasınıyazdığım gibi sezonun en trend çanta taşıma şekillerinden biri ile eline almış. Bizim için de artık tasarımcılarımızın dünyada olup bitenlerden bihaber yaşamadıklarını gösteren bir kare olmuş.önden düğüm atılmış elbisesi ile dere kenarına çamaşır yıkamaya gidiyor gibi görünüyor. Bu elbiseyi neden giymiş anlam vermek zor.Ne varsa bizim ülkemizde var ya diyerek hemen tarafımı belli edeyim.bu hafta, bir arada uyumlu olan soft renkler ile styling yapmış. Yeleğinin önünün dalga dalga durması dışında kombini iyi görünüyor.Harlem’ın bağrından kopup gelmiş gibi görünen, şalının üzerine taktığı kepi ve burnundaki septum ile asi bir kombin oluşturmuş ve bu aykırı stile yakışır şekilde de poz vermiş.Bir volanlı anaokulu eteğimiz eksikti o da oldu. Bu gözler şikayetçi olcak benden. “Sen” diyecekler, “@birsevde”. “Biz sana ne yaptık da bize bu işkenceyi yaptın”. “Kusura bakmayın” diyeceğim ben de . “Haftanın Instagram Stilleri yazısını yazmam gerekiyordu”, degrade elbisesi ve omuzundan düşürdüğü uzun ceketi ile çok cool bir styling oluşturmuş. Elie Saab’ın unutulmaz 2014 koleksiyonunda olduğu gibi bu tarz elbiseleri tercih ederken görüntünün devamlılığını sağlamak adına bitişteki renkten ayakkabı tercih etmekte fayda var. Renk açığa doğru gidiyorsa açık tonu, koyuya doğru gidiyorsa koyu tonu giyilebilir.’ı bu hafta pastel pembeler içinde, pasta kreması tadında, şeker mi şeker bir kombinasyon yapmış. Açık renklerin olduğundan kilolu gösterme tehlikesi de tek renk giyerek minimuma indirilmiş. Pantolonun paçaları bir parça daha uzun olsa işte o zaman her şey şahane olabilirdi.Biz gerçekten boşuna uğraşıyoruz her gün. “Bunu giydim, acaba üzerine şu renk mi örtsem bu renk mi örtsem?” diye. Ne giyerlerse giysinler aynı beyaz şalı takan Kuveytli blogger’ları yeni şeyler denemeye davet ediyorum. Milyonlar takip ediyorken bir iki yeni model ve renk denemek çok zor olmasa gerek.Bu hafta “ İçimizden Biri” bölümünde eklektik tarzı ile dikkati üzerine çekenvar. Vintage parçaları ya da vintage gibi görünen parçaları kendi stiline adapte edenfotoğrafın bu kadarlık kısmıyla bile farklı bir stili olduğunu karşısındakine yansıtabiliyor.Şimdilik bu kadar. Geçtiğimiz yazının en beğenilen ismi “İçimizden Biri” bölümündenolmuştu. Bu hafta favori isminiz kim oldu çok merak ediyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.. Sevgiler..Hazırlayan: