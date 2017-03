Haftanın Instagram Stilleri

Bu hafta yazıyı okurken çay, çikolata götürmek yok. Başından anlaşalım. Geçtiğimiz haftalarda o kadar çok yedik içtik ki, bu hafta Allah’ın emriymiş gibi ağzıma lokma koymamaya karar verdim. Diyet yaparken, ben yemiyorsam kimse yemeyecek diye milletin rızkını da engellediğim için size de haber veriyorum.

Bayılıyorum olaylı haftalara. Bana yazacak malzeme çıktı diye nasıl seviniyorum belli değil. Hazırsanız, son yazıdan bu yana olan olayları, yeni gelişmeleri ve Instagram’ın öne çıkan muhafazakar stillerini yazmaya başlıyorum.Geçtiğimiz haftalarda dünyada bir ilk gerçekleşti ve muhafazakar lüks giyime yönelik kurulan themodist.com’un tanıtımı yapıldı. Moda haftalarından da tanıdığımız yüksek moda markalarına yer veren site, yine modaevlerinin tasarımlarını online olarak satan net-a-porter.com mantığı ile kurulmuş. Tek farkı themodist.com, bu lüks giyim markalarının, muhafazakar kadınlara yönelik olan uzun ve bol tasarımlarını içeriyor.Ülkemizden, Mehtap Yılmaz’ın kurucusu olduğu otantik desenleri ile tanıdığımız Mimya markasını da içeren, Instagram’da yüksek takipçili isimlerle yaptıkları reklam anlaşmaları ile adını hızlı bir şekilde duyurdu.Aşağıya da markanın etkileyici tanıtım videosunu bırakıyorum. İzlediğimden beri içimden “Do not tell me what I am to be” diyorum.Net-a-porter’a gelirsek, bu gelişmeye karşı tepkisiz kalmadı. Orta Doğulu müşterilerini kaybedeceğini anlayınca karşı atağa geçti veile işbirliği yaptı. Net-a-porter’dan aldıklarını Instagram’da paylaşan, aynı zamanda siteki parçalarla nasıl muhafazakar styling yapılacağını anlattığı bir Youtube videosu çekti. Yani net-a-porter diyor ki, “Gitmeyin, onlardan bizde de var”.Daha önce, muhafazakar Instagram fenomenleri ile reklam anlaşması yapmış ve onlara Türkiye’yi gezdirmişti. Bu reklam anlaşmasıile devam etti. Geçtiğimiz haftalarda Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye gelen, 3 gün boyunca yedi, içti, gezdi. Bol bol da fotoğraf paylaştı. Dünya, süt mısırın Türkiye’de 2 TL olduğunu öğrendi.THY’nin logosunu paylaşarak teşekkür ettiği günün ertesi günü, “Favori havayollarımdan biri” diyerek bambaşka bir havayolu şirketini paylaştı. Tabii, Türk Hava Yolları şok. Sen o kadar yedir, içir, en lüks otellerde konaklat. Olacak şey değil. Tam bir reklam faciası. En azından bir sözleşme yapıp bir iki ay başka havayolunun reklamı yapılmayacak diye anlaşsaydınız. Mesela benimle anlaşsanız, ben başka havayolunun adını ağzıma almam. Aklınızda bulunsun yani.Geçtiğimiz iki haftanın öne çıkan olaylarını anlattım. Gelelim birbirinden farklı Instagram stillerine., bu hafta themodist.com sponsorluğunda kırmızı bir trençkot giymiş. Trençkotun rengi çok hoş. Bilekteki bant, ayak bileklerini olduğundan kalın göstermiş. Çantasının sapı o şekilde serbest bırakılamacak kadar uzun. Bir parçasını elinde tutsa daha iyi olabilirdi.bu hafta, hem bizde hem Rus kültüründe olan vintage çiçek desenli bir eşarp örtmüş. Hareketleri, tavırları ve kızının başına bağladığı eşarpları ile bana Audrey Hepburn’ü anımsatan, bu kez kendisi eşarbını bu şekilde bağlamış. Eşarbı, nostaljik bir hava vermekle demode olmak arasında bir görüntüye neden olmuş. Başkasında olsa imkansız amabir şekilde ne giyse tuhaf görünmemeyi başarıyor.Pantolon üstüne yerleştirilen pilili etekler kesinlikle basenleri geniş kadınların uzak durması gereken modellerden. İki taraftan perde gibi düşen pililerin içinden görünen pantolon, kırmızı halılarda da bol bol kullanılıyor fakat zarif durmuyor.Son zamanlarda sık sık bir denim markasının ürünlerini giyen, Instagram’da birbirinden güzel denim kombinleri paylaşıyor. Fotoğraftaki “denim on denim” styling’i de günlük stile çok uygun. Fakat bu tarz baştan ayağa dikkat çekmeyen renkler giyip, kırmızı gibi dikkat çekici bir rengin tek noktada patlaması, görüntüde bütünlük sağlamıyor. Şalda renk kullanmamasını sevdim ama bileğinde küçük bir kırmızılık içeren bir aksesuar olabilirdi. Ya da yine canlı, yeşil renkli bir saat ile kontrast yapsa kırmızı ayakkabı o kadar yalnız kalmazdı.Zara kimononunveyorumu. Kimonoların evdeki sabahlık görüntüsünden çıkması için jean ile kullanılması daha doğru.bu hafta ilk defa çok da kötü olmayan bir kombin yapmış ama başörtüsünü öyle demode yapıyor ki ne giyse stil sahibi görünemiyor.bu ara birbirinden tarz kombinler paylaşıyor. Bahar alışverişi verimli geçmiş anlaşılan. Fotoğraftaki kapitone, kırmızı, Touche ceketi efsane güzel. Styling’ine de bayıldım. Paçalarındaki volanlar olmasa daha iyi olabilirdi ama yine de içimi açan bir fotoğraf oldu.Bu hafta, en beğendiğiniz kombini seçerken epey zorlanacaksınız anlaşılan. Geçtiğimiz hafta İtalya’yı gezerek oradaki muhafazakar kadın imajını yükselten, styling konusunda ne kadar iddialı olduğunu göstermiş. Kombinasyonda parçaların oluşturduğu bir kaos var. Ama o kaos insanın gözüne hoş görünüyor. Kompleks ve bir o kadar da başarılı bir styling olmuş., baldırlarından kan kaybediyor sanırım. Hemen ilkyardımda bulunulmuş ve bandaj yardımıyla turnike yapılmış. Kanama durdurulmuş olacak kikalkmış, yürüyor., tasarımcılığını yaptığı Taly’s markasının fotoğraf çekimleri gerçekleştirilirken, manzaradan kendisi de nasiplenmiş ve kıskanılacak kadar güzel bir yerde fotoğraf çektirmiş. Allah’tan fotoğraf bol klorofilli Instagram’ına uyum sağlamış da biz de bu güzel manzaradan nasiplenmişiz. Üstünde, benim de eşleşmesini çok sevdiğim farklı renklerin benzer tonları var. Uygulaması zordur amagayet başarılı bir şekilde kullanmış renkleri.Bağcılar çöküşünün Instagram’ın en sık kullanılan pozlarından biri olacağı kimin aklına gelirdi., bu çöküşün hakkını vermeliyim diyerek beyaz çorap ve kırmızı terlik de giymiş ve konseptini tamamlamış.geçtiğimiz haftalarda denim bir tulumu kombinlemiş. Bebek gibi olan güzel yüzü hariç kombinde güzel tek bir nokta yok. Tulumun üst bedeni çok uzun. Örnekteki fotoğraflarda olduğu gibi daha aşağıdan başlamalıydı. İçine giydiği kahverengi hoş durmuyor. Kemerle beraber çok boğucu olmuş. İçindeki üstün ince, yumuşak dokusu kombinde zayıf kalmış. Hava sıcaksa gömlek, soğuksa triko kazak giyilebilirdi. Metalik ayakkabıları da kombini ile çok alakasız. Ama her şeyi geçtim zaten denimin rengi kötü. O yüzden yapacak pek bir şey de yok aslında.Lisede hep bu boy etekler giydiğimiz için’ın fotoğrafını görünce o yılları anımsadım. Çorapları, kırışık culotte pantolonu hariç fikir olarak güzel bir styling olsa da sonuç pek pozitif olmamış.’in derin yırtmaçlı, bol pantolonlu kombini şahane. Yürürken o yırtmacın altından pantolon görünmesine bayılıyorum. Bizim için uygun olan, bol pantolon tabii.’in styling’inde olduğu gibi iki parçayı da aynı renk seçebilirsiniz. Tuniğin espirisini göstermek istiyorsanız başka bir renk pantolon da tercih edebilirsiniz. İkisi de birbirinden cool duruyor bence. Ayakkabı ile şalın aynı renk yapılmaya çalışılması dışında her şey on numara.Her gün en az otuz tane abiye için mesaj geliyor. Sezonu gelince yazacağım inşallah amavesilesiyle küçük bir şeye değinmiş olayım. Bizim giyeceğimiz gece elbisesinin özel olarak muhafazakar kadınlar için tasarlanmış olması gerekiyor. Yani straplez bir elbisenin orasına burasına kumaş ekleyerek kendisine uyarlamaya çalışan bir kadın şıklıktan ve zerafetten fersah fersah uzaklaşır. O nedenle abiye bakarken ya kendinize özel olarak diktirmeniz ya da sadece tesettür gece elbisesi yapan markalardan alışveriş yapmanız gerekir. Açık bir elbiseyi kendinize uyarlamaya çalışırsanız sonuç yüzde 99 hüsran olur.’nin elbisesi muhtemelen uyarlama değil, en başından hatalı tasarlanmış bir elbise.bu hafta, beyaz denim bir ceketi kombinlemiş. Kombinasyona başka bir renk daha eklemeyerek, içindeki takıma benzer renkte bir şal örtmesi çok doğru bir yaklaşım olmuş. Beyaz uzun ceketlerde her zaman doktor önlüğü gibi görünme riski vardır.ceketin içine denim takım giyerek, ceketin denim dokusuna vurgu yapmış ve önlük etkisini azaltmak istemiş. Fakat yine de doktor gibi görünmekten kurtulamamış. Telefonda “Alo, Doktor Levent. Hastayı bekletin, hemen geliyorum” diyorsa şaşırmam., bu hafta birbirinden farklı desenleri bir arada ahenk içinde kullanmış. İçinizden “Geometrik desenleri bir arada kullanmak kolay, bir de floral desenleri kullansın da görelim” diyen varsa inşallah bir gün onu da görürürüz. Ama o çizgili pantolon, o kareli üst, kırmızı ekoseyi yalnız bırakmayan kırmızı çerçeveli gözlük. Hepsi efso.Geçenlerde en son 2005 yılının modasında kalan biri Instagram’da fotoğrafımın altına “Sevde Hanım desen üstüne desen giyilir diye nasıl dersiniz? Lütfen biraz daha dikkatli yazın” demişti. Block’ladığım için burdan söylüyorum. Böyle giyilir.(İtiraf ediyorum burada Danlabilic gibi güldüm)Instagram’da stil sahibi yeni isimler aramaya devam ediyorum. Bu hafta, “İçimizden Biri” bölümündevar. İçine giydiği kapüşonlu kırmızı sweatshirt’ün kollarını bir parça çıkararak kombindeki kırmızının dozunu arttırmış. Fotoğraftaki arka plan ise en sevdiğim harabe gibi arka planlarlardan.Bu haftanın da sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta en beğenilen isim, ton sür ston styling’i sayesinde rekor oylaolmuştu. Bu hafta da birbirinden iddialı stiller var. En iyiyi seçmek gerçekten zor olacak. Favorinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki hafta yeni yazıda görüşmek üzere..Sevgiler..