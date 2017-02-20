Haftanın Instagram Stilleri
Herkese merhabaaaaa. Nasılsınız geçen haftadan beri? Ben bu yazı serisini yazmaya başladığımdan beri düzenli olarak kilo aldığımı fark ettim.
Umarım size de okurken böyle bir etki yapmıyordur. Keyif aldığım bir şeyi yapıyorsam güzel şeyler yiyerek o mutluluğu taçlandırmam lazım mutlaka. Film izlerken patlamış mısır yemeyi akıl eden de benim gibi düşünüyordu kesin.
Muhtemelen Halima Aden, herkesin herkesi tanıdığı bir okula yeni geçiş yapan öğrenci gibi heyecanlıydı ve ona alışık olmayan bu yeni dünyada kabul görmeyi bekliyordu. En büyük destekçisi ise “Kendini buralarda yalnız hissetme” tavırlarıyla, bu ay yayın hayatına başlayan Vogue Arabia’nın ilk kapak kızı, yarı Filistinli model Gigi Hadid oldu.
Aferin kız Gigi diyip duygusallaşırken bir taraftan Google’a “Halima Aden’in boyu kaç?” diye yazmaktan geri kalmadım. İmza attığı dünyaca ünlü model ajansı IMG’nin sitesinde 166 cm yazıyor. Normalde bu boy ile bu modaevlerinde modellik yapan var mı bilmiyorum. O kısmı araştırmayı da size bıraktım.
Gelelim haftanın dikkat çeken Instagram stillerine. Bu hafta @ilaveten daha önce @kuaybegider’in üzerinde gördüğümüz H&M x KENZO koleksiyonundan turuncu desenli, kimono kollu bir ceket giymiş. Ceketi o zaman sevmediğimi söylemiştim. Birkaç ayda değişen bir şey olmamış. Hala sevmiyorum.
Şuradaki ton sür ton yazısını yeni yazdığım için bu hafta sizler tarafından bana en çok gönderilen fotoğraf @rimelaskina’nın bu fotoğrafı oldu. Story’sinde Zara’nın pembe culotte pantolonunu aldığını gördüğümden beri nasıl bir styling yapacağını merak ediyordum @rimelaskina’nın. Pastel pembe pantolonunu, renk paletinin koyu bölümünden sıcak kırmızı Touche palto ile eşleştirmiş ve sonuç inanılmaz güzel olmuş. Sadece siyah çanta, koyu bir leke olarak kalmış kombinde. Yerine bordo, açık pembe ya da ekru gibi renkler tercih edilebilirdi. Tabii beraberinde ayakkabı da değişiyor.
@senaseveer, bu hafta country tarzdaki çiçek desenli kloş eteğinin renklerinden yola çıkarak hoş ve dikkat çekici bir kombin yapmış. Trençkotun kollarını kıvırıp, renk bütünlüğünü sağlayan içerdeki parçaları gösterme fikrine bayılıyorum. Kollar bileğe kadar yemyeşil devam etse bu kadar güzel görünmezdi.
@golovkova.s başındaki o bant ile aylardır ne amaçlıyor anlam veremiyorum. 80’lerdeki Türk filmlerinin vazgeçilmezi, krepeli saçları ve neon renkli spandex taytı ile aerobik yapan Hülya Avşar mısın? O bantın benim bildiğim tek yeri orası çünkü.
@derunehanim’i ilk defa yazıyorum. Youtube’ta videolarını izleyenler, @derunehanim’in özgün bir stili olduğunu ve vintage parçaları ne kadar sevdiğini biliyorlardır. Bu fotoğrafta da arka plandaki Sirkeci Garı’nın oluşturduğu nostaljik etki @derunehanim’in dönemsel styling’inin etkisini arttırmış. Fotoğrafa bakınca istemsiz kırmızı şemsiyesi olsun istiyor insan.
@asma_you’nun fotoğrafı moda çekiminden fırlamış gibi duruyor. İtalik şekilde yazılmış, ışıklı levhası olan eski bir motelde olsa şu anda tamamdı. Yadırgamazdım. Fotoğrafı öyle sevdim ki @asma_you’nun seri katil beresini ve altına örttüğü beyaz anneanne tülbentini görmezden geleceğim.
Bir hafta yazmasam “Nerde, niye yazmadın?” dediğiniz @iymel’e yaz gelmiş, yine rengarenk geziyor. Fotoğrafın yorum kısmına da “Her gün benim için bir moda şovu ve evim benim podyumum.” yazmayı ihmal etmemiş. Yalnız şu an fark ettim de başa takılmayan şapka çeşidi bırakmamışız. Yok yok. Neşeli kulaklardan, fötr şapkalara kadar her şey mevcut.
@sohamt, kendisinin kötü giyinmesi yetmiyor gibi “Bunu sadece kendime yapamam” demiş ve markasını çıkarmış. Proporsiyonuna uygun olmayan tüylü üstü, basenlerinin olduğundan geniş görünmesine neden olmuş. PVC ayakkabılarının içinde morarmış gibi görünen ayakları bana bol bol morg sahnesi olan Dexter’ı hatırlattı. İzleyenler bilir.
İlk defa yazdığım bir isim de tasarımcı @palindromm. Onun üzerinde sıradan bir şey görmek neredeyse imkansız. Eldiven, gözlük, küçük bir detay ya da sıra dışı bir renk ile kendi kimliğini stiline yansıtıyor mutlaka. Burada da çok sık rastlanmayacak ekose desenli bir parça giymiş. Tarzını ve Instagram profilini çok sevdiğim @palindromm’la alakalı tek sıkıntım; 3 pixel olan fotoğrafları. Biri hayrına yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekerse en çok ben mutlu olacağım.
Muhafazakar stillerde dünya devi, yüksek moda markalarını görmek beni her daim heyecanlandırıyor. Yine nedenini anlamadığım şekilde @mrmr_4’ün (dördün diye okuduğumu belli ettim) Erdem tasarımı trençkotunu görünce heyecanlandım. Ama gazlı bezle sarılmış gibi duran savaş gazisi baş bağlama stili, her zamanki gibi hevesimi kursağımda bıraktı.
@meryemmervebatu, uzun boyunun avantajı ile kıyafetleri güzel taşıyan isimlerden. Siyah ve bej tonları ile asil bir styling’e imzasını atsa da paltosu, zikzak deseninin altına gelecek kadar uzun olsa ve çantası paltosunun renginden olsa kombinasyonu daha da zarif görünebilirdi.
Bu yazıları yazmamdaki asıl amaç piyasadaki diğer dergilerin ve web sitelerinin bizim beklentilerimize cevap verememesi aslında. Evet sezonda temel trendler var ama bizim bu trend süzgecinden geçen kendi alt trendlerimiz de var. Mesela muhafazakar sokak stillerinde üç sene önce şalları “arabic style” örtmek trend iken bu sene fileli şalları minimalist tarzda bağlamak trend. Fakat piyasada bunları okuyabileceğimiz kaynaklar yok. @mariaalia’nın stiline gelecek olursak sezonun temel trendlerinden biri askılı elbiselerin içine triko kazaklar giyilmesi idi. Muhafazakar stile uyarlamak isteyenlerin V dekolteli elbiseler tercih etmemesi gerektiğinden bahsetmiştim o zaman. Ama birinin kalkıp gömlek üstüne büstiyer giyebileceği aklıma gelmemişti. Kısaca şöyle söyleyeyim, büstiyerin oluru yok.
Yazmamı çok istediğiniz blogger’lardan biri olan @asliafsaroglu, birbirini tamamlayan renklerle styling yapmış geçtiğimiz hafta. Açık renkler ile dingin bir kombinasyon oluşturmuş. Sadece ayakkabılar yürüyüş vs. için kullanılacak kadar “spor” duruyor. Onun yerine başka bir sneaker tercih edilebilirdi.
@rafidaaaaaaah yine cool yine stil sahibi. Bir sonraki karede teyzenin birinin “Yavrum eteklerin yerleri süpürüyor.” diye azarlama ihtimali var ama olsun.
@justfatema, Zuhair Murad şovuna alet çantasını alıp gelmiş. Hermes turuncusu, styling’de öyle yalnız kalmış ki tutunacak bir renk daha arıyor ama bulamıyor. Burnu açık ve kalkık olan platformlu topuklu ayakkabıları ise öyle demode ki @justfatema marka giymenin her şey demek olmadığının yürüyen bir kanıtı adeta.
Bu hafta “İçimizden Biri” bölümünde taze youtuber’lardan @yildizberra var. Üzerinde patch’ler olan askeri tarzda bir tunik giyen @yildizberra’nın kollarından görünen siyah beyaz çizgiler kombinasyonuna hareket katmış. Oldum olası siyah-beyaz ikilisi ile toprak tonlarının birleşmesini severim zaten. Bu bölümde yazdığım isimlere ayrı bir sempatim var. ‘’Hepsi benim çocuklarım” falan demiyorum tabii ama seviyorum işte.
Bu haftalık da bu kadar. Hiçbiri diğerine benzemeyen belki 20 stil yazdım bu hafta. Sizin favori isminiz kim oldu çok merak ediyorum. Ayrıca yazıda görmek istediğiniz isimleri yoruma yazabilirsiniz veya fotoğraflarda beni etiketleyebilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, sevgiler..
Hazırlayan: @birsevde
Umarım size de okurken böyle bir etki yapmıyordur. Keyif aldığım bir şeyi yapıyorsam güzel şeyler yiyerek o mutluluğu taçlandırmam lazım mutlaka. Film izlerken patlamış mısır yemeyi akıl eden de benim gibi düşünüyordu kesin.
Son yazıda Halima Aden’in yükselişinden bahsetmiştim. Halima Aden geçtiğimiz hafta popülaritesini arttırarak Max Mara ve Alberta Ferretti şovlarında da podyuma çıktı ve Kış 2017 defilelerine damgasını vurdu. Ondan bahsedilmeyen, adının geçmediği sezon analizi neredeyse yok gibiydi.
Muhtemelen Halima Aden, herkesin herkesi tanıdığı bir okula yeni geçiş yapan öğrenci gibi heyecanlıydı ve ona alışık olmayan bu yeni dünyada kabul görmeyi bekliyordu. En büyük destekçisi ise “Kendini buralarda yalnız hissetme” tavırlarıyla, bu ay yayın hayatına başlayan Vogue Arabia’nın ilk kapak kızı, yarı Filistinli model Gigi Hadid oldu.
Aferin kız Gigi diyip duygusallaşırken bir taraftan Google’a “Halima Aden’in boyu kaç?” diye yazmaktan geri kalmadım. İmza attığı dünyaca ünlü model ajansı IMG’nin sitesinde 166 cm yazıyor. Normalde bu boy ile bu modaevlerinde modellik yapan var mı bilmiyorum. O kısmı araştırmayı da size bıraktım.
Gelelim haftanın dikkat çeken Instagram stillerine. Bu hafta @ilaveten daha önce @kuaybegider’in üzerinde gördüğümüz H&M x KENZO koleksiyonundan turuncu desenli, kimono kollu bir ceket giymiş. Ceketi o zaman sevmediğimi söylemiştim. Birkaç ayda değişen bir şey olmamış. Hala sevmiyorum.
@ilavetenKombini ile renk bütünlüğü oluşturmasa da @leenalghouti’nin 70’leri anımsatan sarı camlı güneş gözlüklerine bayıldım. Gözlük otomatik olarak anlamlı bakışlar kazandırıyor sanki. Karşısındakinin aklında “Acaba şu anda ne düşünüyor?” sorusunu bırakıyor. Artık bu kürklü Gucci terliklerden de bana fenalık geldi. “Yet-her” diye Gucci binasının önünde eylem yapacağım. “KÜRK LÜ, TER LİK, İS TE Mİ YO RUZ!”
@leenalghouti
Şuradaki ton sür ton yazısını yeni yazdığım için bu hafta sizler tarafından bana en çok gönderilen fotoğraf @rimelaskina’nın bu fotoğrafı oldu. Story’sinde Zara’nın pembe culotte pantolonunu aldığını gördüğümden beri nasıl bir styling yapacağını merak ediyordum @rimelaskina’nın. Pastel pembe pantolonunu, renk paletinin koyu bölümünden sıcak kırmızı Touche palto ile eşleştirmiş ve sonuç inanılmaz güzel olmuş. Sadece siyah çanta, koyu bir leke olarak kalmış kombinde. Yerine bordo, açık pembe ya da ekru gibi renkler tercih edilebilirdi. Tabii beraberinde ayakkabı da değişiyor.
@rimelaskinaMickey Mouse kulaklar ile bu kadar ciddiyetin aynı karede olduğu @nabilahkariem’in fotoğrafına aynı ciddiyetle bakmak zor. Arkada, düğündeki kayınvalidenin topuzu şeklinde bağlanmış bir türban, halka küpe, biker ceket ve top kulaklar. Bir daha hangi dünyada bir araya gelecekleri bilinmeyen ölümcül grup.
@nabilahkariem
@senaseveer, bu hafta country tarzdaki çiçek desenli kloş eteğinin renklerinden yola çıkarak hoş ve dikkat çekici bir kombin yapmış. Trençkotun kollarını kıvırıp, renk bütünlüğünü sağlayan içerdeki parçaları gösterme fikrine bayılıyorum. Kollar bileğe kadar yemyeşil devam etse bu kadar güzel görünmezdi.
@senaseveer
@golovkova.s
@derunehanim
@asma_you’nun fotoğrafı moda çekiminden fırlamış gibi duruyor. İtalik şekilde yazılmış, ışıklı levhası olan eski bir motelde olsa şu anda tamamdı. Yadırgamazdım. Fotoğrafı öyle sevdim ki @asma_you’nun seri katil beresini ve altına örttüğü beyaz anneanne tülbentini görmezden geleceğim.
@asma_you
Bir hafta yazmasam “Nerde, niye yazmadın?” dediğiniz @iymel’e yaz gelmiş, yine rengarenk geziyor. Fotoğrafın yorum kısmına da “Her gün benim için bir moda şovu ve evim benim podyumum.” yazmayı ihmal etmemiş. Yalnız şu an fark ettim de başa takılmayan şapka çeşidi bırakmamışız. Yok yok. Neşeli kulaklardan, fötr şapkalara kadar her şey mevcut.
@iymel
@sohamt, kendisinin kötü giyinmesi yetmiyor gibi “Bunu sadece kendime yapamam” demiş ve markasını çıkarmış. Proporsiyonuna uygun olmayan tüylü üstü, basenlerinin olduğundan geniş görünmesine neden olmuş. PVC ayakkabılarının içinde morarmış gibi görünen ayakları bana bol bol morg sahnesi olan Dexter’ı hatırlattı. İzleyenler bilir.
@sohamt
İlk defa yazdığım bir isim de tasarımcı @palindromm. Onun üzerinde sıradan bir şey görmek neredeyse imkansız. Eldiven, gözlük, küçük bir detay ya da sıra dışı bir renk ile kendi kimliğini stiline yansıtıyor mutlaka. Burada da çok sık rastlanmayacak ekose desenli bir parça giymiş. Tarzını ve Instagram profilini çok sevdiğim @palindromm’la alakalı tek sıkıntım; 3 pixel olan fotoğrafları. Biri hayrına yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekerse en çok ben mutlu olacağım.
@palindromm
Muhafazakar stillerde dünya devi, yüksek moda markalarını görmek beni her daim heyecanlandırıyor. Yine nedenini anlamadığım şekilde @mrmr_4’ün (dördün diye okuduğumu belli ettim) Erdem tasarımı trençkotunu görünce heyecanlandım. Ama gazlı bezle sarılmış gibi duran savaş gazisi baş bağlama stili, her zamanki gibi hevesimi kursağımda bıraktı.
@mrmr_4@ebru_gider’in bu hafta giydiği oversize ceketinin tonu arayıp da bulunamayan sıcak kırmızı tonundan. Bu tondan bir şey bulunca hiç kaçırmamak lazım. Yaza da kışa da çok yakışıyor. @ebru_gider’in de styling’i ayakkabıya kadar çok güzel gidiyordu. Arap blogger’ların ayağında görsem şaşırmayacağım dekolteli, sivri topuklu ayakkabılar bu tarz stiller için gereksiz iddialı ve çok göze batıyor.
@ebru_gider
@meryemmervebatu, uzun boyunun avantajı ile kıyafetleri güzel taşıyan isimlerden. Siyah ve bej tonları ile asil bir styling’e imzasını atsa da paltosu, zikzak deseninin altına gelecek kadar uzun olsa ve çantası paltosunun renginden olsa kombinasyonu daha da zarif görünebilirdi.
@meryemmervebatu
Bu yazıları yazmamdaki asıl amaç piyasadaki diğer dergilerin ve web sitelerinin bizim beklentilerimize cevap verememesi aslında. Evet sezonda temel trendler var ama bizim bu trend süzgecinden geçen kendi alt trendlerimiz de var. Mesela muhafazakar sokak stillerinde üç sene önce şalları “arabic style” örtmek trend iken bu sene fileli şalları minimalist tarzda bağlamak trend. Fakat piyasada bunları okuyabileceğimiz kaynaklar yok. @mariaalia’nın stiline gelecek olursak sezonun temel trendlerinden biri askılı elbiselerin içine triko kazaklar giyilmesi idi. Muhafazakar stile uyarlamak isteyenlerin V dekolteli elbiseler tercih etmemesi gerektiğinden bahsetmiştim o zaman. Ama birinin kalkıp gömlek üstüne büstiyer giyebileceği aklıma gelmemişti. Kısaca şöyle söyleyeyim, büstiyerin oluru yok.
@mariaalia
Yazmamı çok istediğiniz blogger’lardan biri olan @asliafsaroglu, birbirini tamamlayan renklerle styling yapmış geçtiğimiz hafta. Açık renkler ile dingin bir kombinasyon oluşturmuş. Sadece ayakkabılar yürüyüş vs. için kullanılacak kadar “spor” duruyor. Onun yerine başka bir sneaker tercih edilebilirdi.
@asliafsaroglu
@rafidaaaaaaah yine cool yine stil sahibi. Bir sonraki karede teyzenin birinin “Yavrum eteklerin yerleri süpürüyor.” diye azarlama ihtimali var ama olsun.
@rafidaaaaaaaah
@justfatema, Zuhair Murad şovuna alet çantasını alıp gelmiş. Hermes turuncusu, styling’de öyle yalnız kalmış ki tutunacak bir renk daha arıyor ama bulamıyor. Burnu açık ve kalkık olan platformlu topuklu ayakkabıları ise öyle demode ki @justfatema marka giymenin her şey demek olmadığının yürüyen bir kanıtı adeta.
@justfatema
Bu hafta “İçimizden Biri” bölümünde taze youtuber’lardan @yildizberra var. Üzerinde patch’ler olan askeri tarzda bir tunik giyen @yildizberra’nın kollarından görünen siyah beyaz çizgiler kombinasyonuna hareket katmış. Oldum olası siyah-beyaz ikilisi ile toprak tonlarının birleşmesini severim zaten. Bu bölümde yazdığım isimlere ayrı bir sempatim var. ‘’Hepsi benim çocuklarım” falan demiyorum tabii ama seviyorum işte.
@yildizberra
Bu haftalık da bu kadar. Hiçbiri diğerine benzemeyen belki 20 stil yazdım bu hafta. Sizin favori isminiz kim oldu çok merak ediyorum. Ayrıca yazıda görmek istediğiniz isimleri yoruma yazabilirsiniz veya fotoğraflarda beni etiketleyebilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, sevgiler..
Hazırlayan: @birsevde
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Yorumlar (5)
cemre
00:13, 07 Mart 2017 Salı
00:13, 07 Mart 2017 Salı
mükemmel bir yazı olmuş @birsevde. Daha zayıf gözükmek için öneriler bekliyoruz senden. Çok işimize yarayacak :))
zubi
23:56, 06 Mart 2017 Pazartesi
23:56, 06 Mart 2017 Pazartesi
saçıbaşı açıkları koymasan buraya, tesettür değil ki bunlar.
İrem
22:58, 06 Mart 2017 Pazartesi
22:58, 06 Mart 2017 Pazartesi
@rafidaaaaaaaah kahve tonlar bir harika olmuş
sevim abla
22:02, 06 Mart 2017 Pazartesi
22:02, 06 Mart 2017 Pazartesi
iyiiz sen nasilsin bacim :))))
hatice
21:56, 06 Mart 2017 Pazartesi
21:56, 06 Mart 2017 Pazartesi
Ne varsa bizimkilerde var bu yazıda palindromm varsa diğerlerini es gecerim