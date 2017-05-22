Haftanın Instagram Stilleri

Instagram’ın tadının tuzunun olmadığı… Bu hafta onlardan biri DEĞİL. Baktım yazı uzadıkça uzuyor aradan birilerini feda etmek zorunda bile kaldım.



Geçen haftalarda yaptığı işbirliği ve paylaştığı fotoğraflar ile beni hayal kırıklığına uğratan Halima Aden, daha önce açılışını yazdığım muhafazakar lüks giyim sitesi themodist.com’un Ramazan’a özel hazırladığı kaftan koleksiyonunun fotoğraf çekimlerinde yer almış. Bu yüksek moda markalarının kaftanlarının ve elbiselerinin yer aldığı koleksiyon Halima Aden’in profilinin ihtiyacı olan kaliteyi bir miktar sağlamış gibi görünüyor.



@kinglimaa

Eserleri daha önce birçok ülkede sergilenen ressam, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Bir sanatçı olarak klişelerden uzak bir gelinlik giyeceğini bekliyorduk zaten. Gelin başının içinden çıkan asimetrik dantel, sade gelinliğine hem nostaljik hem zarif bir dokunuş sağlamış. Düğün pastasına oturmuş gibi görünmenize neden olacak abartılı kabarık gelinliklerden sonra düz kesimli bir gelinlik görmek iyi geldi.

@fatmazeynepcilek



@turkishairlinesarabia, “Tatil için Türkiye’ye gelin ama Türk Hava Yolları ile gelin” konseptli sosyal medya reklamlarına devam ediyor. @dalalid ile @taimalfalasi memleketim Antalya’ya kadar gelmiş ama haberim olmamış. Düden Şelalesi senin Kaleiçi benim gezmişler de gezmişler ve Antalya Belek’te devasa bir otelde konaklamışlar.



@dalalid otelden paylaştığı fotoğrafında yaza ve tatil havasına uygun baskılı bir tişört giymiş. Tişörtün üzerine ise rüküş damgası yedirecek cinsten taşlı bir kolye takmış. Kocaman tabanları olan ayakkabısı ise öyle kaba ki hangi kombinin altına giyerse giysin kötü duruyor.



@dalalid



Dalalid’in tatil arkadaşı @taimalfalasi, kamuflaj desenli ceketi ve baskılı tişörtü ile iyi görünse de pantolonunun duruşu kombinasyondaki estetiği yok etmiş.



@taimalfalasi



@taimalfalasi ve @dalalid ikilisini Antalya’ya uçuran @turkishairlinesarabia, @mrmr__4’ü de mükemmel manzaralı Uzungöl’e götürmüş. Zara’nın köpek balıklı parkalarından giyen @mrmr__4 halinden memnun görünüyor.



@mrmr__4

@khaininakhalil



@golovkova.s ve @perksofbeingsaara bu hafta Danla Bilic’in kilo linci yediği takımdan parçalar tercih etmişler. @golovkova.s güzelim ceketi gri eşofman altı ile eşleştirerek yazık etmiş. @perksofbeingsaara ise bu pijama desenli pantolonu, beyaz gömleğin ciddiyeti ile ev kıyafeti havasından uzaklaştırmış ve kullandığı aksesuarlar ile başarılı bir styling’e imzasını atmış.



@golovkova.s - @perksofbeingsaara

@khaininakhalil’in nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Yeşil parkası, içine giydiği taş rengi bluzu, Vietnam’ı anımsatan konik hasır şapkası ile bulunduğu ortama çok yakışmış. Normalde önü kapalı olan başörtü ile takılan küpeler alakasız bir görüntü oluştururken, @khaininakhalil’in halka küpeleri bu kombinasyonunda beni rahatsız etmedi. Keşke doğal dokusu ile fotoğrafı kusursuzlaştıracak keten bir şal tercih etseymiş.Artık görmekten bir nebze sıkıldığım fileli çorapları hariç bütün yaz @ascia_akf’nin bu kıyafeti ile gezebilirim. Kışın giymeye çekindiğiniz tüm açık renklerin acısını yazın çıkartın. Aksesuarlardan destek alarak ince kumaşları ve açık renkli parçaları zenginleştirebilirsiniz. Siyah çerçeveli güneş gözlüğü olmasa @ascia_akf bu kadar tarz görünmeyebilirdi.

@ascia_akf

@rimelaskina

@ebrusevertrk

@leenalghouti

@senaseveer

@kuaybegider

@atlantafashionicon

@ebru_gider

@fa6ma7sam

@justfatema



@ilaveten yine neşeli, yine enerjik. Siyah beyaz çizgili tuniğinin üzerine kısa, limon sarısı bir kazak giymiş bu hafta. Tabii ki güzel görünüyor ama ondan beklentim öyle yüksek ki. Aranan kan @ilaveten gibi geliyor. O yüzden ondan muhafazakar sokak stilinde akım başlatacak şeyler beklemeye devam ediyorum.



@bbtlb

@elifkcksri



Bu haftalık da bu kadar. Geçtiğimiz hafta rekor oyla @esmagulyegen haftanın en beğenilen ismi olmuştu. Bu hafta işiniz zor. Birbirinden farklı isimler tek yazıya sığdı. Karar vermekte zorlanacaksınız ve ben yine kimin birinci olacağını çok merak edeceğim.



Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..



Sevgiler..



Hazırlayan: @birsevde

Bu yazıda çok fazla yeşil giyen var hazırlıklı olun. @rimelaskina Paris gezisi ile alakalı bir #tb yapmış. Kırmızı ile yeşili bir arada çok sevsem de “rose gold” sırt çantasını bu kombinasyonuna yakıştıramadım.@ebrusevertrk’ün fotoğrafını görünce muhafazakar gece elbiselerinin kombinlenmesinde yapılan en büyük hatayı söylemeden geçmeyeyim dedim. Elbisenizin altın işlemeleri, nakışları var diye altın sarısı gibi görünen ama asla altın sarısı olmayan şallar takmamalısınız. Evet, renklerin mükemmel uyumundan, doğru kullanınca oluşacak etkileyici görünümden faydalanmak lazım ama her zaman kombine renk eklemek zorunda değiliz. @ebrusevertrk’ün bu kombininde şal rengi siyah olsa çok daha iyi olurdu. Etek boyu fotoğrafın açısından ya da pozdan dolayı yanlış görünüyor olabilir. Düz zeminde bakmak lazım.Bebeğim Leena yine çok havalı. Rock/Metal gruplarının tişörtlerini giymenin akımına o da kapılmış ve eskitilmiş bir Led Zeppelin tişörtü giymiş. Oversize denim ceketi ve metal çerçeveli optik gözlüğü ile Gigi’ye taş çıkartıyor. Hep mi bu kadar tarz sahibiydi diye Instagram’ında onun bile unuttuğu yerlere kadar indim. Sonuç şu: Değilmiş. Belli bir tarzı olmayan kıyafetlerinin yanında bol bol Çağatay Ulusoy fotoğrafı paylaşmış. Bu da bize gözün göre göre eğitilebileceğini, isteyen ve araştıran herkesin iyi giyinebileceğini tekrar kanıtlamış oldu.@senaseveer bu hafta tatil bavulunun vazgeçilmezi olabilecek beyaz, nefes aldığı buradan bile belli olan bir tunik tercih etmiş. Fakat tunik stiletto tuniği olmadığı için kombin göze hoş görünmüyor. Denim pantolon ile Naomi Watts’ın giydiği gibi deri sandalet tercih etse tuniğin ruhuna çok daha uyan bir kombinasyon yapmış olabilirdi.Kendi markası olduğu için sürekli aynı markayı giymesinin bizi rahatsız etmediği tek insan Kuaybe Gider olabilir. Koleksiyonunun imza desenini taşıyan hafif kloş eteğini turuncu Zara terlikler ile eşleştirmiş. Fotoğraftaki tek sorun, etek ile bluzun siyahlarının tutmuyormuş gibi görünmesi.@atlantafashionicon, içindeki düşese dur diyemedi, sürekli böyle kombinler yapıyor. Peplum eteğinin volanları öyle uzun ki beden boyunu uzun gösterirken bacak boyunu kısa göstermiş. Muhafazakar kadınların tercih edebileceği uzun kalem eteklerin problemi yırtmaç konulamadığı için yeterli darlıkta olmaması. Bu nedenle likralı kumaş kullanıp dar yapılması gerekiyor. @atlantafashionicon’un düşes görüntüsünü özensiz kılan sebeplerden biri de eteğinin bu kadar bol olması.@ebru_gider, Kuaybe Gider’in 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonundan oversize bir ceket ve desenli havuç pantolon tercih etmiş. XL güneş gözlükleri, desene ciddiyet katan beyaz gömleği ve canlı renkli ayakkabıları ile çok iyi duruyor.@leenalghouti’nin yakın arkadaşı olan @fa6ma7sam, ejderha baskılı bomber ceketi, sarı camlı güneş gözlükleri ve Gucci terlikleri ile Uzakdoğu esintili, mistik bir tarz yakalamış. Kombinasyonunun tek sıkıntılı kısmı çantası. Onu da sponsordan dolayı kullanıyor kesin.Düşes @atlantafashionicon’dan sonra aynaya bakmadan evden çıkan bir isim de @justfatema. Peplum bluzun altına havuç pantolon giyince ne bekliyordu zaten anlamak zor.@bbtlb bu hafta desenli bir takım giymiş. Üzerindeki desenin içindeki en az bulunan renkten de çanta takarak doğru bir yaklaşımda bulunmuş. Nude stilettolar ise kombine göre biraz zayıf kalmış görünüyor.Ve son olarak bu hafta “İçimizden Biri” bölümünde @elifkcksri var. Dev saksı bitkilerinin olduğu bir yerde arka planla uyum içinde görünüyor. Asker yeşili trençkotu, bej palazzo pantolonu ve izci havası veren şalı ile çok cool bir fotoğraf elde etmiş.