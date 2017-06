Haftanın Instagram Stilleri

Ben geldiiiiiimmmm. Yepyeni bir Instagram stilleri yazısıyla daha karşınızdayım. Yemekler yendiyse ve keyif çayı içiliyorsa yazmaya başlayabilirim demektir.



Halima Aden, Vogue Arabia’nın Haziran sayısının kapak kızı olmuş ve kendisini kapakta görmenin tarifsiz bir duygu olduğunu söylemiş. Şu an için kariyeri iyi gidiyor gibi görünüyor. Artık sokak stili ve katıldığı davetler için bir stylist ile anlaşmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum. Tıpkı Kendall ve Gigi’nin çalıştığı şekilde Monica Rose gibi bir isimle çalışabilse kişisel imajı tavan yapabilir.



@kinglimaa



@feeeeya



@firrrr_

@dalalid



@mrmr__4



@justfatema



@senaseveer





@ascia_akf



@senanurbostan



@izreensyafika



@dinatokio



@helminursifah



@rimelaskina

@saimasmileslike



@ilaveten



@fa6ma7sam



@kuaybegider

@elifkcksri

@amenaofficial



@leenalghouti



@asma_you



@bbtlb





@busraqadir

Saufeeya Goodson için geçtiğimiz hafta zor bir hafta oldu. 300 bin takipçili Instagram hesabı bir hacker tarafından ele geçirildi. @feeeya, yeni bir Instagram hesabı açarak yaşadığı talihsizliği duyurdu. Tüm fenomen arkadaşlarının çabalarına ve desteklerine rağmen yeni hesabı 10 bin takipçiyi ancak görebildi. Neyse ki dün hesabını geri almayı başarmış. Hazır ben de fırsat bulmuşken buradan tüm hacker kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen beni hacklemeyin.@feeeeya, hem yeni hem eski Instagram hesabında çöl konseptinde bir fotoğraf paylaşmış. Uçuş uçuş şifon şalı ve sweatshirt’ü ortam için uygun olsa da pantolonu çok formsuz duruyor. Hatta pijama niyetine evde bile giyilebilir. Bunun yerine şalını derli toplu yapıp rüzgarda uçuşan siyah şifon bir etek tercih etseydi fotoğraf bir parça daha amacına yaklaşabilirdi.Instagram’ın en sevimli muhazafakar fotoğrafçılarından biri olan Firaa Assagaf, dört emoji ile birlikte bir photo booth eklemiş. Ben de sizinle paylaşmadan duramadım.Dalalid, bu aralar geleneksel izler taşıyan kombinler yapıp Ramazan ayına özel fotoğraf serileri paylaşıyor. Zümrüt yeşili Manolo Blahnik ayakkabıları, eteğini zarif bir şekilde tamamlamış. Devasa tespih kolyesi, Profesör Trelawney’in gözlüklerini anımsatan gözlükleri ve bu kombinasyonu için fazla günlük kalan çantası, başarısız bir styling ortaya çıkmasına neden olmuş.Mariam Mohammad, Ramazan’a özel kombinler yapan bir diğer isim. Belki saatlerce uğraşıp yaptığı kombinde tek dikkat çeken şey kırmızı ruju olmuş. Başka bir detaya bakamıyorum, gözüm ondan başka bir şey görmüyor. Tüm kombinasyon iki rengin farklı yerlerde kullanılmasından oluştuğu için zorlama görünüyor. Belindeki kuşağı çok sıkması ise belini vücudunun diğer yerlerine göre fazla incelterek proporsiyonunun bozulmasına neden olmuş.@justfatema, öyle bir elbise giymiş ki düğünde takılan tüm altınlarla gezen yeni gelin gibi görünüyor. Yeryüzünde 24 ayar ne varsa taktığı yetmezmiş gibi dünyanın en çirkin Louboutin ayakkabılarını da ayağına geçirmiş.Sena Sever, bu hafta Kapadokya gezisinden kareler paylaşmış. Desenli pantolonunun içindeki en az renk olan maviden bir şal örterek doğru bir yaklaşımda bulunmuş. Beyaz gömlek ile de kombinasyonuna aydınlık bir görüntü sağlamış. Fakat bu önü kısa arkası uzun gömlekleri 4-5 yıl geride bırakmıştık. Umarım tekrar hortlamazlar.@ascia_akf, Modest by Ascia X Riva koleksiyonundan parçalar tercih etmiş. Desenli pilili eteği, dönem savaş filmlerini anımsatan deri detaylı yeleği ve sadece gri tonlarını kullanması… Kombinin her detayı ayrı güzel. @ascia’ya açık renk tonları gerçekten çok yaşıyor. Kalın tabanlı ayakkabıları styling için kaba durmasına rağmen kombini bütün olarak güzel görünüyor.@senanurbostan da bu hafta gri tercih edenlerden. Ramazan gelince her yer gümüş ve altın renkli detaylarla mı doldu? Bana mı öyle geliyor? İşlemeli siyah ceketini gümüş ışıltılı şal ve gümüş çapraz çanta ile eşleştirmiş. Çanta ve şalın renk tonları birebir aynı olmadığı için aralarında hoş bir ahenk oluşmuş. Bu kadar gümüş içeren parça varken bileğindeki altın parıltı tabii ki gözümüzden kaçmadı. Her zaman söylediğim gibi gümüş metal var ise gümüş aksesuar, altın metal var ise altın aksesuar kullanılması daha doğru. Fakat bazı durumlarda ikisi bir arada kullanılabilir. Hem gümüş hem altın içeren çoklu aksesuarların olduğu kombinler gibi. Burada öyle bir durum olmadığı için altın bileklik yalnız kalmış.Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Kardashian’ların PVC ayakkabı sevdası yüzünden daha kaç bilinçte geri dönüşü olmayan yaralar açılacak bilemiyorum. On yıl sonra “Ben bunları nasıl giymişim?” diyeceğiniz parçaları tercih etmeyin. Çünkü “trend kurbanı olmak” tam olarak böyle oluyor.Dinatokio’nun giydiği kırmızı pötikareli gömlek, yıkanmış jean ile mükemmel olmuş. Altına bembeyaz sneaker yerine logosundan dolayı bir parça siyahlık ekleyen Adidas Originals giymesi ise spor kombininin görünümünü zenginleştirmiş.Youtube’daki “Turkish Hijab Style” videoları aşağıdaki eşarp bağlama şeklini anlattığı için özellikle Endonezya’da ve Malezya’da böyle bir eşarp bağlama tarzı görüyorum. Bunu ortaklaşa bulunduğumuz Umre ziyaretlerinde görüp ülkelerine dönünce de uyguluyor olabilirler. Emin değilim. Ama artık birinin çıkıp “Biz böyle örtmüyoruz” demesinin zamanı geldi.@rimelaskina bu hafta kırmızı çizgili tişört ve kırmızı denim ceket içeren bir yaz kombini yapmış. Fakat giydiği metalik terlikler nude rengi çantasıyla uyum sağlamamış. Klasik bir sneaker tercihi daha iyi sonuç verebilirdi. Styling, bu hafta paylaştıklarının en iyilerinden biri olsa da arka plandan dolayı sönük kalmış. Rafidah’ın yeşil duvarlarının olduğu bir yerde çekilen bir fotoğraf ile kombin çok daha vurucu görünebilirdi.Sürekli söylüyorum ya “zorlama kombin” diye. @saimasmileslike’ın kombini bu tabirin ayaklanmış yürüyor versiyonu adeta. Bu kadar çaba kokan bir görüntü şık olamaz. Bu elbisenin ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın muhafazakar bir stilde yeri yok maalesef.Evet.. @ilaveten’i görünce kendime geldim. Herkes Aysha’nın iftar yemeğinde giydiği denizci temalı beyaz elbisesini yorumlamamı bekliyordu ama ben bu güzel kombine kıyamadım ve bunu yazmaya karar verdim. Olur olmaz her kombini ile kullandığı yeşil camlı gözlükleri hariç mükemmel görünüyor. Eteğinin deseni de muazzam güzel. Ne diyelim ki… @ilaveten bu işi biliyor.@fa6ma7sam, geçenlerde yakın arkadaşı Leena’nın giydiği beyaz takımı giymiş. İki farklı yorumla karşımızda olan bu takımın Leena versiyonunu daha çok sevdim. Beldeki kuşağın rahat bir şekilde bağlandığı, ayakta düz tabanlı ayakkabıların olduğu hali daha cool görünüyor. Ama tabii ki özel bir davete gidiyorsa @fa6ma7sam gibi şık bir şekilde de yorumlanabilir.Kuaybe Gider, İlkbahar-Yaz koleksiyonundan seçimler yapmaya devam ediyor. Bu kombinasyonu, tül eteği sporlaştırarak gündüz sokak stiline uyarlama konusuna iyi bir örnek olmuş. Koleksiyonlarının başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu aslında. Yeni ürünler ortaya çıkarırken bir yandan da styling’ler ile onların nasıl kombinlebileceği hakkında tüyolar veriyor.Daha önce yazının sonundaki bölümde yazdığım @elifkcksri, tropikal desenli çantasını çok doğru renk tonları ile eşleştirmiş. Yeni bir marka olan Ayşegül Durgun’dan tercih ettiği siyah takımının bu renk tonları ile bambaşka bir kimliğe bürünmesini sağlamış.“Kavga mı var?” duruşu bu sanırım. Bazen ne giydiğimizden çok onu nasıl taşıdığımız önemlidir. Böyle bir takımda kollar kıvrılırsa ortaya çıkacak sonucun bundan başkası olması beklenemezdi. Ayrıca klasik bir Chanel çantam olsun diye ilk defa çanta alanların tercihi olan bu kapitone çantaların, sadece fake’lerini değil orjinallerini görmekten de bıktık. Söylemeden geçemeyeceğim. Bir Chanel broş, iki Chanel kapitone çanta. Adamlar kendileri bile pişman oldular yaptıklarına.@leenalghouti, bu hafta DKNY’ın Ramazan için hazırladığı koleksiyondan bir takım tercih etmiş. Herkes bambaşka Ramazan kombinleri yaparken Leena yine farklılığını konuşturmuş ve aynı koleksiyona ait bel çantası ile böyle bir styling ortaya çıkarmış. Leena’nın imzası haline gelen gözlüğü zaten efsane güzel. Bu tarz küçük, siyah gözlükler bana Leon’u anımsattığı için tetikçi gözlüğü gibi geliyor. O nedenle kombinasyona ayrı bir cool’luk katıyor.Son yazıda amaçsızca her bulduğu yere çökerek poz verenlerden bahsetmiştim. @asma_you gibi yere oturarak poz vermek çökmekten çok daha iyi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben onun bu bereli ve şallı, asi sokak stiline alıştım artık.Betül Gedik, daha önce Instagram’da bahsettiğim Latifa’nın siyah yaz elbisesini giymiş bu hafta. Elbisenin biyelerinden dolayı dantel stiletto tercihi yapmış ama ikisi çok farklı tarzlarda olduğu için kombin göze hoş görünmüyor. Elbisenin tığ işi biyeleri ona festival elbisesi havası vermiş. Daha önce“Hasır Çanta Nasıl Kombinlenir?” başlıklı yazımda bu elbiseye styling yapmıştım. Hasır çanta, jüt tabanlı ya da ahşap detaylı sandalet veya terlik, degrade camlı güneş gözlükleri bu elbisenin kimyasına çok daha uygun.Ve bu hafta son bölümde yarı Türk yarı Alman olan @busraqadir var. Pakistanlı bir eşi olan @busraqadir, günlük stiline birden fazla kültürün izlerini yansıtıyor. Desenli vintage gömleğinin üzerine onunla bütünleşen desenli bir şal almış. Çantası vintage stilini desteklerken sneakerları kombinasyonunun modernleşmesini ve günümüze uyarlanmasını sağlamış.Ve bu haftalık da bu kadar. Geçtiğimiz haftanın en beğenilen ismi tahmin ettiğim gibi Büşra Yarar oldu. Bakalım bu hafta favori kim olacak? Yazıda görmek istediğiniz isimler varsa Instagram kullanıcı isimlerini aşağıdaki yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Sizin zevkinize güveniyorum.O zamaaan bir sonraki Pazartesi görüşmek üzere..Sevgiler..Hazırlayan: @birsevde