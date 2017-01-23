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Haftanın Instagram Stilleri

Haftanın Instagram Stilleri

Herkese merhaba. Instagram’ın muhafazakar stillerini mercek altına aldığım yepyeni bir yazı ile karşınızdayım.


Yazıya yine haftanın öne çıkan fotoğraflarından biriyle başlıyorum. Geçtiğimiz hafta @senaseveer’in kravatlı fotoğrafının altında, okuyanı kanser edecek türden yorumlar vardı. Bu yorumlar bana 2014 yılında kravatlı, maskülen takımı ile gazetecilik yapan ve her kesim tarafından eleştirilen Büşra Akın’ı hatırlattı.

Her neyse.. İşin stil kısmına gelirsek bu kış Ralph Lauren şovunda da gördüğümüz kravatları, bir moda çekimi vs yoksa sokak stilinde kullanmak için fazla buluyorum. @senaseveer’in kombinasyonunda kullandığı renkler kravatı ile mükemmel bir uyum yakalasa da kravatın sebep olduğu zorlama görüntüye bir türlü ısınamıyorum. Eğer TV’de ya da moda çekiminde kravat kullanmak isteniliyorsa zaten iddialı olan bu aksesuarı, baba kravatı görüntüsünden çıkarmak için kombindeki renklerin içinde kaybolacak şekilde seçmekte fayda var.
 

instagram fenomeni senasever
@senaseveer
 
Kullanıcı adında 8 “a” harfi olduğunu sonunda öğrenebildiğim @rafidaaaaaaaah, her zaman olduğu gibi fotoğraf için mükemmel bir arka plan ile karşımızda. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran, bir kot-bir tişört akımı olan “normcore” akımına uygun şekilde giyinmiş bu hafta @rafidaaaaaaaah. Sade stiline, 60’ları anımsatan beyaz çerçeveli güneş gözlüğü ile farklılık katmış.
 
instagram fenomeni rafidaaaaaaaah
@rafidaaaaaaaah
 
Siyah beyaz çizgili parçalar ile toprak tonlarının uyumu aşık olunacak türden bir uyum değil mi sizce de? @elifd0gan bu hafta, önde detayı olan kahverengi ceketini dar triko etek ile eşleştirerek oldukça başarılı bir kombinasyona imza atmış. Eteğinin altına siyah opak çorap giyerek de etek ile bot arasında görüntünün kesilmesinin önüne geçmiş.
 
instagram fenomeni elifdoğan
@elifd0gan
 
@dalalid mavili yeşilli ekose bir trençkot tercih etmiş. Pantolonun paçası boyunu kesmiş ve bacak boyunun olduğundan kısa görünmesine neden olmuş. Çanta-şal-ayakkabı üçlüsü ekose için çok açık renkli olduğundan trençkot ile bütünlük sağlayamamışlar. Başka aksesuarlar ile çok daha can alıcı bir kombin yapılabilirdi.
 
instagram fenomeni dalalid
@dalalid

@bbtlb mavinin bu tonunu beyaz bir takım ile kullanarak aydınlık bir görüntü sağlamış. Fakat cepleri, kesimi ve fermuarı nedeni ile spor bir duruşu olan uzun ceket, stiletto ile çok uyumsuz görünüyor. Uzun kabanlarda fermuarın gizlenmemesi özensiz bir duruşa sebep olduğu için fermuarsız, vatkalı, düz kesimli bir kaban ile çok daha iyi bir kombinasyon elde edilebilirdi.
 
instagram fenomeni betül
@bbtlb

Instagram’ın ören bayanı @fa6ma7sam geçtiğimiz hafta siyah-beyaz ağırlığı olan bir kombinasyon yapmış. Volanlı bluzunun üzerine iç organlarının büzüşmesine yol açabilecek kadar sıkı bir kemer bağlamış. Baktıkça ben nefes alamıyorum. Sağ böbreğinin sol böbreğine yapışmasına neden olan kemerinin iki ucu, bluzunun volanları ile beraber karışık bir görüntüye sebep olmuş.
 
instagram fenomeni muhafazakar
@fa6ma7sam
 
@asma_you, üst bedenini olduğundan geniş gösteren ip askılı elbisesiyle yaptığı kombini ile oldukça manasız görünüyor. Özellikle Balenciaga 2016-17 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile gündeme oturan ve bu kışın it silueti haline gelen ceketleri omuzlardan düşürerek kullanma trendini uygulamış. Bu trend, doğru uygulandığında çok çarpıcı ve güzel görünebiliyor. Fakat @asma_you’nun ceketinin iç kısmının görünmesi ve renk farklılığı, ceketi çıkarmadan hemen önce fotoğraf çektirmiş gibi durmasına sebep olmuş.
 
instagram fenomeni asma you
@asma_you
 
Etek üzerine giyilen oversize kazaklar sokak stiline oldukça yakışıyor. Ama @rimelaskina bu hafta yaptığı styling ile proporsiyonunun bozuk görünmesine neden olmuş. Kazak ve gömlek ile üst beden çok uzarken bacak boyu kısalmış. Kazak bir tık daha kısa olsa ve kalın, yüksek topuklu botlar ile giyilse iki beden bölümü arasındaki uzunluk dengesi sağlanabilirdi.
 
instagram fenomeni rimel aşkına
@rimelaskina

İkinci çocuğunu doğuran @ascia_akf, yeşilin tonlarını içeren kombini ile bakın nasıl da doğurdum pozu vermiş. Yılbaşı ağacına asılsa yadırganmayacak olan simli botları ile şık bir yere gideceğini düşünüyordum ki gömleğinin salaşlığı bu düşünceme engel oldu. Yine de renklerden dolayı hoş görünüyor.
 
instagram fenomeni ascia akf
@ascia_akf

@iymel, ceplerinin ağzı burnu başka tarafa bakan oversize, iki düğmeli, vintage gibi görünen çok güzel bir ceket tercih etmiş bu hafta. Artık çakmasından geçtim orjinalini bile görmek istemediğim kapitone çantasını ve ahenkle dans eden şalını saymazsak gayet iyi bir kombinasyon yapmış.
 
instagram fenomeni iymel
@iymel
 
@bsrayarar boynuna kravat gibi görünen ekose bir aksesuar bağlamış geçtiğimiz hafta. Oradaki kırmızılığı yalnız bırakmamak adına da kırmızı sapı olan bir çanta tercih etmiş ve çantasını BURADA yazdığım gibi sezonun en trend çanta taşıma şekillerinden biri ile eline almış. Bizim için de artık tasarımcılarımızın dünyada olup bitenlerden bihaber yaşamadıklarını gösteren bir kare olmuş.
 
instagram fenomeni
@bsrayarar

@fairuzsakinah önden düğüm atılmış elbisesi ile dere kenarına çamaşır yıkamaya gidiyor gibi görünüyor. Bu elbiseyi neden giymiş anlam vermek zor.
 
instagram fenomeni fairuz sakinah
@fairuzsakinah
 
Ne varsa bizim ülkemizde var ya diyerek hemen tarafımı belli edeyim. @elifyakaristanbul bu hafta, bir arada uyumlu olan soft renkler ile styling yapmış. Yeleğinin önünün dalga dalga durması dışında kombini iyi görünüyor.
 
instagram fenomeni
@elifyakaristanbul
 
Harlem’ın bağrından kopup gelmiş gibi görünen @saimasmileslike, şalının üzerine taktığı kepi ve burnundaki septum ile asi bir kombin oluşturmuş ve bu aykırı stile yakışır şekilde de poz vermiş.
 
instagram fenomeni muhafazakar
@saimasmileslike
 
Bir volanlı anaokulu eteğimiz eksikti o da oldu. Bu gözler şikayetçi olcak benden. “Sen” diyecekler, “@birsevde”. “Biz sana ne yaptık da bize bu işkenceyi yaptın”. “Kusura bakmayın” diyeceğim ben de . “Haftanın Instagram Stilleri yazısını yazmam gerekiyordu”
 
muhafazakar instagram fenomeni
@zori_ashkanani
  
@dinalsharif, degrade elbisesi ve omuzundan düşürdüğü uzun ceketi ile çok cool bir styling oluşturmuş. Elie Saab’ın unutulmaz 2014 koleksiyonunda olduğu gibi bu tarz elbiseleri tercih ederken görüntünün devamlılığını sağlamak adına bitişteki renkten ayakkabı tercih etmekte fayda var. Renk açığa doğru gidiyorsa açık tonu, koyuya doğru gidiyorsa koyu tonu giyilebilir.
 
muhafazakar instagram fenomenleri
@dinalsharif
 
@mrvdgl’ı bu hafta pastel pembeler içinde, pasta kreması tadında, şeker mi şeker bir kombinasyon yapmış. Açık renklerin olduğundan kilolu gösterme tehlikesi de tek renk giyerek minimuma indirilmiş. Pantolonun paçaları bir parça daha uzun olsa işte o zaman her şey şahane olabilirdi.
 
muhafazakar instagram fenomenleri
@mrvdgl
 
Biz gerçekten boşuna uğraşıyoruz her gün. “Bunu giydim, acaba üzerine şu renk mi örtsem bu renk mi örtsem?” diye. Ne giyerlerse giysinler aynı beyaz şalı takan Kuveytli blogger’ları yeni şeyler denemeye davet ediyorum. Milyonlar takip ediyorken bir iki yeni model ve renk denemek çok zor olmasa gerek.
 
muhafazakar instagram fenomenleri
@mrmr__4
  
Bu hafta “ İçimizden Biri” bölümünde eklektik tarzı ile dikkati üzerine çeken @uclukoltugunsurprizismi var. Vintage parçaları ya da vintage gibi görünen parçaları kendi stiline adapte eden @uclukoltugunsurprizismi fotoğrafın bu kadarlık kısmıyla bile farklı bir stili olduğunu karşısındakine yansıtabiliyor.
 
muhafazakar instagram fenomenleri
@uclukoltugunsurprizismi
 
Şimdilik bu kadar. Geçtiğimiz yazının en beğenilen ismi “İçimizden Biri” bölümünden @senanurbostan olmuştu. Bu hafta favori isminiz kim oldu çok merak ediyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.. Sevgiler..
 
Hazırlayan: @birsevde
 


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