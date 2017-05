Haftanın Instagram Stilleri

Geçen haftalarda gazeteci @ntagouri’nin Libya geleneklerine göre giydiği kına elbisesini yazmıştım. Gelinliğini merak edenler için şimdilik bu fotoğrafı paylaşmış. Polaroidlerden anladığımız kadarıyla düz kesimli, sade bir gelinliğe benziyor. Yakında daha net fotoğraflar paylaşır muhtemelen. Ben de bir sonraki yazıya eklerim.



Ramazan öncesi Instagram’da yurt dışı ve yurt içi tatil patlaması yaşandı. Başımızı nereye çevirsek başka bir ülke, başka bir şehir gördük. Birkaç güne sığdırılmaya çalışılan onlarca kombin fotoğrafının içinden seçmek zor olsa da kışın yaşadığım yokluk döneminden sonra şikayet etmeyeceğim tabii ki.Kardeşi @senaseveer ile Fas’a giden @ebrusevertrk, Afrika’nın mavi incisi diye adlandırılan, mavi renkli binaları ve sokakları ile meşhur Şafşavan’a da uğramış. Gezide, Kuaybe Gider’in İlkbahar-Yaz koleksiyonundan parçalar tercih eden @ebrusevertrk’ün seçimleri, Fas’ın renkli silüeti ile birlikte ortaya mükemmel fotoğraflar çıkmasını sağlamış. Kombinde, elbise ve bluz ikilisi çok iyi görünüyor. Fakat şalın tonu ile bluzun tonu birbirini yakalayamamış. Bluzun birkaç ton açığı mesela vanilya rengi gibi bir şal daha iyi olabilirdi. Ya da ekru bir şal ile aydınlık ve temiz bir styling yapılabilirdi.Sizi bilmem ama her zaman gördüğümüz kombinasyonları farklı şehirlerde ve ülkelerde görmek bana iyi geldi. İçimden bir ses bu yurt dışı akımı Ramazan’dan sonra da devam edecek diyor. İzleyelim ve görelim artık.Fas gezisinin hemen ardından Kapadokya’ya giden @senaseveer, Missemramiss’ten güzel bir keten takım tercih etmiş. Bulunduğu ortama yakışan keten dokusunu, yine ham gibi görünen ve takımına çok yakışan bir rengi olan pamuklu şal ile eşleştirmiş. Kolye ve kemer seçimi başarılı olsa da ipli sandaletler ile beraber fazla görünüyor. Üçü birbiriyle yarıştığı için ayakkabılar açık renkli, minimal formlu olacak şekilde seçilse daha iyi bir kombin oluşturulabilirdi. Yine de @senaseveer’in bu fotoğrafları bakmaya doyamadığım fotoğraflardan oldu.Hani sahne şovlarında bir şarkıcının yarısı erkek, yarısı kadın gibi giydirilir. Sağını döner, kadın şarkı söyler; solunu döner, erkek şarkı söyler ya. @justfatema’nın iki renkli asimetrik ceketini görünce ilk aklıma gelen bu oldu.@mariaalia’ya son zamanlarda bir şeyler oldu. Önceden stilini hiç beğenmezken bu aralar dikkatimi çekmeye başladı. Aylar öncesine göre ciddi ilerleme var. Bu kombininde Balenciaga’nın Pre-Fall 2017 koleksiyonundaki çizgileri anımsatan kırmızı çizgili bir gömlek elbise giymiş. Kombinasyonu güzel fakat ayakkabılarda belki küçük bir çizgi, renk, logo vs olabilirdi. Bu yazın 60’lı yılları anımsatan beyaz çerçeveli gözlüklerini ben de seviyorum. Güzel fotoğraflar çıkartıyor.Oraların meşhur bir elbisesi mi bilemeyeceğim ama desen öyle kötü ki ne @izreens ne @rafidaaaaaaaah bir şeye benzetebilmiş. @rafidaaaaaaaah, her zaman olduğu gibi doğru arka plan rengi ve doğru tonda eşarp seçimi ile bir parça kurtarmış sayılır ama @izreens’in kombinasyonunda elbise çok basit görünüyor.@rimelaskina geçtiğimiz hafta sarı renkli Touche takımını minik Chloe çantasıyla eşleştirmiş. Şalının içindeki maviler ve sneaker’larının beyaz tabanları sayesinde kombinasyonunun tekdüze olmasının önüne geçmiş. Ben her ne kadar bir ucu kısa, bir ucu uzun bırakılan şalın duruşunu sevmesem de bu görüntü @rimelaskina’nın imzası haline geldi. Yapacak bir şey yok. (Buraya emoji ekleniyor olsa çoktan ellerini iki yana kaldıran kızı eklemiştim)@dinatokio ortamlara geri döndü. Geçen hafta art arda ton sür ton yaptığı kombinlerinin fotoğraflarını paylaştı. Ben sizler için bu asker yeşilinin tonlarını içeren kombinasyonu seçtim. Diğerlerini incelemek için profiline göz atabilirsiniz. Sizce de bu tonlar bir arada mükemmel durmuyor mu? Leopar botları bile rahatsız etmedi beni. Sadece pantolonun boyu ve modeli bacaklarının kısa görünmesine neden olmuş. Botlar daha kısa pantolon daha uzun olsa denge sağlanabilirdi.Aylardır yurtdışında yere çökerek poz verme furyası var. Ara ara yazılara da ekliyorum zaten. Yani bu poz başka bir yerde, belki bir moda çekiminde vs gidebilir ama burada @fashionwithfaith anlamsızca sokağın ortasına çökmüş. “Neden?” diye bakıyor insan.@strngrrr da bu haftanın bir diğer yere çöken ismi. Çökerken elini cebine sokmayı da ihmal etmemiş.Oh be.. Ne zamandır “Kitten Heels” trendinden bahsetmek istiyordum. Biri giydi sonunda da yazabiliyorum. Bu sezon Dior’un yeni kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri’nin bu küçük ince topuklu ayakkabılara getirdiği yeni yorum, kitten heels’in isterse demode görünmeyeceğini ispat etti ve İlkbahar-Yaz sokak stillerinin vazgeçilmez aksesuarı haline getirdi. Audrey Hepburn’ün favorisi olan bu ayakkabıların modern versiyonunu geçtiğimiz hafta @leenalghouti giymiş. İçindeki “Dior Addict” tişörtü uzun kollu salaş bir sweatshirt olsa ve ceketini çıkarsa daha iyi olurdu ama güzel sarı camlı gözlükleri ve Dior ayakkabıları hatırına bir şey demeyeceğim.Ürdünlü film yapımcısı @samahsafi böyle bir elbise giyerek beni derinden yaraladı. Elbise gotik tarzda yorumlanabilecek, kalp dekolteli bir elbise. O pastel pembe penye üst ve pastel çiçekli şalla olmuş mu demeyeceğim çünkü bizim için hiçbir şekilde oluru yok bu elbisenin. Bu tarz dekoltesi olan düz elbiseleri; üzerine kazak, sweatshirt, gömlek vs giyerek değerlendirebilirsiniz ama bu elbisenin gündüz, muhafazakar sokak stilinde yeri yok.Evet birden nabzım yükseldi. Şuradan bir parça @bsrayarar dinginliği alayım da kendime geleyim. Taly’s için yaptığı kendi tasarımı olan bir takım giymiş bu hafta @bsrayarar. Fotoğrafa baktığı gibi dinleniyor ve sakinleşiyor insan. Bizdeki minimalizm akımını tüm dünyadaki muhafazakarlara aşılamak lazım. Neyse ki artık yazılarım İngilizce’ye çevriliyor. Bir yandan eleştirilerim yüzünden diğer ülkelerden linç yemekten korkarken bir yandan kendi tarzımızı tüm dünyadaki Müslüman kadınlara tanıttığım için mutluyum.@feeeeya geçtiğimiz hafta vücut tipine uygun olmayan bir kombin yaptığı için kendisinin olduğundan kilolu görünmesine neden olmuş. Beli ince, basenleri omuzlarına göre geniş olan kadınlar, bel vurgusu yaptığı zaman ince görünür. Amaç dikkati kalçadan uzaklaştırmakken hemen kalça hizasında biten ceketler giyerseniz kalçanın en geniş göründüğü yere vurgu yapmış olursunuz.Bana ara ara tatil kombini soranlar için @ilaveten’in Bodrum tatilinde giydikleri iyi birer referans olabilir. Özel dikim olan uçuş uçuş mavi elbisesi, kalın yeşil çizgili, nefes alan şalı ve neşeli hasır çantası ile @ilaveten tatil modunu Instagram başındaki bizlere geçiriyor.Drakula yakaları ile @mrmr__4, inanılmaz görünüyor. Kış günü dış giyim parçalarında yakaları kaldırmakta sıkıntı yok ama ince kumaşlı gömlek gibi görünen bu üstün yakalarını kaldırmak çok anlamsız. Geçen gün Polo tişörtünün yakalarını kaldıran birini gördüm de üç gün kendime gelemedim. Eteğin pililerinin birleştiği yer belindeki kemerin olduğu yerden aşağıda görünüyor. Bu tarz kemerle bel vurgusu yapıldığı zaman içine giyilen eteğin belinin kemerle aynı yerde olmasına dikkat etmek gerekir ki pililer açılmaya oradan başlıyor gibi görünsün.@kuaybegider yine kendi koleksiyonundan parçalar tercih etmiş. Bu kombinde gömlek bana doktor önlüğünü anımsattı. O nedenle gömleğin bu şekilde kullanılmasını sevemedim.@ascia_akf, bu sezon büyük çıkış yapan Stella McCartney’in bel çantalarını Mango’nun mavi yaz elbisesi ile kullanmış. Üzerinde öyle alakasız duruyor ki… Bu tarz bel çantaları bana cephane taşımak için kullanılıyormuş hissi verdiği için militer izler içeren bir kombinasyonda kullanılması hoşuma gidiyor. Sağdaki kadar birazdan tezkere alacakmış gibi görünmeye gerek yok tabii. Bir parça toprak tonu bir parça asker yeşili yeter de artar. Altına modern formlu ayakkabılar giyerek bu imajı yumuşatabilirsiniz.Ve bu hafta son bölümde, aslında takipçisi fazla olan ama benim yine de yazmak istediğim @bolbeyin var. Fotoğrafçı olan @bolbeyin, sürekli olarak moda ve sanat fotoğrafları çekse de kendi stili ile de merak edilen bir isim haline geldi. Stüdyo hazırlığı sırasında çekilen bu fotoğraf da benim favorilerim arasında.Vee bu haftalık da bu kadar. Son yazıda haftanın en beğenilen ismi @ilaveten olmuştu. Bakalım bu hafta favori isim kim olacak? Haftaya Pazartesi yepyeni bir yazıda görüşmek üzere.. Şimdilik hoşçakalın..