Haftanın Instagram Stilleri

Herkese merhaba. Bu hafta öyle dolu, öyle yoğun ki bu sefer çay, kahve kurtarmaz, yanınıza yiyecek bir şeyler de almanız lazım. Zira ben bu yazıyı yazarken bir orta boy pizza, bir büyük sandviç, birkaç porsiyon tatlı ve sayısız bardak çay tükettim. (Zira deyince hissedilen Osmanlı dizisi etkisi)



Genelde haftanın öne çıkan Instagram stili ile başlardım yazıya. Bu hafta bir değişiklik yapıp moda dünyasındaki haberlerle giriş yapacağım.



Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump’ın Müslüman karşıtı politikaları, Amerikalılar tarafından “Ben de Müslümanım” sloganları ile meydanlarda protesto edilirken, bazı moda evleri bu ayrımcı tutuma karşı olduklarını koleksiyonları ile gösterdi.



@bellahadid - @gigihadid

@kinglimaa

@yunamusic – Mara Hoffmann ve Ekibi

@anniesahasibuanofficial

@taimalfalasi

@senaseveer

@mthayelalali

@mademoisellememe

@zaraazix - @queenofsabba

@ebru_gider

@summeralbarcha

@rafidaaaaaaah

@ascia_akf

@ilaveten

@sallyashour

@asma_you

@elifd0gan

@sohamt

@firrrr_

@bananalawneh

@shellaalaztha

@golovkova.s

@fou____

Halima Aden’i hatırlarsınız. 2016’nın son aylarında, ABD’de yapılan bir güzellik yarışmasına başörtüsü ile katılmıştı. Hatta mayo bölümünde tesettür mayosu ile yürümüştü. (Ayağında platformlu, kışlık botlar vardıL) Her neyse geçtiğimiz hafta New York Moda Haftası’nda Kanye West, Halima Aden’e Yeezy 2017 Kış koleksiyonunda yer verdi. Bu belki 20 yıldır ilk defa görülen bir olaydı. Anlayacağınız herkes şok.Yine New York Moda Haftası’nda tasarımcı Mara Hoffman, koleksiyonunu tanıtırken adeta Trump’a inat, birbirinden farklı ırklara mensup modeller kullandı. Bunlardan biri de’ti.Eylül 2016'da New York Moda Haftası'nın ilk tesettür defilesini düzenleyen Anniesa Hasibuan da, geçtiğimiz hafta New York’ta dünya medyasının geniş yer ayırdığı ikinci defilesini düzenledi.Dünyadan haberler kısmını bitirdiğime göre instagram stillerini paylaşmaya başlayabilirim. Bu hafta,’nın, muhafazakar instagram fenomenlerine Türkiye’yi gezdirme projesi gerçekleşti. İstanbul, Nevşehir, Kayseri gibi şehirleri gezen fenomenlerin paylaştığı bol baklavalı ve ince belli çay bardaklı fotoğrafları gördük.de koskoca Kapadokya’da bu gariban Serçe ile fotoğraf çektirmiş. Projenin amacı ülkemizin turistik değerlerini tanıtmaktı sanırım ama bundan nasiplenen Tofaş olmuş.çizgili tuniği ile bahar trendlerine giriş yapmış bile. Renklerin uyumu her zamanki gibi müthiş. Sadece omzuna aldığı kaban; vatkalı, sert kesimli, kaşe bir kaban olsaydı çok daha güçlü bir styling ortaya çıkabilirdi.’nin şeffaf PVC botlarını ve içine giydiği çoraplarını görmezden gelmeye çalıştım ama ayakkabılarına “zoom” yaptırdığı için bana kaçacak yer bırakmadı. Bu PVC botu giymek istiyorsa en azından uzun, siyah çoraplarla giyebilirdi. Biz de hafızlarımıza kazınacak bu görüntüyü görmezdik hiç.Çok takipçisi olmasa da başından beri takip ettiğim, New York Moda Haftası’nda Burberry trençkotunu Balmain gibi giymiş. Beline bağladığı çantadan da omzundan düşürdüğü trençkotundan da anladığımız üzeretrendleri ve dünya modasını yakından takip ediyor. Yalnız, kemerini bağlamasa, Balmain’de olduğu gibi tokadan geçirse çok daha iyi olurdu. Çantanın ağırlığı ile kemer aşağıya çökmüş.ve“İşte Benim Stilim – Hijab” yapılsa, yarışmaya “İkizler” olarak katılabilirlerdi. Ama jürinin karşısında pek şansları olmazdı.’in önden dekolteli botunu kim giyerse giysin, nasıl bir kombinasyon altında olursa olsun sevmediğimi her zaman söylüyorum.’nın üzerine oturmayan tulumu, beline kemer taksa daha düzgün durabilirdi.’in klişe kombinasyonlar yerine yeni şeyler denemesini çok seviyorum. Kemerinin rengi, gözlüğü, kazağı, çantasını yok etmesi… Hepsi birbirinden güzel. Fakat, fotoğrafın açısından mı bilmem, bacağı yokmuş da botlarının üzerinde uçuyormuş gibi görünüyor. Bu paçada darlaşan, kısa denim pantolon yerine mom jeans daha iyi olurdu., ekose desenli maskülen takımı ve bordo renkli, kalın topuklu, rugan botlarıyla yaptığı kombinle gönlümü kazandı. Bu hafta çok mu iddialı styling’ler var ne? Sanırım haftanın en iyi ismini seçmekte zorlanacağız.Hanımağa oturuşu ile, en sevdiğim yeşil tonlarından birini kullanmış. Çorabı çıkarıp yere çökünce insan otomatik bu ruh haline bürüyor sanırım.minik bebeği ile fotoğraf eklemiş. Çocuk aksesuar gibi duruyor üzerinde ama çok tatlı maşallah. Bakmadım fakat yorumlarda kesin “Çocuğunuza nazar değdireceksiniz. Ne kadar düşüncesizsiniz.” diyen birileri vardır. @ascia_akf, çok bakımlı ve şık görünüyor şu an. Muhtemelen beş dakika sonra omzu kusmuk olunca bu fikrimiz değişecektir.’den daha çok kombin fotoğrafı görmek isteyenler olarak elimizdekilerle yetiniyoruz. Bu hafta pötikare, maksi elbisesinin üzerine etnik desenli bir ceket giymiş @ilaveten. Fotoğraf, “Desenli giydiysen mutlaka düz renklerle eşleştirmelisin” yalanına da güzel bir cevap olmuş.kırmızı, oversize kabanını spor bir şekilde kombinlemiş ve ayak bileklerinin görünmesi haricinde sonuç çok iyi olmuş. Yine Balenciaga etksini burada da görüyoruz. Bu kabanı, omuzdan düşürüp Marmaray’a falan binmeye kalksak, teyzeler gelir “Yavrum üşüyeceksin, doğru düzgün giysene şu kabanını” derler. Ama söz konusu moda fotoğrafı olunca güzel duruyor.Haydarinna rinna rinna rinanaaaaay…bu fotoğrafla ne amaçladı bilinmez ama sonuç Deli Yürek posteri olmuş. Kenara silah eklemeyi unutmuş olabilirler.bu hafta metalik pilili eteğini feminen bir bluz ile eşleştirmek yerine kazak ile bir araya getirmiş. Böylece pilili eteğin hem renginde hem doğasında olan hanım hanımcıklığı normal dozlara çekmiş. Eteğin rengi ise muazzam. As karşına seyret, öyle güzel., her zamanki gibi demode baş bağlama şekli ile aramızda. Alt bedeninin olduğundan geniş görünmesine neden olan pilili yeşil bir elbise tercih etmiş. Elbise, tesettürlü biri için tasarlanmadığından derin V dekoltesi var. Neyse ki bu sene balıkçı yaka triko kazaklar çok trend. Ve elbiselerin altına giyildiğinde kombinasyona ekstra bir katman sağladığı için hoş görünüyor. Ama dekoltenin içine ekru renkli triko kazak giyilirse, amaç açık yerleri kapatmak gibi oluyor. O nedenle styling’in esas olayı buymuş gibi davranıp renkli kazaklar tercih etmekte fayda var. Kırmızı ya da şeker pembesi balıkçı yaka triko kazak giyip manşetlerden kazağın rengini gösterse böyle kötü durmazdı. Tabii ayakkabı değişecek, şal değişecek. Ne kaldı başka?’in paylaştığı bu fotoğrafı görünce “Allah’ım sana geliyorum” dedim. Bu ne güzellik, bu ne cool’luk güzel kardeşim. Son sezonlarda podyumların vazgeçilmezi haline gelen ekstra uzun kollar, bluz ve gömleklerden ziyade kazaklarda iyi duruyor. Ve esas bayıldığım ise’in monokrom silüeti. Örnekte de görüldüğü üzere tek renk kullanımı, birbirinden farklı dokularda uygulanınca çok daha zengin bir görüntü sağlıyor.Tabii monokrom deyip geçmemek lazım. Kazak, her renkte kurtarıcı olmayabiliyor.gibi bembeyaz giyindikten sonra üzerinize kazak alırsanız, kışın çalışan hemşire kombini yapmış olursunuz. Ayaklarını göremiyoruz ama beyaz, delikli Ceyo terlikler olsaydı yadırgamazdık.Geçtiğimiz hafta evlenen’nın fotoğrafını paylaşma sebebim gelinliği ya da duvağı değil. Elindeki Pamuk Prenses’in cam tabutunu andıran mehir kutusu. Adamlar mehir için bile özel kutu tasarlamışlar. Bizdeki söz tepsisi yapanlar için yeni bir iş sektörü olabilir. Benden söylemesi.Bu kadar güzel bir kız nasıl bu kadar kötü giyinebilir aklım almıyor.kar botunun üzerine 80’lerde krepeli saçlara takılan bir baş aksesuarı takmış. Eline de motorcu çizgileri olan bir çanta almış. İnanılmaz.Vee son olarak “İçimizden Biri” bölümünde bu haftavar. Nostaljik bir filmin setindeymiş gibi duruyor bu kombinasyonu ile. Özgün tarzına ve tavrına bayıldım.Bu haftalık da bu kadar. Son yazıda sizlerin oylarıyla en beğenilen isim @bsrayarar olmuştu. Bakalım bu hafta tarzı en beğenilen kişi kim olacak? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere… Sevgiler…Hazırlayan: